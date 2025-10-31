Pretraži
''perfekcionist sam''

Naš influencer sasvim iskreno: ''Više te klikaju ako paziš na sebe, tako je to danas''

Piše Zdravlje na kvadrat, Danas @ 10:36 Celebrity komentari
Ivan Milić Ivan Milić Foto: Nova TV

U emisiji Zdravlje na kvadrat gostovao je influencer i glazbenik Ivan Milić, koji je otkrio kako održava formu, gdje pronalazi mir i zašto je perfekcionizam njegova najveća mana – ali i pokretač.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Ivan Milić bio je gost u emisiji Zdravlje na kvadrat
''perfekcionist sam''
Naš influencer sasvim iskreno: ''Više te klikaju ako paziš na sebe, tako je to danas''
Heidi Klum za Noć vještica transformirala se u zastrašujuću Meduzu
otišla korak dalje
Tko bi rekao da se iza ove maske koja ledi krv u žilama krije fatalna seks-bomba?
Marko Vuletić objavio fotke s misterioznim muškarcem te prikupio hrpu čestitki
''Sretno vam bilo''
Objava našeg influencera s misterioznim muškarcem skupila hrpu čestitki: ''Ugovor na neodređeno''
Kako je Franka Batelić izgledala sa 17 godina?
imamo fotke!
Pamtite li kako je Franka Batelić izgledala sa 17 godina? Tako mlada osvojila je veliku nagradu
Kako danas izgleda Helen Hunt?
danas ima 62 godine
Znate li tko je ovo? Nekad je bila plavokosa ljepotica i glumila uz najveća holivudska imena
Anica Kovač s kćerima na izboru za Miss Hrvatske
njezine nasljednice
Kako izgledaju kćeri Anice Kovač? Svojom ljepotom ukrale su sav fokus sa slavne mame
Udala se Ema Jusić, unuka Đele Jusića
otkrila detalje svadbe
Udala se unuka pokojne hrvatske glazbene legende, suprug joj je američki časnik
Katarina Baban otkrila da ''U dobru i zlu'' završava sa snimanjem
kraj jedne ere!
Zvijezda naše serije rastužila fanove posljednjom objavom: ''Zadnji dan...''
Tko je Marko Kovač, sin Anice i Roberta Kovača?
sportski nasljednik
Znate li tko je ovo? Visok je 208 cm i sin je jednog od naših najpoznatijih parova
Priča o Filipincu Nicolasu Ypilu iz Supertalenta
osvojio zlatni gumb
Tko je Filipinac iz Supertalenta? U Hrvatsku je došao s dirljivim ciljem, a iznenadit će vas što je po struci
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Od sutra vrijede nova pravila: tko sve može dobiti vaučer za struju i plin
IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA
Od subote vrijede nova pravila: Tko sve može i kako dobiti vaučer za struju i plin
Porezna uprava objavila listu najvećih dužnika
Lista srama
Porezna objavila listu najvećih dužnika u Hrvatskoj, pogledajte tko je sve na njoj: Iznosi su vrtoglavi
Srbin i dva Hrvata poginuli u potjeri: Imali alat za provalu i čarape preko dlanova
Drama u Njemačkoj
Srbin i dva Hrvata poginuli u nesreći: Imali alat za provalu i čarape preko dlanova
show
Tko je Marko Kovač, sin Anice i Roberta Kovača?
sportski nasljednik
Znate li tko je ovo? Visok je 208 cm i sin je jednog od naših najpoznatijih parova
Anica Kovač s kćerima na izboru za Miss Hrvatske
njezine nasljednice
Kako izgledaju kćeri Anice Kovač? Svojom ljepotom ukrale su sav fokus sa slavne mame
Priča o Filipincu Nicolasu Ypilu iz Supertalenta
osvojio zlatni gumb
Tko je Filipinac iz Supertalenta? U Hrvatsku je došao s dirljivim ciljem, a iznenadit će vas što je po struci
zdravlje
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
Izazivaju upalu
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Ova bakterija uzrokuje smrtonosne proljeve, češće kod žena, a širi se nakon antibiotika!
Alarmantni podaci nove studije
Ova bakterija uzrokuje smrtonosne proljeve, češće kod žena, a širi se nakon antibiotika!
zabava
Oglas za poklanjanje namještaja nasmijao publiku! Pogledajte što je dopisano
Urnebesno
Oglas za poklanjanje namještaja nasmijao publiku! Pogledajte što je dopisano
