Grob Dražena Petrovića i drugih velikana na Mirogoju preplavljeni su svijećama i cvijećem

Mnogi su danas posjetili posljednja počivališta poznatih osoba čije uspomene i dalje žive među nama, ostavljajući svijeće i cvijeće u tišini jesenskog dana.

Na blagdan Svih svetih, brojni građani diljem Hrvatske odlaze na groblja kako bi zapalili svijeće i pomolili se za one koji više nisu s nama.

Osim svojim bližnjima brojni Hrvati na Mirogoju posjetili su i grobove poznatih osoba koje su obilježile hrvatsku kulturu i javni život.

Grob Akija Rahimovskog Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Grob Akija Rahimovskog Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Grob Milana Bandića Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Grob Milana Bandića Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Grob Milana Bandića Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Na zagrebačkom Mirogoju mnogi su se zaustavili kod posljednjih počivališta Milana Bandića, Akija Rahimovskog, Dražena Petrovića, Ene Begović Radeljak, Ivice Račana, Krunoslava Slabinca, ali i brojnih drugih.

Pogledaji ovo Celebrity Veliko slavlje prekrasne kćeri Ive Majoli! Ponosna mama otkrila razlog uz zajedničku fotku

Grob Ivice Račana Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Grob Josipa Kužea Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Grob Ede Murtića Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Grob Branka Lustiga Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Grob Miroslava Ćire Blaževića Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Grob Ene Begović Radeljak Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Grobovi su prekriveni cvijećem, svijećama i vijencima.

Galerija 14 14 14 14 14

Grob Ene Begović Radeljak Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Grob Vjekoslava Šuteja Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Grob Slavena Zambate Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Grob Kronoslava Slabinca Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Objava našeg influencera s misterioznim muškarcem skupila hrpu čestitki: ''Ugovor na neodređeno''

Grob Ivana Kožarića Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Grob Dražena Petrovića Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Grob Dražena Petrovića Foto: Matija Habljak/PIXSELL

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Tko bi rekao da se iza ove maske koja ledi krv u žilama krije fatalna seks-bomba?

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Dirljiv trenutak u Varaždinu: Plavi orkestar posvetio posebne riječi Halidu Bešliću

Pogledaji ovo Celebrity Lijepa Hrvatica potvrdila razvod od nekad najplaćenijeg dinamovca