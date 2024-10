Danas je Svjetski dan hrane, a evo u kakvim specijalitetima najradije uživaju naši poznati, neki su i odlični kuhari!

Ernest Hemingway najviše je uživao u pečenom krumpiru s maslacem, princeza Diana voljela je omlet, a Michael Jackson grilana pileća prsa i salatu. Na Svjetski dan hrane razmislite o tome koji su vaši omiljeni zalogaji, a mi vam otkrivamo koliko naši poznati uživaju u kuhinji, pripremi jela i omiljenim zalogajima.

Bivša predsjednica Republike Hrvatske za sebe kaže da je odlična kuharica. U njezinoj knjizi recepata mogu se pronaći brojni domaći specijaliteti, a na jedan je posebno ponosna.

''Moj svekar koji je Šibenčanin on kaže da je moja dalmatinska pašticada daleko najbolja koju je ikada jeo, samo to traje 3-4 dana, ali isplati se. Često sam ju kuhala i kao veleposlanica svojim gostima. I bile su dobre reakcije!'' pohvalila se Kolinda Grabar Kitarović.

Upravo se dalmatinska pašticada nalazi u top 10 jela naših krajeva. Uz punjene paprike, sarmu, puricu s mlincima i, naravno, roštilj! Iako smo poznati kao ljubitelji mesa, brojne se zvijezde okreću vegeterijanstvu.

"Ne jedem više meso, ali jedem ribu - to se zove Peskovegetarijanac. Imam neko svoje mišljenje o uzgoju mesa i zdrastvenom pitanju po pitanju mesa. Mater mi kaže pa možeš malo pa sestri je vjenčanje pa možeš malo pršuta - ma ako sam reka ne jedem meso onda ga ne jedem nikad ni za vjenčanje ni za krštenje. Nema mesa!'', smije se Luka Nižetić.

''Kod veganske prehrane je dobro to što je alkaloidna, potiče lužnatost u tijelu, što je dobra stvar za nas, mi ne smijemo bit kiseli. A to je stres, alkohol, cigarete, to nam sve povećava kiselost. Kod veganske prehrane je dobro to što oporavlja brže organizam kod tih stvari, kod stresa i nakon treninga je dobro neki zeleni smoothie uzet i toga se držim i osjećam da mi pomaže'', govori Igor Barberić.

Vegeterijanstvo nije opcija Zdravku Čoliću, koji zbog svoje supruge Aleksandre, inače Osječanke, vrlo dobro poznaje čari slavonske gastronomije.

''Pa ne znam, ja volim kulen, onda će to sigurno biti za predjelo, a ostalo šta domaćini kažu.''

Glazbenici su poznati kao veliki gurmani.

''Uff, koje je omiljeno, tko će to sad nać.. Omiljeno jelo mi je dobro jelo. Dobro spremljeno po svim standardima, to'', rekao je Haris Džinović.

A kakve su njegove kulinarske vještine?

''Odlične, izvanredne. Od ponedjeljka Jamie Oliver ide na biro.''

Dok se Haris svojim kulinarskim vještinama hvali, Halidove su malo skromnije.

''Ja inače nisam nikad kavu napravio u životu, za te stvari je ona zadužena, baklave, kave… S te strane sam pravi Bosanac, mi kažemo nije muško tu da kuha, a sad je došlo moderno vrijeme da se muškarci hvale da dobro kuhaju, u moje vrijeme smo ih zvali papučarima, ako si sklon kuhinji papučar, žena ti komanduje.''

S tim se ne bi složio Goran Bogdan, kojemu je kuhanje bijeg od svakodnevnog stresa.

''I dan dan ko nekome pecanje...volim improvizirat, sve me ovo oduševljava.''

Sve o bosanskim pitama Lejla Filipović naučila je od mame, ali pripremu ipak prepušta starijima i iskusnijma od sebe.

''Ja isto tijesto tj. kore za pitu ne radim, mene to uvijek svi pitaju da li razvijaš pitu, ali ja sam se tu malo razmazila jer Tarikova i moja mama sjajno to rade pa sam se ja opustila al mlada sam imam vremena.''

''Ja sam čak jednom, mučilo me to kak se to tanko sve razvuče pa sam kupila plahtu pa sam sve to razvlačila, jednom sam napravila uspjelo je i gotovo.''

Najbolja je kuhinja ona mamina, a to najbolje zna glumac Filip Vidović.

''Kad sam bio još mali, ne znam sa koliko godina, a s 10 godina mene jako interesiralo što mama to kao nešto sprema, pa ona to nešto radi i onda je meni palo na pamet da ja napravim kruh i onda sam tako napravio kruh i naravno učio sam od mame kako kuha, gledaš pa onda sam, tako da sad je to nekako pod normalno.''

Nadamo se da svoju omiljenu emisiju danas, na Svjetski dan hrane, pratite uz svoj omiljeni zalogaj!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.