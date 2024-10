Liam je javno pričao o borbi s teškim ovisnostima: ''Nisam se mogao prepoznati, bio sam u stvarno lošem stanju...''

Liam Payne nije skrivao da se dugo borio s ovisnostima. Priznao je da je sve počelo kada je bio u popularnoj grupi, a u videu koji je objavio na svom YouTube kanalu otkrio je da je 100 dana bio na rehabilitaciji.

Slavni glazbenik, Liam Payne preminuo je nakon kobnog pada s trećeg kata hotela u Buenos Airesu.

Prije tragedije osoblje hotela navodno je moralo pozvati policiju jer je pjevač bio agresivan. Strani mediji raspisali su se i da se sumnja da je bio pod utjecajem narkotika i alkohola. Istraga je i dalje u tijeku, ali i sam glazbenik ranije je pričao o svojim ovisnostima i liječenju od istih.

Njegovi problemi navodno su počeli još dok je bio u grupi One Direction. Ranije je javno govorio o problemima s kojima se suočavao, a između ostalog imao je suicidalne misli i konzumirao je alkohol i drogu.

"Postoje neke stvari o kojima definitivno nikada nisam govorio. Bilo je stvarno ozbiljno. Bio je to veliki problem. Moje lice je tada bilo 10 puta veće nego sada, bio sam napuhan od silnih tableta i pića. Kada sam vidio neke fotografije shvatio sam da se trebam promijeniti ", otkrio je 2021. u podcastu The Diary Of A CEO.

Kada su dečki bili na turnejama obožavatelji su ih pratili gdje god su se pojavili pa su zbog sigurnosti stalno bili u hotelskim sobama.

''Budete zaključani u sobi cijeli dan, a što se nalazi u sobi? Pa, mini bar s alkoholom. I ako se to tako nije činilo, nismo imali slobodu. Iz hotelske sobe ulazili smo u auto, pa onda na pozornicu. Nakon toga opet u hotelsku sobu. I tako u krug. Sve je to bilo jako frustrirajuće'', ispričao je.

Nekadašnji član megapopularnog benda One Direction 2023. godine na svom YouTube kanalu objavio je video u kojemu je obavijestio svoje obožavatelje da je proveo 100 dana u rehabilitacijskoj ustanovi. Tada je tvrdio da se uspješno izliječio od ovisnosti s kojima se dugo borio. Priznao je i da je u tom trenutku trijezan već šest mjeseci.

''Nisam se mogao prepoznati. Samo sam trebao uzeti malo vremena za sebe jer više nisam sebe mogao prepoznati, a siguran sam da niste ni vi niste. Bio sam u lošem stanju i bio sam stvarno sretan što sam na neki način zaustavio život i posao'', rekao je tada.

Payne je priznao da je nakon rehabilitacije najstrašnije bilo ponovno se povezati s vanjskim svijetom te ponovno uključiti mobitel.

"Od tada učim tko je ovaj novi dečko", rekao je.

Često je znao imati i ispade, pogotovo prema bivšim kolegama iz One Directiona. U podcastu kod Logana Paula pričao je o svom kompliciranom odnosu sa Zaynom Malikom te je otkrio da su se jednom prilikom skoro i potukli.

''Sve što sam rekao je bilo pogrešno! Dečki su bili uz mene kad sam ih najviše trebao, priskočili su u pomoć. Čak i Zayn, zbog čega sam mu i zahvalio preko poruke", rekao je u svom videu.

