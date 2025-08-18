Sjećate se nadarene djevojčice iz ovog filma? Danas ima 19 godina i izrasla je u pravu ljepoticu

Iako Mckenna Grace ima samo 19 godina iza nje su brojne uloge, kao i uspješna glazbena karijera. Popularna je i na društvenim mrežama.

Američka glumica Mckenna Grace svijet je osvojila kao djevojčica u filmu ''Nadarena'' (Gifted) uz Chrisa Evansa, a danas je odrasla u pravu ljepoticu.

Naime, ona sada 19 godina i iza sebe već impresivnu karijeru u kojoj se istaknula u brojnim filmskim i televizijskim ulogama.

Publika ju pamti iz popularnih serija poput ''Sluškinjina priča'' (The Handmaid’s Tale) i ''Mladi Sheldon'' (Young Sheldon).

Na velikom ekranu ostvarila je zapažene uloge u filmovima ''Captain Marvel'', gdje je utjelovila mladu verziju lika ''Carol Danvers'', te u hitu Ghostbusters: Afterlife. Glumila je i u dramama ''Troop Zero'' te ''I, Tonya'', gdje je igrala mladu verziju klizačice Tonye Harding.

Mckenna je poznata i po svom glazbenom talentu. Prije nekoliko godina počela je objavljivati i vlastite pjesme, pokazujući da se jednako dobro snalazi i u glazbenom svijetu. Među njezinim najpoznatijim pjesmama su ''Haunted House'', ''do all my friends hate me?'', ''You Ruined Nirvana'', ''Self Dysmorphia'', ''Ugly Crier'' i ''Checkered Vans''.

Aktivna je i na društvenim mrežama – na Instagramu je iznimno popularna, gdje je prati više od 3 milijuna ljudi. Sa svojim pratiteljima redovito dijeli trenutke sa snimanja, modne kombinacije i prizore iz privatnog života.

Nekadašnja nadarena djevojčica danas je tako postala prava zvijezda nove generacije i jedna od najtraženijih mladih glumica u Hollywoodu.

