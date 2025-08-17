Ova ljepotica osvojila je srce mostarskog miljenika žena, od njenih fotki boli glava

Ljepotica Nevena Nikolić ljubi regionalnog miljenika žena Adija Šošu, a pogledajte njene fotografije na društvenim mrežama.

Na društvenim mrežama prati ju 14 tisuća ljudi, a njenoj ljepoti redovno se dive na novim fotografijama.

Njeno ime je Nevena Nikolić, a djevojka je jednog od najpoželjnijih muškaraca u regiji, Adija Šoše.

Adi i Nevena u vezi su oko četiri godine, a po fotografijama na njenom profilu nije teško prosuditi da je zgodnog Mostarca, između ostalog, osvojila njena ljepota.

Pogledaji ovo Celebrity Top ili flop? Na prestižni festival stigla je u providnoj haljini koja graniči s elegancijom

No, Nevena se može pohvaliti i inteligencijom. Studirala je računarstvo i informatiku na Matematičkom fakultetu u Beogradu, a trenutačno radi u jednoj biotehnološkoj tvrtki.

''Bez te podrške, mislim radio bih ja i dalje glazbu, što ćeš, ja sam rođen da budem to što jesam i to je valjda tako, ali definitivno mi je nekako lakše i ljepše se osjećam kad znam da imam nekoga tko je tu kad se ugase svjetla reflektora'', rekao je Adi za IN magazin.

Adi Šoše i cura Foto: Instagram

Iako mu je privatni život svetinja i nerado govori o njemu u medijima, samo za IN magazin otkrio je kakav je kad je zaljubljen.

Pogledaji ovo Nekad i sad Prepoznajete li ovog čovjeka? Predstavljao je BiH na Eurosongu, a danas živi američki san!

''Nisam ljubomoran nešto pretjerano, nemam vremena biti ljubomoran, puno radim. Romantičan tu i tamo znam biti, ali u nekim granicama. Nisam sad neki megaturbo romantik da prepuknem od romantike, ali imam neke svoje trenutke. Znam biti pažljiv, znam biti sladak što se kaže i znam fino slušati.''

Nevena Nikolić - 4 Foto: Instagram

Nevena Nikolić - 12 Foto: Instagram

Galerija 21 21 21 21 21

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Tko je sve traženija crnogorska glumica koja je zbog ovih hlača privukla pažnju u Sarajevu?

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Tragedija! Bivša misica poginula u bizarnoj prometnoj nesreći

Pogledaji ovo Celebrity Spektakl na koncertu Maje Šuput: Prosidba pred tisućama obožavatelja!