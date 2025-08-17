Tko je sve traženija crnogorska glumica koja je zbog ovih hlača privukla pažnju u Sarajevu?

Lidija Kordić zablistala je na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala.
Outfit je upotpunila decentnim nakitom i samouvjerenim osmijehom, potvrdivši još jednom status jedne od najstiliziranijih mladih glumačkih zvijezda regije.
Lidija Kordić - 7 Foto: Armin Durgut/Pixsell
Lidija Kordić - 5 Foto: Armin Durgut/Pixsell
Inače, na ovogodišnjem, 31. izdanju Sarajevo Film Festivala, Lidija je imala i značajnu ulogu – vodila je svečanu ceremoniju otvaranja.
Lidija Kordić - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell
Lidija Kordić - 4 Foto: Armin Durgut/Pixsell
Lidija Kordić - 2 Foto: Armin Durgut/Pixsell
Rođena u Kotoru 1995. godine, Lidija Kordić diplomirala je glumu na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Od ranih dana gradila je karijeru kroz raznolike filmske i televizijske projekte u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Turskoj i Italiji. Publika ju je mogla vidjeti u ostvarenjima poput Underneath, The Elegy of Laurel, The Son, In Your Hands te u popularnoj turskoj seriji Atatürk: 1881–1919, gdje je tumačila lik Miti.
Pravu međunarodnu prekretnicu donijela joj je uloga Ilone Štaller, poznatije kao Ćićolina, u talijanskoj drami Diva Futura. Film je premijerno prikazan u glavnom natjecateljskom programu Venecijanskog filmskog festivala, a Kordić je tom prilikom privukla pozornost svjetske javnosti i kritike.
Lidija Kordić - 3 Foto: Armin Durgut/Pixsell
Za izniman talent i šarm, Lidija je 2025. godine nagrađena prestižnim priznanjem European Shooting Star na Berlinaleu – što je ujedno i prvo takvo priznanje dodijeljeno jednoj crnogorskoj glumici. Na svečanoj ceremoniji u Berlinu dirljivo je posvetila nagradu svim djevojčicama koje sanjaju velike snove, poručivši da je unutarnja ljepota jednako važna kao i vanjska.
U svojim intervjuima ističe kako je gluma bila prirodan izbor zahvaljujući inspiraciji učitelja iz Kotora, iako je u početku bila bliža glazbi. Danas balansira između filma, pozorišta i glazbenih projekata, dok svojim istupima i stilom gradi imidž jedne od najsvježijih i najperspektivnijih mladih europskih umjetnica.
