Silente rasprodali jedan od dva velika koncerta u zagrebačkom Boogaloou, na popis regionalne turneje dodan novi grad

Bend Silente rasprodao je veliki koncert u zagrebačkom klubu Boogaloo u petak 10. travnja, a u prodaji su još ulaznice za prvi koncert 9. travnja 2026. Dio je to regionalne turneje na kojoj je dodan i koncert u zabočkom Regeneratoru u subotu 11. travnja 2026.

Nakon što su u studenom prošle godine rasprodali čak pet uzastopnih koncerata u zagrebačkom Vintage Industrial Baru, u sklopu velike regionalne turneje Silente se vraćaju u Zagreb na dva koncerta u klubu Boogaloo. Jedan od datuma tako je rasprodan čak tri mjeseca unaprijed.

Bend na regionalne nastupe kreće na krilima aktualnog singla “Bog kakvog trebam” kao i ponovnog uzleta klasika “Terca na tišinu” koji je gotovo 13 godina nakon objave već u nekoliko navrata na prvom mjestu hrvatske Billboard ljestvice. Singl “Bog kakvog trebam”, peta pjesma s nadolazećeg albuma, od same objave nalazi se među najslušanijim pjesama na nacionalnim radijima.

Bend će na koncertima provesti kroz više od desetljeće dug glazbeni put, s osvrtom na dosadašnje albume i aktualne singlove.

Najavljena dva koncerta u klubu Boogaloo dio su regionalne turneje Silentea po klubovima i koncertnim dvoranama Hrvatske i okolnih zemalja. Ulaznice za preostali koncert u Boogaloou 9. travnja u prodaji su po 22 eura do 14. siječnja 2026. Ulaznice su dostupne u sustavu CoreEvent, Dirty Old Shopu i Rockmarku.

Za sada objavljeni datumi regionalne turneje bend vode u Podgoricu 7. veljače, Rijeku 13. veljače i Beograd 6. ožujka. Na popis je dodan i najnoviji koncert i to onaj u zabočkom Regeneratoru u subotu 11. travnja 2026. Ulaznice za taj koncert dostupne su po cijeni od 19 eura u sustavu CoreEvent.