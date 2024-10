Princa Williama u sportskom izdanju teško je opisati, fotke govore same za sebe, a dive mu se i sami igrači!

Princ William pokazao je svoje znanje američkog nogometa u susretu s djecom pod organizacijom zaklade NFL Foundation.

Unatrag posljednjih desetak godina, liga američkog nogometa (NFL) organizira nekoliko utakmica na europskom tlu u svrhu popularizacije ovog sporta. Dvije utakmice već su odigrane na stadionu nogometnog kluba Tottenham, a zaklada NFL Foundation organizirao je nekoliko susreta s djecom kako bi pokazali razlike između američkog nogometa, ragbija i flag footballa.

Na ovom susretu pridružio im se i britanski prijestolonasljednik, princ William, koji je dobio priliku nabacivati se footballom te je zaigrao u odijelu i bijelim tenisicama. U promociji flag footballa, novog olimpijskog sporta za 2028. godinu, pridružio mu se i nekadašnji ragbijaš, a danas član NFL momčadi Jacksonville Jaguars, Velšanin Louis Rees-Zammit, koji je priznao kako budući britanski kralj ne bi bio loš vođa navale (quarterback).

"On može bacati loptu", izjavio je Rees-Zammit za Williama. "On zna bacati loptu bolje od mene. On također može dobiti dobru spiralu na lopti, ne kao ja!"

Jedan od najvećih trenera američkog nogometa Bill Belichick je porijeklom iz Draganića u Karlovačkoj županiji, a ovoga ljeta je boravio u Hrvatskoj. Više detalja pročitajte na gol.hr (OVDJE).

Finale prošlogodišnje sezone NFL-a, Super Bowl gledalo je čak 123,7 milijuna ljudi, postavši najgledanije finale ikad, o čemu možete više pročitati na gol.hr (OVDJE). NFL je doživio nagli skok popularnosti u posljednjih godinu dana zahvaljujući vezi jednog od najboljih igrača današnjice Travisa Kelcea iz Kansas City Chiefsa s pjevačicom Taylor Swift. Više o tome saznajte OVDJE.

Travis Kelce imao je priliku upoznati princa Williama i njegovu djecu Georgea i Charlotte na koncertu Taylor Swift, a fotografiju koja je osvojila internet pogledajte OVDJE.

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Nekad i sad Nove fotografije glumca koji je u teškom stanju rastužile su fanove, dugo se skrivalo da je ovako loše

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Kći Arsena Dedića davno je napustila Hrvatsku, udala se za glazbenika, a evo kako izgleda!

Naš glumac ima veliku sličnost s likom Joce kojeg glumi u hit-seriji: ''Svi već znaju da je Enes dobrica...''

Mačke Baby Lasagne imaju svoju predstavu: ''Ima i nekih stvarnih i istinitih anegdota baš iz života mačaka''

Pogledaji ovo Celebrity Usred šuškanja o bračnoj krizi Meghan Markle uzvratila udarac osvetničkom modom: "Pokazuje neovisnost i slobodu..."

Pogledaji ovo Zanimljivosti Svi pričaju o neočekivanom pojavljivanju Kate Middleton, kraljevski fanovi ne kriju sreću: ''Ajme, koliko je lijepa!''