Divan dan u obitelji Ante Casha: Sve je podijelio na društvenim mrežama

Hrvatski reper Ante Cash ovih je dana proživio poseban obiteljski trenutak.

U krugu najbližih, u crkvi, krstio je svog sina, a fotografiju s tog svečanog dana ponosno je podijelio na društvenim mrežama.

Uz objavu je napisao dirljivu, ali i duhovitu poruku:

''Franko, od danas si dijete Božje. A kumovi i roditelji ti izgledaju ko braća Daltoni!''.

Na fotografiji se vidi nasmijana obitelj i kumovi, a prizor odiše toplinom, zajedništvom i veseljem, što su prepoznali i brojni pratitelji koji su u komentarima uputili čestitke i lijepe želje.

Podsjetimo, Ante Cash je krajem prošle godine postao otac četvrtog djeteta, a privatni obiteljski trenuci koje povremeno dijeli s javnošću redovito nailaze na pozitivne reakcije publike.

Ante Cash - 3 Foto: In Magazin

Sa suprugom Dinom, dva sina i dvije kćeri živi u Zadru.

"Zagreb je postao europski grad po svim lošim stvarima, to nije grad za odgajati katoličku obitelj. Da Tomašević dođe i kaže da će svaki dan u vrtiću objašnjavati da je "dugina obitelj" idealna obitelj, pobunili bi se ja, žena i još pet ljudi", izjavio je Cash u jednom podcastu, dodavši kako je Zagreb za ljude koji ganjaju karijeru, dok za obiteljski život, kakav on želi živjeti, više nema mjesta.

Jednom prilikom za IN magazin je dao uvid u obiteljski život, a više saznajte u prilogu OVDJE.

Ante Cash Foto: In Magazin

