Pretraži
ne kriju sreću

Veliko slavlje prekrasne kćeri Ive Majoli! Ponosna mama otkrila razlog uz zajedničku fotku

Piše H.L., Danas @ 11:50 Celebrity komentari
Iva Majoli Iva Majoli Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Iva Majoli na društvenim se mrežama pohvalila zajedničkom fotografijom sa svojom nasljednicom, a za to je imala poseban povod.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Justus Reid pokazao kako napreduju radovi u kući koju je kupio za 5000 eura u Hrvatskoj
Video je hit!
Kakvo iznenađenje! Amerikancu koji uređuje kuću u Hrvatskoj traktorom stigla dostava iz snova
Dirljiva objava Severine na godišnjicu tragedije u Novom Sadu
''Sjećanje živi u srcima''
Severina odala počast žrtvama tragedije u Novom Sadu na tužnu obljetnicu
Grobovi poznatih na Mirogoju puni su cvijeća i svijeća
pogledajte galeriju
Grob Dražena Petrovića i drugih velikana na Mirogoju preplavljeni su svijećama i cvijećem
Marta Radić i Junior Fernandes se rastali
okrenula je novi list
Lijepa Hrvatica potvrdila razvod od nekad najplaćenijeg dinamovca
Iva Majoli čestitala rođendan kćeri Miji uz zajedničku fotografiju
ne kriju sreću
Veliko slavlje prekrasne kćeri Ive Majoli! Ponosna mama otkrila razlog uz zajedničku fotku
Anica Kovač s kćerima na izboru za Miss Hrvatske
njezine nasljednice
Kako izgledaju kćeri Anice Kovač? Svojom ljepotom ukrale su sav fokus sa slavne mame
Tko je Marko Kovač, sin Anice i Roberta Kovača?
sportski nasljednik
Znate li tko je ovo? Visok je 208 cm i sin je jednog od naših najpoznatijih parova
Udala se Ema Jusić, unuka Đele Jusića
otkrila detalje svadbe
Udala se unuka pokojne hrvatske glazbene legende, suprug joj je američki časnik
Priča o Filipincu Nicolasu Ypilu iz Supertalenta
osvojio zlatni gumb
Tko je Filipinac iz Supertalenta? U Hrvatsku je došao s dirljivim ciljem, a iznenadit će vas što je po struci
Katarina Baban otkrila da ''U dobru i zlu'' završava sa snimanjem
kraj jedne ere!
Zvijezda naše serije rastužila fanove posljednjom objavom: ''Zadnji dan...''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Od sutra vrijede nova pravila: tko sve može dobiti vaučer za struju i plin
IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA
Od subote vrijede nova pravila: Tko sve može i kako dobiti vaučer za struju i plin
Porezna uprava objavila listu najvećih dužnika
Lista srama
Porezna objavila listu najvećih dužnika u Hrvatskoj, pogledajte tko je sve na njoj: Iznosi su vrtoglavi
Napetost na ulazu u Novi Sad: Građani spriječili napad na studente iz Novog Pazara
SKORO INCIDENT
Batinaši u crnom dočekali studente na ulazu u Novi Sad: Pogledajte kako su ih građani otjerali
show
Tko je Marko Kovač, sin Anice i Roberta Kovača?
sportski nasljednik
Znate li tko je ovo? Visok je 208 cm i sin je jednog od naših najpoznatijih parova
Priča o Filipincu Nicolasu Ypilu iz Supertalenta
osvojio zlatni gumb
Tko je Filipinac iz Supertalenta? U Hrvatsku je došao s dirljivim ciljem, a iznenadit će vas što je po struci
Kako danas izgleda Helen Hunt?
danas ima 62 godine
Znate li tko je ovo? Nekad je bila plavokosa ljepotica i glumila uz najveća holivudska imena
zdravlje
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
Izazivaju upalu
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
Podvarak od kiselog kupusa zapečen u rerni koji jača imunitet
Po preporuci nutricionistice
Podvarak od kiselog kupusa zapečen u rerni koji jača imunitet
Ova bakterija uzrokuje smrtonosne proljeve, češće kod žena, a širi se nakon antibiotika!
Alarmantni podaci nove studije
Ova bakterija uzrokuje smrtonosne proljeve, češće kod žena, a širi se nakon antibiotika!
zabava
Oglas za poklanjanje namještaja nasmijao publiku! Pogledajte što je dopisano
Urnebesno
Oglas za poklanjanje namještaja nasmijao publiku! Pogledajte što je dopisano
Obavijest u zgradi nasmijali društvene mreže! Biste li se vi pojavili?
