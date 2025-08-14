Tko su mladići iz novog boy benda kojima je savjet tragično preminule zvijezde promijenio život?

Novi boy bend ''Midnight Til Morning'' već je objavio dvije pjesme i najavio prvu turneju koja će ih odvesti u Australiju, Kanadu i Sjedinjene Američke Države.

Glazbena scena dobila je novu senzaciju – boy bend ''Midnight Til Morning'' (MTM), koji je u kratkom vremenu osvojio srca publike diljem svijeta.

Čine ga četvorica talentiranih mladića – Shane Appell, Zach Newbould, Conor Smith i Mason Watts – a put do slave započeli su u popularnom glazbenom showu u kojem je jedan od članova žirija bio i pokojni Liam Payne.

Midnight Til Morning Foto: Profimedia

Upravo je Payne bio jedan od prvih koji je prepoznao njihov potencijal, a njegov emotivni odnos prema grupi ostao je zapamćen i među gledateljima i među članovima benda.

"Momci, stvarno ste mi jako dragi. Nemojte me razočarati, vi ste moja slaba točka u ovom showu", rekao im je Liam prije njihovog nastupa u polufinalu showa.

Midnight Til Morning Foto: Instagram

Tijekom showa, MTM su prošli i kroz prve drame – Conor se tijekom natjecanja zaljubio i neko vrijeme izbjegavao probe, što je izazvalo napetosti, ali i, kako kažu, dodatno učvrstilo njihovu povezanost.

Midnight Til Morning Foto: Instagram

Midnight Til Morning Foto: Instagram

Nakon showa, bend nije gubio vrijeme. Objavili su dva singla ''Bye'' i ''Ghost of Us''. Obje pjesme naišle su na odličan odaziv publike, a spotovi su u kratkom vremenu skupili stotine tisuća pregleda.

MTM posebno briljira na društvenim mrežama – TikTok i Instagram pretvorili su u svoje glavne platforme za komunikaciju s fanovima. Na Instagramu ih prati preko 200 tisuća pratitelja, a na TikToku 190 tisuća pratitelja.

Nedavno su na društvenim mrežama objavili i svoju verziju pjesme ''Night Changes'' One Directiona koja je prikupila preko 3.6 milijuna pregleda.

♬ original sound - midnighttilmorning @midnighttilmorning Today marks the 15 year anniversary of One Direction. During BTB @Liam Payne was a huge inspiration and was so willing to help us on our journey. We wanted to share something with you to celebrate him and 1D 🫶 #onedirection

''I nakon 15 godina ponovno gledam boy-bend koji pjeva na stepenicama kao i One Direction'', ''Ostavili ste srce u ovoj pjesmi za Liama'', ''Liam bi bio ponosan na vas'', ''Žene će ih obožavati'', ''Kao da ponovno gledam nešto što se već dogodilo'', ''Mislim da moje srce nije spremno za ovo'', ''Koliko je ovo prekrasno'', dio je komentara ispod videa.

Midnight Til Morning Foto: Instagram

Svoju popularnost sada žele prenijeti i na pozornice diljem svijeta. Najavili su prve koncerte u Australiji, Kanadi i SAD-u, a interes za ulaznice već premašuje očekivanja, a ako nastave ovim tempom, uskoro bi mogli postati jedan od najtraženijih boy bendova današnjice.

