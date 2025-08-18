Zna se tko je bio najveća zvijezda crvenog tepiha filmskog festivala u Sarajevu!

Pas Lija iz filma ''Vjetre, pričaj sa mnom'' na Sarajevo Film Festivalu bio najveća zvijezda crvenog tepiha.

Treća večer Sarajevo Film Festivala donijela je jedan poseban trenutak – na crvenom tepihu najveća zvijezda večeri bio je četveronožni junak.

Kujica Lija, jedan od glavnih likova filma ''Vjetre, pričaj sa mnom'', samouvjereno je prošetala ispred kamera i publike, šarmiravši sve prisutne.

Pas Lija na Sarajevo Film Festivalu - 5 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Pas Lija na Sarajevo Film Festivalu - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Lija je s nevjerojatnom lakoćom prihvatila pozornost, pozdravljajući prisutne njuškicom i pozirajući pred fotografima kao da to radi svakodnevno. Publika i mediji bili su oduševljeni njegovom pojavom, a društvo su joj pravili kolege iz filma s kojima se ubrzo smjestio na svoje mjesto.

Pas Lija na Sarajevo Film Festivalu - 6 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Pas Lija na Sarajevo Film Festivalu - 4 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Pas Lija na Sarajevo Film Festivalu - 3 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Iako je Sarajevo Film Festival poznat po glamuroznim modnim izdanjima i filmskim zvijezdama, ove večeri sve oči bile su uprte u Liju.

Film čija je Lija zvijezda prati priču Stefana (34) koji autom udara psa i preplavljen osjećajem krivnje donosi odluku da ga povede sa sobom na jezero, gdje se uputio završiti film o svojoj majci koja je nedavno preminula.

Pas Lija na Sarajevo Film Festivalu - 7 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Pas Lija na Sarajevo Film Festivalu - 2 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Trailer pogledajte u nastavku.

