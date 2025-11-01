Grob Dražena Petrovića i drugih velikana na Mirogoju preplavljeni su svijećama i cvijećem

Mnogi su danas posjetili posljednja počivališta poznatih osoba čije uspomene i dalje žive među nama, ostavljajući svijeće i cvijeće u tišini jesenskog dana.
Na blagdan Svih svetih, brojni građani diljem Hrvatske odlaze na groblja kako bi zapalili svijeće i pomolili se za one koji više nisu s nama.
Osim svojim bližnjima brojni Hrvati na Mirogoju posjetili su i grobove poznatih osoba koje su obilježile hrvatsku kulturu i javni život.
Grob Akija Rahimovskog Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Grob Akija Rahimovskog Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Grob Milana Bandića Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Grob Milana Bandića Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Grob Milana Bandića Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Na zagrebačkom Mirogoju mnogi su se zaustavili kod posljednjih počivališta Milana Bandića, Akija Rahimovskog, Dražena Petrovića, Ene Begović Radeljak, Ivice Račana, Krunoslava Slabinca, ali i brojnih drugih.
Grob Ivice Račana Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Grob Josipa Kužea Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Grob Ede Murtića Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Grob Branka Lustiga Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Grob Miroslava Ćire Blaževića Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Grob Ene Begović Radeljak Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Grobovi su prekriveni cvijećem, svijećama i vijencima.
Grob Ene Begović Radeljak Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Grob Vjekoslava Šuteja Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Grob Slavena Zambate Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Grob Kronoslava Slabinca Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Grob Ivana Kožarića Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Grob Dražena Petrovića Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Grob Dražena Petrovića Foto: Matija Habljak/PIXSELL
