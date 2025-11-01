Veliko slavlje prekrasne kćeri Ive Majoli! Ponosna mama otkrila razlog uz zajedničku fotku

Iva Majoli na društvenim se mrežama pohvalila zajedničkom fotografijom sa svojom nasljednicom, a za to je imala poseban povod.

Iva Majoli na društvenim mrežama pohvalila se prekrasnim razlogom za slavlje.

Naime, njezina kći Mia proslavila je 19. rođendan. Ponosna mama objavila je fotku s rođendanske zabave uz poseban opis, a fotka je dokaz da je Mia izrasla u pravu ljepoticu.

Iva Majoli i kći Mia Foto: Instagram

''Sretan rođendan mojoj Miji'', napisala je Iva uz fotku na kojoj se grle, a ispred njih se nalazi i rođendanska torta.

Osvajačica Roland Garrosa dobila je svoju jedinu kćer u braku s poduzetnikom Stipom Marićem, s kojim se rastala 2012. nakon šest godina braka.

Iva Majoli i kći Mia Foto: Instagram

Iva i Mia Majoli Foto: Instagram

Iva Majoli - 1 Foto: Damir Skomrlj

Iva Majoli - 2 Foto: Damir Skomrlj

Sreću je nakon toga pronašla s talijanskom poduzetnikom Robertom Calegarijem s kojim je u braku od 2022. godine. Rijetko ih viđamo u javnosti, a o izlasku kada su ipak napravili iznimku pisali smo OVDJE.

Iva Majoli sa suprugom Robertom Foto: Marko Prpic/PIXSELL

