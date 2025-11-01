Naš glazbenik dobio četvrto dijete, preslatkom fotkom otkrio je spol prinove

Glazbenik je s pratiteljima na društvenim mrežama podijelio prekrasnu fotografiju koja ih je raznježila.

Hrvatski reper Ante Cash ima razloga za veliko slavlje, a najljepšom mogućom vijesti pohvalio se na društvenim mrežama.

Naime, on i supruga Dina dobili su četvrto dijete. Preslatku fotografiju prinove podijelio je uz kratku poruku i pjesmu Marka Perkovića Thompsona ''Sine moj'', kojom je otkrio da je dobio još jednog sina.

Pogledaji ovo Celebrity Kakvo iznenađenje! Amerikancu koji uređuje kuću u Hrvatskoj traktorom stigla dostava iz snova

'''Besa svitu'', napisao je.

Ovom simpatičnom dalmatinskom izrekom, koja odražava neizmjernu ljubav i nježnost, raznježio je svoje obožavatelje.

Ante Cash Foto: In Magazin

''Čestitam'', ''Čestitam od srca'', ''Čestitke roditeljima'', ''Neka ima sretan i blagoslovljen život! Uživajte'', ''Čestitke roditeljima, a maleckom dug i sretan život želim'', dio je prekrasnih poruka s Instagrama.

Pogledaji ovo Celebrity Kakvo iznenađenje! Amerikancu koji uređuje kuću u Hrvatskoj traktorom stigla dostava iz snova

Inače, Ante i Dina već imaju dva sina i kćerkicu, a obitelj živi u Zadru. Nedavno je otkrio i razlog preseljenja iz Zagreba.

"Zagreb je postao europski grad po svim lošim stvarima, to nije grad za odgajati katoličku obitelj. Da Tomašević dođe i kaže da će svaki dan u vrtiću objašnjavati da je "dugina obitelj" idealna obitelj, pobunili bi se ja, žena i još pet ljudi", izjavio je Cash u jednom podcastu, dodavši kako je Zagreb za ljude koji ganjaju karijeru, dok za obiteljski život, kakav on želi živjeti, više nema mjesta.

Više o tome pisali smo OVDJE.

Galerija 12 12 12 12 12

Jednom prilikom za IN magazin je dao uvid u obiteljski život, a više saznajte u prilogu OVDJE.

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Poznata muška lica preplavila centar naše metropole pa su se zato ove dame posebno istaknule

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Zanimljivosti Tko je dama širokog osmijeha sa špice? Na Instagramu je prati gotovo 100 tisuća ljudi

Pogledaji ovo Celebrity Preminuo legendarni TV detektiv i zlikovac iz Bonda, izgubio je bitku s teškom bolesti