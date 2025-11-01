Veliko slavlje prekrasne kćeri Ive Majoli! Ponosna mama otkrila razlog uz zajedničku fotku

Iva Majoli na društvenim se mrežama pohvalila zajedničkom fotografijom sa svojom nasljednicom, a za to je imala poseban povod.
Iva Majoli na društvenim mrežama pohvalila se prekrasnim razlogom za slavlje.3 vijesti o kojima se priča sportski nasljednik Znate li tko je ovo? Visok je 208 cm i sin je jednog od naših najpoznatijih parova osvojio zlatni gumb Tko je Filipinac iz Supertalenta? U Hrvatsku je došao s dirljivim ciljem, a iznenadit će vas što je po struci danas ima 62 godine Znate li tko je ovo? Nekad je bila plavokosa ljepotica i glumila uz najveća holivudska imena
Naime, njezina kći Mia proslavila je 19. rođendan. Ponosna mama objavila je fotku s rođendanske zabave uz poseban opis, a fotka je dokaz da je Mia izrasla u pravu ljepoticu.
Iva Majoli i kći Mia Foto: Instagram
''Sretan rođendan mojoj Miji'', napisala je Iva uz fotku na kojoj se grle, a ispred njih se nalazi i rođendanska torta.
Galerija 20 20 20 20 20
Inače, Mia je aktivna na društvenim mrežama. Više o tome pisali smo OVDJE.
Pogledaji ovo Celebrity Objava našeg influencera s misterioznim muškarcem skupila hrpu čestitki: ''Ugovor na neodređeno''
Osvajačica Roland Garrosa dobila je svoju jedinu kćer u braku s poduzetnikom Stipom Marićem, s kojim se rastala 2012. nakon šest godina braka.
Iva Majoli i kći Mia Foto: Instagram
Iva i Mia Majoli Foto: Instagram
Iva Majoli - 1 Foto: Damir Skomrlj
Iva Majoli - 2 Foto: Damir Skomrlj
Pogledaji ovo Nekad i sad Znate li tko je ovo? Nekad je bila plavokosa ljepotica i glumila uz najveća holivudska imena
Sreću je nakon toga pronašla s talijanskom poduzetnikom Robertom Calegarijem s kojim je u braku od 2022. godine. Rijetko ih viđamo u javnosti, a o izlasku kada su ipak napravili iznimku pisali smo OVDJE.
Iva Majoli sa suprugom Robertom Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Dirljiv trenutak u Varaždinu: Plavi orkestar posvetio posebne riječi Halidu Bešliću
1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Tko bi rekao da se iza ove maske koja ledi krv u žilama krije fatalna seks-bomba?
Pogledaji ovo Celebrity Naš influencer sasvim iskreno: ''Više te klikaju ako paziš na sebe, tako je to danas''