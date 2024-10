Društvenim mrežama kruži video Liama Paynea na koncertu bivšeg kolege, bilo je to prije samo dva tjedna

Liam Payne je nastradao u Argentini, gdje se nalazio zadnja dva tjedna života zbog koncerta kolege iz grupe One Direction Nialla Horana.

Tragično preminuli pjevač Liam Payne skončao je svoj život u argentinskom glavnom gradu Buenos Airesu, gdje se nalazio zadnja dva tjedna. Povod njegovom boravku bio je koncert Nialla Horana, bivšeg kolege iz grupe One Direction.

U Buenos Aires je došao s djevojkom Kate Cassidy, koja se vratila doma prije dva dana. Razloge zašto je odlučio otići u Argentinu, iako je Horan održao više koncerata u SAD-u, Payne je objasnio: "Jedan, jer to želimo. Dva, jer mi to želimo. I treće, jer Niall Horan svira tamo dolje i mislim da bismo mogli otići i reći "zdravo"."

🚨LIAM PAYNE SAYS IS GONNA GO TO SEE NIALL HORAN’ SHOW IN ARGENTINA !!



can’t believe we are going to get a niam reunion pic.twitter.com/FXFgMxxF3F