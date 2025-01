Očekuje se prvo okupljanje One Directiona na pozornici nakon deset godina: "Razgovori u tijeku"

Ovogodišnja dodjela britanskih glazbenih nagrada BRIT Awards odat će počasti nedavno preminulom Liamu Payneu.

Ovogodišnja dodjela glazbene nagrade BRIT Awards održat će se 1. ožujka, a nominirane predvodi Charli XCX s pet nominacija, uključujući i onu za album, izvođača i pjesmu godine.

Deset godina nakon njihovog zadnjeg zajedničkog nastupa, na pozornici ovogodišnje dodjele mogli bismo prvi put vidjeti sve članove grupe One Direction Harryja Stylesa, Louisa Tomlinsona, Zayna Malika i Nialla Horana i to zbog posvete njihovom nedavnom preminulom članu Liamu Payneu.

"Posveta Liamu na ovogodišnjoj dodjeli nagrada izazvala je veliku pozornost i spekulacije da bi se preostali članovi One Directiona napokon mogli ponovno okupiti na pozornici. Bio bi to potpuno prikladan način da se oda počast Liamu, a razgovori su već u tijeku o tome kako ovaj dio BRIT Awardsa učiniti nezaboravnim", ispričao je izvor za The Sun.

Ova vijest dolazi nekoliko dana nakon što je 31-godišnji Payne dobio memorijalnu plaketu na gatu Clevedon u Somersetu, istom onom gdje je One Direction sada daleke 2014. snimio spot za pjesmu "You & I".

One Direction je osnovan 2010. kada je Nicole Scherzinger tijekom bootcampa došla na ideju da pet dječaka, koji su došli kao samostalni izvođači, spoji u boyband. Svoj zadnji zajednički nastup imali su 2015. godine u sklopu turneje On The Road Again.

Više o smrti Liama Paynea pronađite na našim stranicama OVDJE.

Fotogaleriju s njegovog sprovoda, održanog 20. studenog, pogledajte OVDJE.

Nedavno je fanove benda razbjesnila vijest kako Rogelio Nores, Liamov prijatelj koji je bio s njim u Argentini, tužio Liamovog oca Geoffa. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Luksuzna vila nema kupca zbog Adelinih izjava da je ukleta, pogledajte što skriva!

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Zvijezda Kumova zagrebačku špicu koristi kao svoju modnu pistu, i ovog puta sve poglede privukla je stajlingom!

Pogledaji ovo Celebrity Prosvjednici u Srbiji Severini posvetili transparent, citirali su stih iz njenog velikog hita!

Pogledaji ovo Celebrity Lidija Bačić ne zarađuje samo od pjevanja, evo čime se još bavi: ''U tijeku je akcija!''

Pogledaji ovo Celebrity Naš rukometni reprezentativac oženio je Slovenku, a zbog sljedeće utakmice svi se pitaju isto!

Pogledaji ovo Celebrity Poznati regionalni reper u vezi je s dvije žene! Jedna je njegova školska ljubav, a druga hrvatska influencerica