Pogledajte kako izgleda raskošna kuhinja Luke Modrića, luksuzni stan smješten je u srcu Milana

Luka Modrić Novu je godinu dočekao uz privatnu večeru, a posebnu pažnju privukao je interijer njegova doma.

Naš nogometaš Luka Modrić Novu je godinu dočekao uz ekskluzivnu privatnu večeru u Milanu, a za poseban ugođaj pobrinuo se talijanski chef Leonardo Cannavale, javnosti poznatiji pod imenom Gordon Lenni. Na društvenim mrežama chef je podijelio nekoliko fotografija sa same večere, ali ono što je mnogima odmah zapelo za oko – uz slasna jela – jest i raskošna kuhinja hrvatskog nogometaša.

Za svoj dom u Milanu, Modrić je odabrao luksuzni penthouse u središtu grada, a kuhinja je pravo arhitektonsko remek-djelo – elegantna, prostrana i opremljena do najsitnijeg detalja (Kuhinja se može vidjeti na četvrtoj i devetoj fotografiji u objavi).

U prostoru se ističe sklad luksuznih materijala – tamno drvo, mramorni pod i zidovi te elegantni ormarići u svijetlosivoj nijansi, koji zajedno stvaraju moderan, ali nenametljiv ambijent. Središnji otok s modernom napom i ugrađenom pločom za kuhanje istovremeno je funkcionalan i estetski dojmljiv.

Luka Modrić Foto: Instagram

Tu je i produženi drveni dio koji služi kao šank ili prostor za druženje uz obrok, s nizom elegantnih kožnih stolaca.

Kuhinja odiše stilom, sofisticiranošću i praktičnošću, a savršeno se uklapa u luksuzni ambijent jednog od najpoznatijih hrvatskih sportaša.

Luka Modrić s obitelji - 6 Foto: Luka Modrić/Instagram

OVDJE pogledajte specijalitete u kojima je uživao s obitelji!

