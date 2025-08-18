Velika tuga Tereze Kesovije nakon bolnog gubitka: ''Moje srce sad je katedrala satkana od sjećanja''

Tereza Kesovija na društvenim mrežama posvetila je objavu Gabi Novak.

Naša glazbenica Tereza Kesovija rastužila je svoje pratitelje na društvenim mrežama posljednjom objavom.

Naime, Tereza se na Instagramu uz dosad nikad viđene prizore oprostila od svoje prijateljice, naše glazbene dive Gabi Novak, koja je preminula 11. kolovoza.

''Otišao je moj anđeo… Moje srce sad je katedrala satkana od sjećanja'', poručila je uz pjesmu Arsena Dedića ''Odlazak''.

Tereza Kesovija, Gabi Novak Foto: Damir Krajac / CROPIX

Brojni pratitelji javili su joj se ispod objave.

Galerija 25 25 25 25 25

''Kakve ljepotice, kakve dive, neponovljive'', ''Suosjećam s vama, draga Tere'', ''Hvala ti za ove uspomene koje nam bude sjećanja'', ''Tuga velika, neka mirno sniva svoje najdraže'', ''Koliko vas je voljela'', ''Prijateljstvo koje ne prestaje'', samo je dio komentara na Instagramu.

Tereza Kesovija, Gabi Novak Foto: Damir Krajac / CROPIX

Shrvana Tereza teško je pronašla riječi kada nas je Gabi napustila. Više o tome pročitajte OVDJE.

Gabi Novak - 1 Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX

Poznato je kada će biti komemoracija za Gabi Novak, više o tome pročitajte OVDJE.

Gabi Novak Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Crnogorski pjevač ima najzgodniju ženu na estradi, vatrena plavuša mlađa je 11 godina

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Tko je zanosna plavuša koja je od života na farmi dospjela do jedne od najtraženijih manekenki?

Pogledaji ovo Celebrity Tko je Luka Sučić kojeg je Dalić otpisao s kvalifikacija za Svjetsko? Plavim očima osvojio je srca navijačica