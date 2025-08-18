Crnogorski pjevač ima najzgodniju ženu na estradi, vatrena plavuša mlađa je 11 godina

Ivona Polumenta u braku je s Dadom Polumentom od 2016. godine, a pjevač često ističe koliko mu je promijenila život.

Crnogorska glazbena zvijezda Dado Polumenta gotovo cijelo desetljeće uživa u braku s 11 godina mlađom Ivonom, s kojom ima dvoje djece. Par je ovih dana boravio u Hrvatskoj na ljetovanju, a 31-godišnja Ivona objavila je fotografije na Instagramu, koje su izazvale mnogo pozornosti.

Nizom fotografija s mora, na kojima se pojavila u svjetloružičastom bikiniju, Ivona je dobila same pohvale svojih pratitelja, koji su joj pisali komentare poput "Najljepša", "Ljepotice!", "Koja ljepota", "Barbie", "Pokidala" i "Belle Madame".

Ivona Polumenta - 8 Foto: Instagram

Ivona Polumenta - 6 Foto: Instagram

Ivona Polumenta - 7 Foto: Instagram

Pjevačevu suprugu na Instagramu prati više od 90,8 tisuća ljudi, a uglavnom objavljuje obiteljske fotografije ili fotografije s putovanja. Polumenta, koji je iz prijašnjih brakova imao jednog sina, više puta je isticao kako je zbog Ivone promijenio život iz korijena.

"Mene kad vide na Instagramu, pa kažu: 'Jao, ova se udala zbog para' ili da nosim ovo, nosim ono… Dado je imao 1000 dinara u džepu, ako i toliko, kada smo se mi upoznali. Najmanje su pare bitne. To što je on pjevač ne mora značiti da ima para, čak uopće ne mora značiti i nema veze s tim. Ljudi na taj način govore o sebi, svatko tko napiše takav komentar govori što nosi u sebi… S druge strane, mnogi ljudi iz različitih krajeva svijeta, različitih godina, na tim slikama vide u nama ono što zaista jest", ispričala je Ivona jednom prilikom.





U braku su od 2016. godine, a jednom prilikom progovorili su o tajni svog braka.

Dado i Ivona Polumenta - 3 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Dado i Ivona Polumenta - 1 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

"Ljubav je na prvom mjestu, bez toga ne ide, ali nije dovoljna. Potreban je kompromis, razumijevanje i svakodnevni razgovor. Ljudi to previše kompliciraju", izjavila je Ivona, dok je Dado otkrio: "Ništa ne treba gurati pod tepih. Treba biti iskren, dijeliti i teške i lijepe trenutke. I bol i ljubav se dijele na pola."

