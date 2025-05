Adi Šoše prvi puta iskreno progovorio o ljubavi s prelijepom Beograđankom!

Nakon što je najavio i šesti koncert u Lisinskom, Adi Šoše se prema broju nastupa u istoj sezoni, svrstao uz Olivera Dragojevića i Đorđa Balaševića. S Adijem se u Omišu družio naš Gordan Vasilj. Miljenik publike, mu je, među ostalim, rekao sve o planovima za koncert u zagrebačkoj Areni, duetu sa Senidom te kupnji stana. Prvi put za medije progovorio je i o svojoj ljubavi s lijepom Beograđankom.

Čast da uveliča feštu povodom Dana grada Omiša pripala je Adiju Šoši čija popularnost strelovitom brzinom raste u cijeloj regiji. Karizmatičnog Mostarca sljedeći ponedjeljak čeka četvrti od čak šest koncerata u Lisinskom. Prvi nastup u zagrebačkom hramu kulture, kaže, ima posebno mjesto u njegovu srcu.

''Nedavno sam košulju koju sam nosio tu noć stavio u okvir, tako da sad ta košulja visi u mojoj sobi, studiju nekom kućnom koji sam napravio, tako da imam jednu košulju za uspomenu za cijeli život.''

Adi Šoše - 2 Foto: In Magazin

Jedan od snova 32-godišnjeg slavuja je puna zagrebačka Arena, a uvodni pregovori za koncert karijere koji bi se trebao održati sljedeće godine već su počeli.

''Što se mene tiče, ja mislim da je prerano, ja sam lik koji ima tek dva albuma, to je nekih 16-17 pjesama, sa ovih novih par što imam to je nekih 20-ak, ali nije to mnogo. Sa 20 pjesama tko radi arene i ne bih htio izaći na tako veliku binu i pjevati tuđe pjesme, nije mi to ispravno, tako da radije bih se malo strpio. Malo se bojim toga, malo me strah te arene, zato ne bih ni žurio.''

Adi Šoše - 6 Foto: In Magazin

A uz to što mu karijera ide uzlaznom putanjom, ide mu i na ljubavnom planu. Nakon što je prvo tajio djevojku Nevenu Nikolić, početkom godine je objavio njihovu prvu zajedničku fotografiju iz Dubaija. Par je u vezi već nekoliko godina, a prelijepa Beograđanka mu je velika potpora u karijeri.

''Bez te podrške, mislim radio bih ja i dalje glazbu, što ćeš, ja sam rođen da budem to što jesam i to je valjda tako, ali definitivno mi je nekako lakše i ljepše se osjećam kad znam da imam nekoga tko je tu kad se ugase svjetla reflektora.''

Adi Šoše - 3 Foto: In Magazin

Iako mu je privatni život svetinja i nerado govori o njemu u medijima, samo za In Magazin otkrio je kakav je kad je zaljubljen.

''Nisam ljubomoran nešto pretjerano, nemam vremena biti ljubomoran, puno radim. Romantičan tu i tamo znam biti, ali u nekim granicama. Nisam sad neki mega turbo romantik da prepuknem od romantike, ali imam neke svoje trenutke. Znam biti pažljiv, znam biti sladak što se kaže i znam fino slušati.''

Adi Šoše - 4 Foto: In Magazin

Njegov život je pozornica, a koliko se Adi na sceni razlikuje od Adija kod kuće?

''Pogledajte mi košulju, što da vam kažem, i ja sam lud, nisam ni ja baš normalan dečko, ali kad se ugase svjetla reflektora, ja sam sasvim regularan. Crna majica, bijela majica, vrlo povučen, vrlo smiren. Gledam filmove, serije, vodim sasvim normalan život i prija mi kad nema toga ludila, tako da slavim svaki put kad uđem u dućan, a nitko ništa nego samo ćao, račun, izvolite, hvala i odoh.''

Adi Šoše - 1 Foto: In Magazin

Ovaj miljenik žena trenutačno živi na tri adrese Sarajevo-Beograd-Mostar.

''Nedavno sam kupio stan, to je moja prva nekretnina. Jako sam ponosan što sam to sebi osigurao. Volim patike i tu scensku garderobu i osim toga slabo išta trošim. To samo stiže, ja radim, pjevam. Čuvam za crne dane'', kaže.

Neumorni Adi će ovih dana izdati dvije nove pjesme, s trećom će krajem lipnja nastupiti na Melodijama Jadrana, a u planu je i snimanje dueta sa Senidom.

''Skromna je nevjerojatno, nevjerojatno je zahvalna, nevjerojatno je lako s njom komunicirati, tako da ona je na mene ostavila prekrasan dojam i tko zna, možda bude neka i suradnja u budućnosti. Pričali smo malo, ona je zainteresirana, i ja sam, tako da Senidah, čut ćemo se još.''

Adi Šoše - 5 Foto: In Magazin

A njihova mnogobrojna i vjerna publika s nestrpljenjem čeka ovaj hit u najavi.