Obavijest u zgradi nasmijali društvene mreže! Biste li se vi pojavili?
Urnebesno
Obavijest u zgradi nasmijala društvene mreže! Biste li se vi pojavili?
Nova turistička atrakcija u Vodicama! Pogledajte tko se šeće rivom
Novi posjetitelj
Nova turistička atrakcija u Vodicama! Pogledajte tko se šeće rivom
tech
Zaboravite križaljke: Ova mobilna aplikacija doslovce pomlađuje mozak za 10 godina
Eksperiment kanadskih znanstvenika
Zaboravite križaljke: Ova mobilna aplikacija doslovce pomlađuje mozak za 10 godina
Zaboravljena tehnologija vraća se jača nego ikad i mogla bi spasiti planet od AI energetske krize
Pronađeno rješenje
Zaboravljena tehnologija vraća se jača nego ikad i mogla bi spasiti planet od AI energetske krize
Kraj beskonačnim bolnim zahvatima? Osmišljena nova, vrlo temeljita metoda vađenja bubrežnih kamenaca
Jedan potez, svi fragmenti
Kraj beskonačnim bolnim zahvatima? Osmišljena nova, vrlo temeljita metoda vađenja bubrežnih kamenaca
sport
Ante Delija o izjavi o njemu koja je naljutila gazdu UFC-a
SPEKTAKL U NEDJELJU
Ante Delija o izjavi o njemu koja je naljutila gazdu UFC-a te udarcu koji je obišao svijet: ''Kazna mora biti oštra!''
VIDEO Pogledajte kako su Vučićevi plaćenici istjerani iz dvorane u Beogradu
Pobjeda normalnih
VIDEO Pogledajte kako su Vučićevi plaćenici istjerani iz dvorane u Beogradu
Odrađeno službeno vaganje: Delija u meč karijere ulazi 11 kilograma lakši od svog suparnika
Sretno, Ante!
Odrađeno službeno vaganje: Delija u meč karijere ulazi 11 kilograma lakši od svog suparnika
tv
U dobru i zlu: Oprostila se od svojih kolega emotivnom objavom koja je rastužila mnoge!
U DOBRU I ZLU
Oprostila se od svojih kolega emotivnom objavom koja je rastužila mnoge!
U dobru i zlu: Uhvaćen na djelu – što je htio učiniti s uzorcima?
U DOBRU I ZLU
Uhvaćen na djelu – što je htio učiniti s uzorcima?
Skrivena sudbina: Odveli su ga s nastave – što se događa?
SKRIVENA SUDBINA
Odveli su ga s nastave – što se događa?
putovanja
Najtvrđe drvo na svijetu Australija
Pitanje za kviz
Najtvrđe drvo na svijetu raste samo na jednom kontinentu – znate li kojem?
Tihi ubojice: Odjeća, posuđe i svakodnevni predmeti koji su izazivali bolesti i odnosili živote u prošlosti
Na teži način...
Tihi ubojice: Odjeća, posuđe i svakodnevni predmeti koji su izazivali bolesti i odnosili živote u prošlosti
Kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju asa u rukavu
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju asa u rukavu
novac
ECB je prvi put otkrila kada dolazi digitalni euro
Ima vremena
ECB je prvi put otkrila kada dolazi digitalni euro
Galenika preuzima slovensku tvrtku kojoj je Hrvatska važno tržište
Regionalne akvizicije
Galenika preuzima slovensku tvrtku kojoj je Hrvatska važno tržište
Otvara se najveći muzej na svijetu, vrijedan više od tri milijarde dolara
Ostavlja bez daha
Otvara se najveći muzej na svijetu, vrijedan više od tri milijarde dolara
lifestyle
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
Izazivaju upalu
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
Sanja Musić Milanović u audijenciji kod pape Lava XIV.
Besprijekorno izdanje
Sanja Musić Milanović: Maksi suknja i strukirani sako za audijenciju kod pape Lava XIV.
Hrvatske modne ikone 60+
FANTASTIČAN STIL
Hrvatske modne ikone 60 plus - glasajte i odaberite najbolje odjevenu damu
sve
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
Izazivaju upalu
5 namirnica koje liječnici za rak debelog crijeva izbjegavaju
Sanja Musić Milanović u audijenciji kod pape Lava XIV.
Besprijekorno izdanje
Sanja Musić Milanović: Maksi suknja i strukirani sako za audijenciju kod pape Lava XIV.
Najtvrđe drvo na svijetu Australija
Pitanje za kviz
Najtvrđe drvo na svijetu raste samo na jednom kontinentu – znate li kojem?
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene