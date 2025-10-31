Naš influencer sasvim iskreno: ''Više te klikaju ako paziš na sebe, tako je to danas''

U emisiji Zdravlje na kvadrat gostovao je influencer i glazbenik Ivan Milić, koji je otkrio kako održava formu, gdje pronalazi mir i zašto je perfekcionizam njegova najveća mana – ali i pokretač.

''Glazba je od malih nogu bila prisutna u mom životu'', rekao je Ivan, prisjećajući se svojih početaka.

''Krenuo sam se njome ozbiljnije baviti u dvadesetima, ali tada su došli faks i drugi prioriteti. Tek ove godine odlučio sam napraviti pravi korak, objavio sam pjesmu koju sam potpisao s prijateljicom i producentima. Bili smo čak i na natjecanju za Euroviziju''.

Na pitanje je li zadovoljan svime što je do sada postigao, odgovorio je bez razmišljanja:

''Jesam. Ostvario sam jedan od svojih snova''.

Ivan Milić Foto: Nova TV

S obzirom na to da je dio javne scene, Ivan priznaje da mu je izgled važan – ali i da se trudi održavati unutarnji mir i balans.

''Tako je to danas – više te klikaju ako paziš na sebe'', kaže uz smijeh.

''Perfekcionist sam po prirodi i uvijek se trudim da sve bude uredno – i izgled, ali i glava. Mislim da je to danas važnije nego ikad. Taj mentalni balans važniji mi je od klasičnog zdravog lifestylea''.

Ivan priznaje da bez tjelovježbe ne može.

''Četiri do pet puta tjedno sam u teretani, po sat vremena minimalno, a zna se dogoditi i da ostanem dva sata'', kaže.

''Najdraža vježba mi je bench press – volim raditi prsa''.

Uz vježbu, prati i sport.

Ivan Milić Foto: Nova TV

''Nogomet obavezno – reprezentaciju uvijek gledam. Volim i rukomet, a atletika mi je posebno zanimljiva tijekom Olimpijskih igara. Sjećam se Blanke Vlašić – to se uvijek pratilo!''.

Na prehranu, priznaje, pazi gotovo prirodno.

''To mi nekako ide samo od sebe. Svi nezdravi pokloni – čokolade, bombonijere, čips – odmah proslijedim dalje, da ne dođem u napast. U društvu nekad popustim, ali pokušavam se držati umjerenosti''.

Kad je riječ o omiljenoj hrani, kaže:

''Sve s piletinom! Pripremi mi je na sto načina i nećeš pogriješiti. Ali favorit su mi lazanje''

Kuhanje mu, priznaje, nije jača strana.

Ivan Milić Foto: Nova TV

''Znam ispeći jaja, piletinu na naglo, skuhati čaj ili kavu. Uglavnom – neću ostati gladan''.

Ivan sebe opisuje kao izrazito empatičnu osobu.

''To svi kažu za sebe, ali kod mene je to stvarno izraženo. Energije oko mene jako utječu na mene – ako netko nije dobro, ni ja nisam dobro. Pokušavam već 30 godina otupjeti na neke stvari, ali jednostavno – jače je od mene''.

Svoj mir, kaže, pronalazi daleko od gradske vreve.

''Moj duševni mir je u Hercegovini i Dalmaciji. Ljeti provedem i po dva, tri mjeseca tamo. Napunim baterije, povežem se s prirodom, opustim se. Tamo sam najviše ja''.

Veliki je ljubitelj prirode i životinja te često odlazi na izlete, trčanje ili duge šetnje.

Na pitanje što ga čini sretnim, odgovorio je jednostavno:

''Sunce! Kad je sunčan dan, imam više energije, sve mi ide bolje. Tad sam pozitivniji, sretniji i manje me sitnice živciraju''.

Kad bi sebe morao opisati, rekao bi:

''Perfekcionist, empata i ambiciozan. Trudim se udovoljiti onom malom Ivanu iz djetinjstva – ostvariti što više njegovih snova sada kad mogu''.

Ponekad, priznaje, perfekcionizam zna biti iscrpljujuć.

''Zna me opteretiti sve. Kad osjetim da više ne mogu, pobjegnem u Hercegovinu na tjedan dana, posložim misli i krenem iznova''.

Na temu zdravlja, Ivan je rekao da je – srećom – sve u redu.

''Pokucaj u drvo, zasad je sve okej'', nasmijao se.

''Bijele kute me više ne plaše, a zubara sam se prije bojao, ali nakon par popravljenih zubi vidio sam da nije tako strašno''.

Na pitanje o stanju zdravstva u Hrvatskoj dodao je:

''Uvijek može bolje, ali mislim da bi se te liste čekanja mogle barem malo smanjiti''.

Emisiju je zaključio zahvalom voditelju i porukom koja najbolje opisuje njegov pogled na život:

''Treba raditi, truditi se, ali i znati stati, udahnuti i pronaći svoj mir – jer bez balansa nema ni zdravlja'', zaključio je.