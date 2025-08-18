Preminula je Jasna Malec Utrobičić, cijenjena glumica ostavila je neizbrisiv trag na našoj sceni

Tužnu vijest o smrti naše cijenjene glumice potvrdila je njezina obitelj.

Hrvatska kazališna, televizijska i filmska glumica Jasna Malec Utrobičić preminula je u dobi od 80 godina, piše Dalmacija danas.

Tužnu vijest o njezinoj smrti potvrdili su članovi obitelji.

Jasna Malec Utrobičić

Rođena je 30. rujna 1944. godine u Zagrebu. U glumu se zaljubila još kao djevojčica, prvi put nastupivši u baletu Orašar.

Nakon završene Klasične gimnazije upisala je glumu na zagrebačkoj Akademiji dramskih umjetnosti. Više od tri desetljeća bila je članica Hrvatskog narodnog kazališta Split, gdje je ostvarila niz zapaženih uloga i ostavila neizbrisiv trag u kazališnoj umjetnosti.

Jasna Malec Utrobičić

Glumila je u brojnim filmovila i serijama, a neke od njih su ''Lud, zbunjen, normalan'', ''Breza'', ''Posljednja volja''.

Glumila je i u glazbenim spotovima, među kojima je i Gibonnijev ''Divlji cvit''.

Jasna Malec Utrobičić

