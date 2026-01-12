Irma priprema spektakl na Dori 2026. s pjesmom ''Ni Traga''!

Iznimno talentirana cross-over pjevačica Irma vraća se na pozornicu Dore gdje će izvesti pjesmu ''Ni Traga''. Godinu dana otkako se predstavila na Dori 2025. uz pjesmu ''Enigma'', Irma sada donosi potpuno drugačiju glazbenu priču u kojoj demonstrira svoj nevjerojatan vokal. Glazbu i tekst pjesme potpisuju Anja Grabovac i Jan Jakovljev, a za aranžman i produkciju zaslužan je Hrvoje Domazet. Pjesmu prati i čaroban videospot sniman u Starom gradu Ozlju, pod vještom redateljskom palicom Timona Terzića.

Irma se vraća na pozornicu Dore 2026. s ''Ni Traga'', pjesmom kojom nepobitno potvrđuje svoj status jedne od najoriginalnijih crossover umjetnica nove generacije. Nakon što je prošlogodišnjim nastupom izazvala snažne reakcije publike i medija, te mnogi i danas vjeruju da je zaslužila finale, Irma ove godine donosi potpuno drugačiju glazbenu priču. Singl “Ni Traga” dostupan je na svim streaming servisima, a reakcije publike već pokazuju da Irma nastavlja graditi svoj status jedne od najprominentnijih i najuvjerljivijih novih imena glazbene scene.

''Ni Traga'', objavljena pod okriljem diskografske kuće Dancing Bear, pjesma je koja kombinira suvremenu pop produkciju s tradicionalnim i etno elementima, uz Irmin jedinstveno besprijekoran vokal koji pri svakom slušanju ostavlja bez riječi. Pjesma gradi atmosferu postupno, ali snažno, i u potpunosti je oslonjena na njezinu vokalnu ekspresiju i snagu interpretacije.

Irma - 1 Foto: PR

''Vraćam se na Doru s pjesmom ‘Ni Traga’ koja je nastala u suradnji s mojim divnim autorima. Povratak na Doru za mene je vrlo osoban jer osjećam da je to mjesto na kojem pripadam i gdje mogu još snažnije pokazati tko sam kao izvođačica. Od malena me majka učila da budem autentična i vjerujem da se upravo ta autentičnost jasno čuje i vidi u ovoj pjesmi. ‘Ni Traga’ je pokazala sve ono što ja jesam, i kao osoba i kao glazbenica'', poručuje Irma.

Glazbu i tekst ''Ni Traga'' potpisuje uspješan mladi autorski tim kojeg čine Jan Jakovljev, autor i gitarist s kojim Irma već ima uspješnu glazbenu suradnju, te talentirana Anja Grabovac. Za aranžman i produkciju zaslužan je Hrvoje Domazet, dobitnik prestižne nagrade Porin te jedan od najtraženijih domaćih producenata. Njihov zajednički rad rezultirao je sofisticiranom i upečatljivom pjesmom koja nosi emocionalni naboj, ali i glazbenu slojevitost kakva se rijetko viđa na domaćoj sceni.

Irma - 3 Foto: PR

''Ove godine se posebno veselim jer imam priliku predstaviti svu raskoš koju možda nismo uspjeli u potpunosti pokazati prošle godine. Pjesma je nastala vrlo spontano, u toplom, prijateljskom okruženju, i upravo s tom energijom dolazimo i na Doru'', nastavila je Irma o pjesmi.

Videospot za ''Ni Traga'' do izražaja donosi emociju i surovost pjesme, upotpunjući njen dojam i sposobnost da publiku ostavi bez daha. Nastao je u produkciji Studija Varaždin, pod redateljskom palicom Timona Terzića, koji potpisuje i montažu te kolor korekciju. Snažna vizualna priča snimana je na lokaciji Stari grad Ozalj, čije je korištenje omogućila Družba "Braća Hrvatskog Zmaja", a impresivna scenografija i prirodna svjetlost upotpunjuju emotivnu atmosferu pjesme. Za kameru su zaslužni Bojan Horvat i Jan Kutle, dok fotografije potpisuju Jan Kutle i Ante Photography. Irminu upečatljivu haljinu, ujedno i haljinu s nastupa na Dori 2025., dizajnirao je Igor Djuga, dok su za makeup i frizuru zaslužni Mateja Jokić te Josip Križnjak iz JK style hair studija.

''Ni Traga'' uspješno briše granice žanrova te pozicionira Irmu kao jednu od favorita natjecanja za pjesmu Eurovizije - od moderne produkcije do diskretnih opernih i etno elemenata koji pjesmi daju posebnu boju i složenost. Irma vokalno briljira, a jedno je sigurno: njezin povratak na pozornicu Dore neće proći nezapaženo, a od nastupa možemo zasigurno očekivati apsolutni spektakl.

''Promijenila sam koncept, promijenila sam tim i cijeli proces mi je donio novu svježinu i uzbuđenje. Jedva čekam da publika vidi scenski nastup i sve ono što nas očekuje uživo. Veselim se svakom trenutku na pozornici i svemu što ova Dora nosi sa sobom!'', zaključila je Irma.

Pjesmu ''Ni Traga'' slušajte na svim streaming servisima, a Irmu pratite putem njezinog Instagram i TikTok profila.