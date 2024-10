Usred šuškanja o bračnoj krizi Meghan Markle uzvratila udarac osvetničkom modom: "Pokazuje neovisnost i slobodu..."

Meghan Markle u posljednje vrijeme nosi smjelije odjevne kombinacije, što neki tumače kao "osvetnički stil" kojim pokazuje svoju neovisnost i slobodu od kraljevskih protokola.

Tijekom nedavnih javnih pojavljivanja Meghan Markle nosila je sve smjelije outfite, što je neke potaknulo da sugeriraju kako je usvojila novi "osvetnički stil" dok se suprotstavlja svojim kritičarima uslijed negativnih komentara, nakon što je zajedno sa suprugom Harryjem napustila kraljevske dužnosti.

Njezina najnovija odjevna kombinacija s otkrivenom kožom bila je odvažna crvena haljina marke Carolina Herrera, s dubokim dekolteom, uskim krojem i hrabrim prorezom sprijeda, a nosila ju je dok je pozirala na zelenom tepihu na Gala večeri Dječje bolnice u Los Angelesu prošlog vikenda.

To je bio drugi put da je nosila tu haljinu. Prvi ju je put obukla na događanju Salute To Freedom Gala u Muzeju Intrepid u New Yorku, u studenom 2021. godine.

Međutim, prvi put kad ju je nosila, haljina je imala veliki zvonasti kroj i šlep, što joj je davalo manje smjeli izgled.

"Njezin stil definitivno je evoluirao jer sada pokazuje hrabrije i ležernije outfite (kao što je to činila nekad), koji odražavaju njezinu neovisnost i novostečenu slobodu od kraljevskih protokola", kaže Hope Flynn, osnivačica zajednice za osnaživanje žena pod nazivom So What?.

"Meghanin novi osvetnički stil odijevanja način je da pokaže da je slobodna, da kontrolira svoju priču i da je potpuno preboljela svu dramu. Pokazuje svijetu (posebno kritičarima) da joj ide odlično – zapravo bolje nego ikad otkako se povukla s kraljevskih dužnosti", dodala je za DailyMail.

Iako su se Sussexi suočili s kritikama otkako su se povukli iz kraljevske obitelji kako bi se posvetili komercijalnim projektima u SAD-u, par je bio pod dodatnim pritiskom posljednjih mjeseci.

Podsjećamo, trenutačno se šuška da Harry i Meghan nisu u najboljim odnosima, a više o tome pročitajte OVDJE.

