Pogledajte prvi audicijski nastup koji je promijenio život Liama Paynea, tada je imao samo 16 godina

Liam Payne je sa samo 14 godina nastupio na audiciji X Factora, a dvije godine kasnije ponovo je stao na pozornicu koja mu je promijenila život.

Nakon što je svijet šokirala vijest o smrti Liama Paynea, neutješni obožavatelji prisjećaju se slavnog pjevača kroz njegovu karijeru u boy-bendu One Direction koja im je uljepšala djetinjstva.

Liam prvi put se pojavio na audiciji za X Factor 2008. godine, kada je imao samo 14 godina. Pjevao je pjesmu "Fly Me to the Moon" Franka Sinatre, a njegov talent odmah je privukao pažnju sudaca, posebno Simona Cowella. Iako su ga smatrali veoma talentiranim, suci su odlučili da je još premlad za natjecanje na toj razini, pa ga je Simon Cowell ohrabrio da se vrati nakon nekoliko godina.

Payne je poslušao savjet i ponovo se prijavio 2010. godine kada je imao 16 godina. Na toj audiciji izveo je pjesmu "Cry Me a River", što mu je donijelo ovacije publike i pohvale sudaca. Taj nastup označio je prekretnicu u njegovoj karijeri, budući da je nakon toga, iako nije prošao dalje kao solo izvođač, postao dio grupe One Direction.

U nastavku pogledajte njegov audicijski nastup.

