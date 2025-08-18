Zna se tko je bio najveća zvijezda crvenog tepiha filmskog festivala u Sarajevu!

Pas Lija iz filma ''Vjetre, pričaj sa mnom'' na Sarajevo Film Festivalu bio najveća zvijezda crvenog tepiha.
Kujica Lija, jedan od glavnih likova filma ''Vjetre, pričaj sa mnom'', samouvjereno je prošetala ispred kamera i publike, šarmiravši sve prisutne.
Pas Lija na Sarajevo Film Festivalu - 5 Foto: Armin Durgut/Pixsell
Pas Lija na Sarajevo Film Festivalu - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell
Lija je s nevjerojatnom lakoćom prihvatila pozornost, pozdravljajući prisutne njuškicom i pozirajući pred fotografima kao da to radi svakodnevno. Publika i mediji bili su oduševljeni njegovom pojavom, a društvo su joj pravili kolege iz filma s kojima se ubrzo smjestio na svoje mjesto.
Pas Lija na Sarajevo Film Festivalu - 6 Foto: Armin Durgut/Pixsell
Pas Lija na Sarajevo Film Festivalu - 4 Foto: Armin Durgut/Pixsell
Pas Lija na Sarajevo Film Festivalu - 3 Foto: Armin Durgut/Pixsell
Iako je Sarajevo Film Festival poznat po glamuroznim modnim izdanjima i filmskim zvijezdama, ove večeri sve oči bile su uprte u Liju.
Film čija je Lija zvijezda prati priču Stefana (34) koji autom udara psa i preplavljen osjećajem krivnje donosi odluku da ga povede sa sobom na jezero, gdje se uputio završiti film o svojoj majci koja je nedavno preminula.
Pas Lija na Sarajevo Film Festivalu - 7 Foto: Armin Durgut/Pixsell
Pas Lija na Sarajevo Film Festivalu - 2 Foto: Armin Durgut/Pixsell
Trailer pogledajte u nastavku.
