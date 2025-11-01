Poznata muška lica preplavila centar naše metropole pa su se zato ove dame posebno istaknule

Zagrebačkom špicom ove subote dominirali su poznati muškarci, a dame su se svojim izdanjima zbog toga posebno istaknule.
Brojni poznati Hrvati prošetali su ove subote zagrebačkom špicom, privlačeći pažnju prolaznika svojim jesenskim modnim kombinacijama.3 vijesti o kojima se priča okrenula je novi list Lijepa Hrvatica potvrdila razvod od nekad najplaćenijeg dinamovca osvojio zlatni gumb Tko je Filipinac iz Supertalenta? U Hrvatsku je došao s dirljivim ciljem, a iznenadit će vas što je po struci sportski nasljednik Znate li tko je ovo? Visok je 208 cm i sin je jednog od naših najpoznatijih parova
Neki su se odlučili za opuštene, sportske kombinacije, dok su drugi pokazali kako i ležerna subotnja šetnja može biti modno vrlo dojmljiva. Na špici se moglo vidjeti i prepoznatljive modne dodatke, oversized naočale, kožne jakne, čizme i torbe koje su zaokružile jesenski street style.
Dragana i Miroslava Jaramaz Foto: Josip Moler / CROPIX
Dina Štern Foto: Josip Moler / CROPIX
Dominik Tvorek Foto: Josip Moler / CROPIX
Ratko Rudić Foto: Josip Moler / CROPIX
Naši fotografi snimili su Zlatka Hasanbegovića, Roberta Prosinečkog, Domonika Tvoreka, Niku Tokića Kartela, Davora Filipovića, Tarika Filipovića, Sanju Jašku, Polinu Gusevu, Draganu i Miroslavu Jaramaz te brojne drugi.
Zlatko Hasanbegović Foto: Josip Moler / CROPIX
Robert Prosinečki Foto: Josip Moler / CROPIX
Niko Tokić Kartelo Foto: Josip Moler / CROPIX
Davor Filipović Foto: Josip Moler / CROPIX
Tarik Filipović Foto: Josip Moler / CROPIX
Tarik Filipović Foto: Josip Moler / CROPIX
Sanja Jaška Foto: Josip Moler / CROPIX
Pogledaji ovo Celebrity Objava našeg influencera s misterioznim muškarcem skupila hrpu čestitki: ''Ugovor na neodređeno''
Sanja Jaška Foto: Josip Moler / CROPIX
Polina Guseva Foto: Josip Moler / CROPIX
Polina Guseva Foto: Josip Moler / CROPIX
Polina Guseva Foto: Josip Moler / CROPIX
Ljubo Pavasović Visković Foto: Josip Moler / CROPIX
Ivo Šušak Foto: Josip Moler / CROPIX
Saša Novković Foto: Josip Moler / CROPIX
Goran Mileusnic. Foto: Josip Moler / CROPIX
Svojim širokim osmijehom pažnju fotografa ukrala je Andrea Solomun, a više detalja o ovoj dami saznajte OVDJE.
Andrea Solomun Foto: Josip Moler / CROPIX
Andrea Solomun Foto: Josip Moler / CROPIX
Galerija 18 18 18 18 18
Pogledaji ovo Celebrity Preminuo legendarni TV detektiv i zlikovac iz Bonda, izgubio je bitku s teškom bolesti
1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Grob Dražena Petrovića i drugih velikana na Mirogoju preplavljeni su svijećama i cvijećem
1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Tko bi rekao da se iza ove maske koja ledi krv u žilama krije fatalna seks-bomba?
Pogledaji ovo Celebrity Kakvo iznenađenje! Amerikancu koji uređuje kuću u Hrvatskoj traktorom stigla dostava iz snova