Ova ljepotica osvojila je srce mostarskog miljenika žena, od njenih fotki boli glava

Ljepotica Nevena Nikolić ljubi regionalnog miljenika žena Adija Šošu, a pogledajte njene fotografije na društvenim mrežama.
Na društvenim mrežama prati ju 14 tisuća ljudi, a njenoj ljepoti redovno se dive na novim fotografijama.
Njeno ime je Nevena Nikolić, a djevojka je jednog od najpoželjnijih muškaraca u regiji, Adija Šoše.
Adi i Nevena u vezi su oko četiri godine, a po fotografijama na njenom profilu nije teško prosuditi da je zgodnog Mostarca, između ostalog, osvojila njena ljepota.
No, Nevena se može pohvaliti i inteligencijom. Studirala je računarstvo i informatiku na Matematičkom fakultetu u Beogradu, a trenutačno radi u jednoj biotehnološkoj tvrtki.
''Bez te podrške, mislim radio bih ja i dalje glazbu, što ćeš, ja sam rođen da budem to što jesam i to je valjda tako, ali definitivno mi je nekako lakše i ljepše se osjećam kad znam da imam nekoga tko je tu kad se ugase svjetla reflektora'', rekao je Adi za IN magazin.
Adi Šoše i cura Foto: Instagram
Iako mu je privatni život svetinja i nerado govori o njemu u medijima, samo za IN magazin otkrio je kakav je kad je zaljubljen.
''Nisam ljubomoran nešto pretjerano, nemam vremena biti ljubomoran, puno radim. Romantičan tu i tamo znam biti, ali u nekim granicama. Nisam sad neki megaturbo romantik da prepuknem od romantike, ali imam neke svoje trenutke. Znam biti pažljiv, znam biti sladak što se kaže i znam fino slušati.''
Nevena Nikolić - 4 Foto: Instagram
Nevena Nikolić - 12 Foto: Instagram
