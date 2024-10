Mačke Baby Lasagne imaju svoju predstavu: ''Ima i nekih stvarnih i istinitih anegdota baš iz života mačaka''

Mačke Baby Lasagne među najpoznatijim su mačkama u Hrvatskoj. Nakon što su dobile svoju slikovnicu, došlo je vrijeme i za kazališnu predstavu. Iako je Baby Lasagna njima omogućio slavu, u predstavi Mačke i spačke, zapravo su one te koje su zaslužne za njegov uspjeh. Na probi prije nedjeljne premijere bila je naša Sanja Jurković.

Iako je u stvarnom životu bilo nešto drugačije i Marko je popularizirao njih, u ovoj predstavi za velike i male, mačke su te koje su zapravo stvorile Babyja Lasagnu.

''Tek kad sam upoznao svoju zaručnicu, sada zaručnicu, tada samo curu, sam počeo biti okružen mačkama i zaljubio sam se u mačke.''

Stoga su Marko i njegova zaručnica Elizabeta bili neprocjenjiv izvor informacija za autore predstave.

''Ima i nekih stvarnih i istinitih anegdota baš iz života mačaka, što smo pokušavali uklopiti da ne bude sve doslovno preneseno. Super jer su nam Marko i Elizabeta dali neke karakteristike tih mačaka, pa mi je super bilo promatrati kroz te karakteristike i stvarno imam osjećaj kao da poznajem te mačke'', kaže Katarina Madirazza, glumica i producentica predstave.

''Nona i nono su za nju rekli da je to najluđa mačka koju su vidjeli u životu, a kad to kažu nona i nono koji su živjeli na selu, onda to nešto znači'', rekao je Marko o mački Gertrudi.

''Ona je jedna diva koja misli da je šefica svega i svemira i kazališta i ljudi i Branke i Stipe i zapravo je jedna ratoborna mačka koja uvijek želi dokazati svoje pravo. I iako se pravi kao da nju nikad ništa ne dotakne i ona je šefica bez emocija, na kraju zapravo shvaćamo da je ona najveća emotivka u cijeloj predstavi'', kaže Anamarija Jurišić Osmeričić, glumica koja ju utjelovljuje.

Kad je Katarina objavila kako će za djecu lošijeg imovinskog stanja Petit teatar osigurati karte, iznenadila ju je lavina dobrote koju je time izazvala. Ponajviše među Lasagninim obožavateljima.

''Javilo mi se jako puno njegovih fanova kao da ako bilo kakvu pomoć trebam, i onda su rekli ''vidjeli smo ovaj tekst'', da li se netko javio za te besplatne karte, da oni žele pokriti trošak. I tu je meni zapravo bilo nešto prekrasno zato što on okuplja takve ljude oko sebe.''

Već nakon Markova prvog pojavljivanja u javnosti, Katarina je naslutila golem potencijal.

''Odmah nakon Dore je bio taj neki prvi intervju gdje sam zapravo vidjela jednog prekrasnog čovjeka, užasnog dobrog, poniznog, skromnog, talentiranog, pa čuti uopće tu priču da je bio rezerva, pa pobijedio, baš je onako sve nekako bilo tako filmski i prekrasno, ali kažem, mene je najviše oduševio on kao osoba. I tu sam negdje vidjela, to bi moglo odjeknuti, jer imam osjećaj da u današnjem svijetu gdje imamo svega previše, fali takvih ljudi. I to mi je zapravo bila takva ideja napraviti predstavu o nekome tko može biti dostajan role model djeci.''

A djeca su, svi se slažu, možda najzahtjevnija, ali ujedno najljepša publika.

''Djeca su najljepša publika, pred djecom nema laganja, ako se djeci sviđa, djeca plješću, sudjeluju u predstavi, komentiraju, dobacuju, što može biti izazov, ali je zapravo predivno jer to je znak da dijete stvarno prati predstavu. Tako da djeca i dječji osmjesi i dječje emocije su stvarno čiste i svaki glumac treba proći glumu pred djecom.''

S nestrpljenjem, stoga, očekuju nedjeljnu premijeru i neprocjenjivu reakciju mališana.

