Poznata muška lica preplavila centar naše metropole pa su se zato ove dame posebno istaknule

Zagrebačkom špicom ove subote dominirali su poznati muškarci, a dame su se svojim izdanjima zbog toga posebno istaknule.

Brojni poznati Hrvati prošetali su ove subote zagrebačkom špicom, privlačeći pažnju prolaznika svojim jesenskim modnim kombinacijama.

Neki su se odlučili za opuštene, sportske kombinacije, dok su drugi pokazali kako i ležerna subotnja šetnja može biti modno vrlo dojmljiva. Na špici se moglo vidjeti i prepoznatljive modne dodatke, oversized naočale, kožne jakne, čizme i torbe koje su zaokružile jesenski street style.

Dragana i Miroslava Jaramaz Foto: Josip Moler / CROPIX

Dina Štern Foto: Josip Moler / CROPIX

Dominik Tvorek Foto: Josip Moler / CROPIX

Ratko Rudić Foto: Josip Moler / CROPIX

Naši fotografi snimili su Zlatka Hasanbegovića, Roberta Prosinečkog, Domonika Tvoreka, Niku Tokića Kartela, Davora Filipovića, Tarika Filipovića, Sanju Jašku, Polinu Gusevu, Draganu i Miroslavu Jaramaz te brojne drugi.

Zlatko Hasanbegović Foto: Josip Moler / CROPIX

Robert Prosinečki Foto: Josip Moler / CROPIX

Niko Tokić Kartelo Foto: Josip Moler / CROPIX

Davor Filipović Foto: Josip Moler / CROPIX

Tarik Filipović Foto: Josip Moler / CROPIX

Tarik Filipović Foto: Josip Moler / CROPIX

Sanja Jaška Foto: Josip Moler / CROPIX

Sanja Jaška Foto: Josip Moler / CROPIX

Polina Guseva Foto: Josip Moler / CROPIX

Polina Guseva Foto: Josip Moler / CROPIX

Polina Guseva Foto: Josip Moler / CROPIX

Ljubo Pavasović Visković Foto: Josip Moler / CROPIX

Ivo Šušak Foto: Josip Moler / CROPIX

Saša Novković Foto: Josip Moler / CROPIX

Goran Mileusnic. Foto: Josip Moler / CROPIX

Svojim širokim osmijehom pažnju fotografa ukrala je Andrea Solomun, a više detalja o ovoj dami saznajte OVDJE.

Andrea Solomun Foto: Josip Moler / CROPIX

Andrea Solomun Foto: Josip Moler / CROPIX

