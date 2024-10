Priča o One Directionu, globalno popularnom bendu: Uz petoricu tinejdžera odrasle su generacije, a smrt člana zauvijek je uništila nadu u ponovno okupljanje

Grupa One Direction prije osam godina je objavila odlazak na dugotrajnu stanku, a smrt nekadašnjeg člana Liama Paynea rasprštila je snove o mogućem ujedinjenju.

Britanski X Factor upoznao nas je s brojnim izvođačima od kojih je jako mali broj njih ostvario značajan uspjeh. U malobrojnom društvu našao se peteročlani boyband One Direction, koji je u samo šest godina postao jedan od najuspješnijih muških sastava, nakon što je objavio pet studijskih izdanja prodanih u preko 70 milijuna primjeraka i osvojio gotovo 200 nagrada.

Članovi sastava - Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson i Liam Payne - smatrani su tinejdžerskim idolima, a histerija obožavatelja često se mogla usporediti s onom koja je vladala za vrijeme grupe The Beatles.

Styles, Malik, Horan, Tomlinson i Payne su okupljeni u boyband kada nijedan nije samostalno prošao bootcamp fazu X Factora, no suci Simon Cowell i Nicole Scherzinger odlučili su ih vratiti u natjecanje kao sastav od pet članova, kako bi ušli u natjecanje kao grupa.

Prije faze konačnog odabira natjecatelja za live emisije, dečki su imali dva tjedna vremena kako bi pronašli međusobnu kemiju, a Styles je osmislio ime One Direction. Unatoč velikoj popularnosti, One Direction je osvojio treće mjesto, što nije spriječilo Cowella da ih potpiša za svoju diskografsku kuću SyCo Records za 2 milijuna funti.

Već s prvim singlom "What Makes You Beautiful" osvojili su glazbene liste diljem svijeta. Čak i s tako kratkim vremenskim stažem na glazbenoj sceni, One Direction je pristao nastupati na zatvaranju Olimpijskih igara 2012. u Londonu, koje je slavilo britansku kulturu.

Unatoč velikom uspjehu, raslo je nezadovoljstvo, međusobni odnosi su postajali sve lošiji, a sve je kulminiralo početkom 2015. godine, kada je Zayn Malik objavio da napušta sastav.

I dok je njegova prva izjava bila da se napokon htio opustiti i biti normalna osoba, Zayn je veoma brzo nakon izlaska iz benda objavio svoj prvi samostalni singl "Pillowtalk". No najveći post-OneDirectionovski uspjeh ostvario je upravo Harry Styles, čiji je treći samostalni album "Harry's House" osvojio tri nagrade Grammy.

Nade obožavateljica grupe One Direction o mogućem ujedinjenju zauvijek su uništene jučerašnjom smrću Liama Paynea padom s balkona u Buenos Airesu.

Boyband One Direction smatrao se jednim od predvodnika tzv. nove britanske invazije, a svojim uspjehom podsjetili na dane kada su glazbenim listama harali Backstreet Boys, N'SYNC i New Kids on the Block.

Liam i Niall su se nedavno ujedinili u Argentini, a o tme više pročitajte OVDJE.

Njihov prvi veliki hit "What Makes You Beautiful" smatra se himnom ženskom samopouzdanju, a više o tome pročitajte na Zadovoljna.hr (OVDJE).

Glazbeni svijet oprašta se od Liama Paynea, koji je tragično poginuo u Argentini, a tko se svi prisjetio 31-godišnjeg pjevača, otkrijte OVDJE.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Objavljen dirljiv posljednji pozdrav ekipe X Factora Liamu, ovo je poruka koja zbilja slama srca

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Oglasila se obitelj preminulog Liama Paynea: ''Zauvijek će živjeti u našim srcima...''

Zabrinjavajući znakovi koji su dali naslutiti da je život Liama Paynea odavno bio izvan kontrole

Otkriven uzrok smrti Liama Paynea, ni brza pomoć liječnika nije ga mogla spasiti

Pogledaji ovo Zanimljivosti Liam Payne sina je dobio s 10 godina starijom pjevačicom, spojio ih je show koji ga je učinio svjetskom zvijezdom

Pogledaji ovo Celebrity Jedna fotografija Liama Paynea s kolegina rođendana ledi krv u žilama deset godina kasnije

Bivša zaručnica mladog pjevača koji je tragično preminuo otkrila jezive detalje o njemu i ne sluteći što će se dogoditi

Fanovi se okupljaju ispred hotela u kojem je život tragično izgubio pjevač koji je bio svjetska senzacija