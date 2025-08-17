Tko je istetovirana ''brazilska Georgina'' koja je u haljini s prorezima plijenila poglede u Sarajevu?

Ljepotica u crvenoj haljini privukla je sve poglede na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala u društvu filmskog producenta Srđana Šarenca.

Filmski producent Srđan Šarenac pojavio se na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala u društvu Joyce Naiara Campos da Silve, koja je u javnosti poznata i kao ''brazilska Georgina'' zbog sličnosti Ronaldovoj partnerici Gerogini Rodriguez.

Njihov dolazak izazvao je veliki interes okupljenih fotografa i publike.

Iako je Šarenac plijenio pažnju svojim elegantnim crnim odijelom, u prvom planu našla se upravo Joyce.

Srđan Šarenac i Joyce da Silva - 4 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Srđan Šarenac i Joyce da Silva - 5 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Srđan Šarenac i Joyce da Silva - 6 Foto: Armin Durgut/Pixsell

U upečatljivoj crvenoj haljini s visokim prorezom, pokazala je svoj odvažni stil, a posebnu pažnju privukle su njene tetovaže koje su se savršeno isticale uz modnu kombinaciju. Cvjetni motivi na ramenu, ruci i nozi bili su među najkomentiranijim detaljima večeri, dodatno naglašavajući njen atraktivan izgled.

Srđan Šarenac i Joyce da Silva - 3 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Srđan Šarenac i Joyce da Silva - 2 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Joyce je tako unijela dašak latinoameričkog glamura na sarajevski crveni tepih, a mnogi su komentirali kako je upravo ona bila jedna od glavnih zvijezda večeri, zahvaljujući svom samouvjerenom nastupu i upečatljivom stilu.

Inače, Joyce glumi u Srđanovom filmu ''Izbor za Miss zatvora''.

Pirajui je mali grad sa samo 25.000 stanovnika i tri zatvora sa po 1500 zatvorenika. Graziella Fernanda Costa (45), direktorica zatvora Pirajui, odlučuje vratiti samopouzdanje osuđenicama tako što će organizovati izbor za miss zatvora. Ovo natjecanje vratit će zatvorenicama ciljeve i ponos te ojačati samopoštovanje. Izbor za miss mogao bi biti shvaćen kao vrsta pobune protiv zatvorske uniforme. Film prati dvije junakinje: Joyce, koja se takmiči za Miss Proljeća, i Sueli, koja se takmiči za Miss Plus Size, radnja je filma, prenosi ajbdoc.

