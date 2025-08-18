Znate li tko je ovo? Njezin stari hit i danas pjevaju sve generacije

Na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala istaknula se folk-pjevačica Selma Bajrami.

Folk-diva Selma Bajrami pojavila se na crvenom tepihu trećeg dana Sarajevo Film Festivala i privukla veliku pozornost svojim odvažnim izdanjem.

Pjevačica je za tu posebnu priliku odabrala crnu dugu haljinu ukrašenu šljokicama i prozirnim detaljima, a pažnju je posebno privukao duboki izrez na dekolteu, koji je naglasio njezinu figuru.

Selma je elegantni look upotpunila crnom torbicom i sandalama s visokom potpeticom, dok je kosu zagladila u profinjenu punđu. Make-up je bio u skladu s glamuroznim izdanjem – naglašene oči i neutralne nijanse na usnama dali su završni dodir sofisticiranosti.

Pjevačica, poznata po hitovima i energičnim nastupima, pokazala je da se jednako dobro snalazi i u glamuroznim prigodama, a njezin stajling na Sarajevo Film Festivalu definitivno je jedan od onih o kojima će se još dugo pričati.

Inače, Selma je početkom 2000-ih izdala brojne hitove, a jedna od najpoznatijih njezinih pjesama je ''Kakvo tijelo Selma ima'', čije stihove i danas pjevaju sve generacije.

Osim nje, ima i pjesme ''Lijepe žene'', ''Tijelo uz tijelo'', ''Farmerice'', ''Ostrvo tuge'' i druge.