Urnebesno
Obavijest u zgradi nasmijala društvene mreže! Biste li se vi pojavili?
Nova turistička atrakcija u Vodicama! Pogledajte tko se šeće rivom
Novi posjetitelj
Nova turistička atrakcija u Vodicama! Pogledajte tko se šeće rivom
tech
Zaboravite križaljke: Ova mobilna aplikacija doslovce pomlađuje mozak za 10 godina
Eksperiment kanadskih znanstvenika
Zaboravite križaljke: Ova mobilna aplikacija doslovce pomlađuje mozak za 10 godina
Kraj beskonačnim bolnim zahvatima? Osmišljena nova, vrlo temeljita metoda vađenja bubrežnih kamenaca
Jedan potez, svi fragmenti
Kraj beskonačnim bolnim zahvatima? Osmišljena nova, vrlo temeljita metoda vađenja bubrežnih kamenaca
Zaboravljena tehnologija vraća se jača nego ikad i mogla bi spasiti planet od AI energetske krize
Pronađeno rješenje
Zaboravljena tehnologija vraća se jača nego ikad i mogla bi spasiti planet od AI energetske krize
sport
VIDEO Pogledajte kako su Vučićevi plaćenici istjerani iz dvorane u Beogradu
Pobjeda normalnih
VIDEO Pogledajte kako su Vučićevi plaćenici istjerani iz dvorane u Beogradu
Ante Delija o izjavi o njemu koja je naljutila gazdu UFC-a
SPEKTAKL U NEDJELJU
Ante Delija o izjavi o njemu koja je naljutila gazdu UFC-a te udarcu koji je obišao svijet: ''Kazna mora biti oštra!''
Tužna sudbina kultnog hrvatskog stadiona (i kluba): Odvjetnica odnijela semafor i stolice!
Sve po zakonu
Tužna sudbina kultnog hrvatskog stadiona (i kluba): Odvjetnica odnijela semafor i stolice!
tv
U dobru i zlu: Uhvaćen na djelu – što je htio učiniti s uzorcima?
U DOBRU I ZLU
Uhvaćen na djelu – što je htio učiniti s uzorcima?
MasterChef: Ovo nismo očekivali od Zorana! Evo što kaže nakon odlaska: "Pao mi je kamen sa srca!"
SAZNAJTE VIŠE!
Ovo nismo očekivali od Zorana! Evo što kaže nakon odlaska: "Pao mi je kamen sa srca!"
U dobru i zlu: Oprostila se od svojih kolega emotivnom objavom koja je rastužila mnoge!
U DOBRU I ZLU
Oprostila se od svojih kolega emotivnom objavom koja je rastužila mnoge!
putovanja
Najtvrđe drvo na svijetu Australija
Pitanje za kviz
Najtvrđe drvo na svijetu raste samo na jednom kontinentu – znate li kojem?
Tihi ubojice: Odjeća, posuđe i svakodnevni predmeti koji su izazivali bolesti i odnosili živote u prošlosti
Na teži način...
Tihi ubojice: Odjeća, posuđe i svakodnevni predmeti koji su izazivali bolesti i odnosili živote u prošlosti
Kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju asa u rukavu
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju asa u rukavu
novac
ECB je prvi put otkrila kada dolazi digitalni euro
Ima vremena
ECB je prvi put otkrila kada dolazi digitalni euro
Galenika preuzima slovensku tvrtku kojoj je Hrvatska važno tržište
Regionalne akvizicije
Galenika preuzima slovensku tvrtku kojoj je Hrvatska važno tržište
Otvara se najveći muzej na svijetu, vrijedan više od tri milijarde dolara
Ostavlja bez daha
Otvara se najveći muzej na svijetu, vrijedan više od tri milijarde dolara
lifestyle
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
Izazivaju upalu
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
Sanja Musić Milanović u audijenciji kod pape Lava XIV.
Besprijekorno izdanje
Sanja Musić Milanović: Maksi suknja i strukirani sako za audijenciju kod pape Lava XIV.
Hrvatske modne ikone 60+
FANTASTIČAN STIL
Hrvatske modne ikone 60 plus - glasajte i odaberite najbolje odjevenu damu
sve
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
Izazivaju upalu
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
VIDEO Pogledajte kako su Vučićevi plaćenici istjerani iz dvorane u Beogradu
Pobjeda normalnih
VIDEO Pogledajte kako su Vučićevi plaćenici istjerani iz dvorane u Beogradu
Najtvrđe drvo na svijetu Australija
Pitanje za kviz
Najtvrđe drvo na svijetu raste samo na jednom kontinentu – znate li kojem?
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene