Naš glazbenik dobio četvrto dijete, preslatkom fotkom otkrio je spol prinove

Glazbenik je s pratiteljima na društvenim mrežama podijelio prekrasnu fotografiju koja ih je raznježila.
Naime, on i supruga Dina dobili su četvrto dijete. Preslatku fotografiju prinove podijelio je uz kratku poruku i pjesmu Marka Perkovića Thompsona ''Sine moj'', kojom je otkrio da je dobio još jednog sina.
'''Besa svitu'', napisao je.
Ovom simpatičnom dalmatinskom izrekom, koja odražava neizmjernu ljubav i nježnost, raznježio je svoje obožavatelje.
Ante Cash Foto: In Magazin
''Čestitam'', ''Čestitam od srca'', ''Čestitke roditeljima'', ''Neka ima sretan i blagoslovljen život! Uživajte'', ''Čestitke roditeljima, a maleckom dug i sretan život želim'', dio je prekrasnih poruka s Instagrama.
Inače, Ante i Dina već imaju dva sina i kćerkicu, a obitelj živi u Zadru. Nedavno je otkrio i razlog preseljenja iz Zagreba.
"Zagreb je postao europski grad po svim lošim stvarima, to nije grad za odgajati katoličku obitelj. Da Tomašević dođe i kaže da će svaki dan u vrtiću objašnjavati da je "dugina obitelj" idealna obitelj, pobunili bi se ja, žena i još pet ljudi", izjavio je Cash u jednom podcastu, dodavši kako je Zagreb za ljude koji ganjaju karijeru, dok za obiteljski život, kakav on želi živjeti, više nema mjesta.
