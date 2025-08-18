Znate li tko je ovo? Njezin stari hit i danas pjevaju sve generacije

Na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala istaknula se folk-pjevačica Selma Bajrami.
Folk-diva Selma Bajrami pojavila se na crvenom tepihu trećeg dana Sarajevo Film Festivala i privukla veliku pozornost svojim odvažnim izdanjem.3 vijesti o kojima se priča dolazi iz španjolske Marko Bošnjak na društvenim mrežama prvi put pokazao partnera odvažan korak! Splićanin Šime više ne izgleda ovako, na njegov novi imidž reagirala je i Maja Šuput jako se promijenio Znate li čiji je ovo sin? Prije osam godina zabrinuo je javnost potresnim prizorima
Pjevačica je za tu posebnu priliku odabrala crnu dugu haljinu ukrašenu šljokicama i prozirnim detaljima, a pažnju je posebno privukao duboki izrez na dekolteu, koji je naglasio njezinu figuru.
Selma Bajrami - 2 Foto: Antonio Balic / CROPIX
Selma Bajrami - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell
Selma je elegantni look upotpunila crnom torbicom i sandalama s visokom potpeticom, dok je kosu zagladila u profinjenu punđu. Make-up je bio u skladu s glamuroznim izdanjem – naglašene oči i neutralne nijanse na usnama dali su završni dodir sofisticiranosti.
Selma Bajrami - 1 Foto: Antonio Balic / CROPIX
Selma Bajrami - 3 Foto: Armin Durgut/Pixsell
Pogledaji ovo Celebrity Za nesvakidašnju haljinu lijepe voditeljice morat ćete sami pronaći opis
Pjevačica, poznata po hitovima i energičnim nastupima, pokazala je da se jednako dobro snalazi i u glamuroznim prigodama, a njezin stajling na Sarajevo Film Festivalu definitivno je jedan od onih o kojima će se još dugo pričati.
Selma Bajrami - 1 Foto: Dejan Rakita/Pixsell
Selma Bajrami - 3 Foto: Dejan Rakita/Pixsell
Inače, Selma je početkom 2000-ih izdala brojne hitove, a jedna od najpoznatijih njezinih pjesama je ''Kakvo tijelo Selma ima'', čije stihove i danas pjevaju sve generacije.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Zna se tko je bio najveća zvijezda crvenog tepiha filmskog festivala u Sarajevu!
Osim nje, ima i pjesme ''Lijepe žene'', ''Tijelo uz tijelo'', ''Farmerice'', ''Ostrvo tuge'' i druge.
Selma Bajrami - 2 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Galerija 3 3 3 3 3
1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Zanimljivosti Znate li da je ovoj glumici jedan od najvećih regionalnih šarmera posvetio pjesmu?
1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Zanimljivosti Neobični sako pao je u zaborav zbog mini-suknje kojom je istaknula noge
Pogledaji ovo Celebrity Fanove raznježili prizori Rozge s najmlađim fanom u naručju: ''Jele, stoji ti...''