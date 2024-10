IN magazin eksluzivno doznaje: Plavi orkestar u originalnoj postavi stiže u zagrebačku Arenu!

Kako ekskluzivno doznajemo, Plavi orkestar priprema veliko iznenađenje u hrvatskoj metropoli. O čemu je riječ, zna naša Anja Beneta.

"Nije gotovo kad je gotovo, već kad ja kažem da je gotovo! "- izreka legendarnog Tome Bebića možda najbolje opisuje fenomen zvan Plavi orkestar. Pojave se svakih pet do deset godina, a čini se da nikad nisu ni otišli. Bajka Plavaca sljedećeg Valentinova dobiva nove stranice. I to u zagrebačkoj Areni, koju su već pokorili, sad već davne 2010.

"Ja duboko u sebi znam da Zagrebu dugujem, ja osobno, ne band, jer u tom momentu se u meni nešto slomilo. To je bio jedan od prvih koncerata nakon desetogodišnje stanke i ja sam se tu jednostavno slomio'', govori Saša Lošić.

I tu nije kraj iznenađenjima. Plavi orkestar planira se okupiti u izvornom sastavu. Loši i Ćerama na pozornici će se pridružiti prvi gitarist Mladen Pavičić Pava.

"Plavi orkestar podsjeća na vrijeme kad je sve bilo bezbrižno , i kao da smo neki stup stabilnosti. Evo, sve je ostalo , a oni su nekako ostali prijatelji."

Balkanski Billy Idol, kako su mediji nekoć govorili Pavi, uz Lošu je zaslužan za jedan od njihovih najvećih hitova:

"Rekoh Pava , ajmo napravit narodnjak. Onda sam ja počeo ti si meni sve, i on odgovorio ti mi daješ sve, ja i kad tebe nema, i sve i došli smo nazad, u dnevnu sobu, i odsvirali kao misleći da će to biti onako, kao neka mala šala."

Zanimljiva priča veže se i uz megahit Bolje biti pijan nego star.

"Piše jedan fan, kaže, ne bi da smaram, ali kako to da Loša u prvom dijelu pjesme pjeva žao mi je što smo bili samo dobri drugovi, a u refrenu vino ne zna da smo nekad bili sretan par. I ja sam se pravo uplašio, kako je moguće da ja to nikad nisam primijetio, tu nelogičnost u pjesmi, i onda sam počeo kopati po drugim pjesmama i našao milijun nelogičnosti, ne smijem vam ni reći što se sve može u Suadi otkriti."

No zato nam je otkrio gdje je to točno uzaludno čekao svoju Bucu.

"Ovo je to mjesto o kojem govori stih Čekat ću te moja Buco kraj prve gimnazije. Ona normalno nije došla. I onda sam otišao u taj caffe bar Pošta u centru grada. To je jedno od mojih prvih pijanstava i rekao sam sam sebi Bolje biti pijan nego star. Zapravo i ne znam zašto sam to rekao!"

Ta je izjava toliko razljutila umirovljenike bivše države da su od javnog tužitelja tražili da se zabrani rad benda.

''Jer se pjesmom Bolje biti pijan nego star vrijeđa starije. Ja tu vidim sebe uplašenog devetnaestogodišnjaka koji govori ja nisma htio vrijeđati starije, ja imam puno prijatelja preko 70 godina..."

Loša, Ćera I, Ćera II i Pava - nezaboravni su junaci mnogih mladosti. Vječni mladići koji su zlatnim slovima ispisali glazbenu povijest.

"Ovo su naši originalni snimci kad smo bili mali. Ovo su Ćere, ovo ja. A ovako ćemo izgledati u 22. stoljeću. Reinkarnirani ćemo putovati u cyber spaceu. "

A otputovati s Plavim orkestrom u, za mnoge, zlatne osamdesete, imate priliku i vi. Polazak: 14. veljače 2025. Mjesto okupljanja: Arena Zagreb.

"To je suština PO. Pojavimo se na dva sata, ljudi zaborave na probleme . Nekako smo benigna pojava, kao ajvar, kao ćevapi..."

Jednako se sviđaju svim generacijama.

