Glazbeni svijet u nevjerici se oprašta od prerano preminulog pjevača: ''Vidjeti kako njegov život sada završava dok je tako mlad, teško mi je...''

Voditelj Dermot O'Leary i kolege iz britanskog X Factora oprostili su se od preminulog Liama Paynea na društvenim mrežama.

Malo je reći kako je nagla smrt Liama Paynea šokirala mnogobrojne pripadnike britanske glazbene industrije. I dok se još nisu oglasili bivši Liamovi kolege iz grupe One Direction Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan i Louis Tomlinson, javili su se drugi bivši sudionici nekada najpopularnijeg britanskog natjecanja X Factor.

Voditelj Dermot O'Leary podijelio je sliku na Instagramu i napisao: "Najgora vijest. Sjećam ga se kad je kao 14-godišnjak došao na audiciju za X Factor i oduševio nas pjevajući Sinatru. Jednostavno je volio pjevati. Uvijek je bio veseo, imao je vremena za svakoga, pristojan, zahvalan i uvijek skroman."

Godinu prije Liama na X Factoru se natjecao Olly Murs, koji je izrazio sućut obitelji.

"Ova vijest je devastirajuća, nemam riječi. Uvijek bismo se dobro nasmijali kad bismo se vidjeli, ponekad su druženja bila samo kratka i slatka, ali kad bismo se našli, uglavnom bi pričali o tome kako je iritantno dobro njegova kosa uvijek izgledala ili o našoj ljubavi za Becksa, starim XF danima i zajedničkim putovanjima. Liam je dijelio iste strasti kao i ja, iste snove, pa vidjeti kako njegov život sada završava dok je tako mlad, teško mi je, doista sam ogorčen i uništen zbog njegove obitelji i, naravno, njegova sina Beara koji gubi oca", napisao je Murs.

S Liamom i ostatkom grupe One Direction natjecala se Cher Lloyd, koja se također oglasila na Instagramu: "Od zajedničkog nastupa u showu, posjećivanja kuća tijekom snimanja, zajedničkog odlaska na turneju i gledanja kako ostvaruješ svoje snove. Cijenit ću uspomene i smijeh koji smo imali. Moje su misli s tvojom obitelji i prijateljima, sa svima koji te vole. Srce mi se slama zbog tvog sina Beara. Počivaj u miru, Liam."

Na svojim društvenim mrežama javila se i majka Harryja Stylesa Anne Twist, koja je objavila sliku slomljenog srca uz opis "Bio je samo dječak."

Na društvenim mrežama javile su se članice obitelji Zayna Malika, točnije sestra Waliyha i rođakinja Sasha. I dok je Waliyha izrazila šok Payneovom smrću, Sasha je iskoristila priliku i opsovala tabloid TMZ, koji je objavio slike dijelova Payneova tijela.

I can't believe it, I honestly have no words for this sad moment... I really can't believe it 🖤 pic.twitter.com/RfpRcYxvMX