Naš glumac ima veliku sličnost s likom Joce kojeg glumi u hit-seriji: ''Svi već znaju da je Enes dobrica...''

Mnogo je uloga iza njega, no Enesa Vejzovića u posljednje vrijeme zovu Joco, prema liku kojeg glumi u seriji U dobru i zlu. Zbog snimanja serije više ne stiže na predstavu Majka, kojoj je redatelj. No, kaže, uvijek dobije izvještaj, i to najčešće od supruge, koja u njoj ima glavnu ulogu. Kako im je surađivati, tko je stroži roditelj, a tko bolje kuha, pogledajte u prilogu.

Kad je birao glavnu ulogu za predstavu Majka, dvojbi nije bio. Enes Vejzović odmah je znao komu će pripasti – supruzi Bojani Gregorić.

Majka je njegova druga redateljska predstava. A dosad je imala više od 30 izvedbi.

''Bio je vrlo suveren u svojim idejama, inzistirao je na tom beskompromisnom glumačkom izričaju, ja moram priznat da bez obzira na iskustvo, od sad uskoro 30 godina rada, da su me njegove ideje s jedne strane beskrajno zabavljale, ali i s druge strane prestrašile su me. Bila sam onako skeptična kako će publika reagirati'', kaže Bojana.

''Bojani je bilo još najteže, naprimjer kad igramo zajedno u nekoj predstavi onda možemo ogovarat režisera, sad nije mogla ni režisera ogovarati'', kaže Enes.

Ova predstava premijeru je imala krajem prošle godine. I brzo je osvojila srca publike. Bojana je za nju dobila i nagrade. A tema napuštenog gnijezda nešto je s čime će se mnogi povezati.

''To dođe i prije nego što roditelji budu spremni. Ja volim reći da je ovo predstava za mlade bračne parove koji trebaju vidjeti u što im se brak ne smije pretvoriti i za isto tako mlade ljude 15 plus što zapravo roditelji prolaze. Ja sam se već ovo ljeto našla, Enes snima seriju, ja sam na terasi solo pijem kavu, sin je s frendovima, kći s frendicama i onako se pitaš Bože dragi zar već je došlo to vrijeme.''

Enesa posljednjih tjedana gledamo i u ulozi Joce u hit seriji U dobru i zlu.

''Mislim da je sjajan… Joco je naprimjer vrlo sličan ulozi majke. On je isto sebi izgradio jedan svijet u kojem vjeruje da predstavlja nešto važno ali zapravo muljaju ga svi.''

A baš poput Joce u seriji, i on je popustljiv prema djeci.

''Jako je zapravo dobar, pun je povjerenja što je s jedne strane dobro, onda sam ja negativni policajac. Onda se kao prijetim njime - kao reći ću starom pa ćeš vidjet, ali već znaju da je Enes dobrica'', kaže Bojana.

Početkom godine proslavili su 18 godina braka, u kojem su dobili kćer i sina, koji je ipak izabrao sport, točnije, nogomet.

''Ne, ne ali sport u ti mladim godinama mislim da je izuzetno važan. Enes ga je odveo na Trešnjevku i tad se zaljubio u nogomet iako je počeo s plivanjem, pa tenisom ali nogomet je ljubav. Sada je on student, želimo mu puno sreće u studentskim danima ali nogomet je tu kao oblik druženja, zabave. Sutra mu je tekma. Nema vozački pa ga treba vozit, bolje od Ronalda, ima vozača, nutricionista…'', kažu.

Ovaj par upoznao se 2003., glumeći u Gavellinoj predstavi Popcorn, njihova ljubav jedna je od najljepših na estradi, a tko bolje kuha i pleše pogledajte u prilogu.

