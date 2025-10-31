Znate li tko je ovo? Nekad je bila plavokosa ljepotica i glumila uz najveća holivudska imena

Bila je jedna od najtraženijih holivudskih glumica, plavokosa ljepotica koja je radila uz najveće zvijezde i čak osvojila Oscara.

Nova fotografija holivudske glumice na društvenim mrežama brojne je iznenadila.

Na prvu su je prepoznali samo najveći fanovi, a drugi će tek kad vide njene stare fotografije znati o kome se radi.

Riječ je o Helen Hunt, poznatoj glumici koja iza sebe ima brojne uspješne uloge.

Helen Elizabeth Hunt rođena je 15. lipnja 1963. g. u Culver Cityju, Kalifornija, SAD. Majka joj je bila Jane Elizabeth (rođ. Novis), koja je radila kao fotografkinja. Otac joj je bio Gordon Hunt – redatelj, glumac i učitelj glume. Obitelj se kad je bila mala preselila u New York jer je otac režirao kazališne predstave, pa je Helen odrastala uz pozornicu i predstave.

Helen Hunt počela je s glumom još kao dijete. Prva televizijska pojavljivanja imala je 1970-ih (npr. epizoda serije The Mary Tyler Moore Show) kad je bila vrlo mlada. Tijekom 1980-ih nastupala je u manjim ulogama u filmovima i TV-projektima, postupno gradeći karijeru. Serija ''Mad About You'' (1992-1999) bila je veliki uspjeh: Hunt je glumila Jamie Buchman, što joj je donijelo nekoliko nagrada.

Filmom ''As Good as It Gets'' (1997) osvojila je nagradu Oscar za najbolju glumicu.

Sudjelovala je u velikim hollywoodskim produkcijama poput ''Twister'' (1996), ''What Women Want'' (2000), ''Cast Away'' (2000) i drugim.

Hunt se 1999. udala za glumca Hanka Azariju, ali brak je završio nakon oko 17 mjeseci. Od 2001. bila je u dugoj vezi s producentom i scenaristom Matthewom Carnahanom s kojim ima kćer Makenu Lei (rođenu 2004.), no prekinuli su 2017.

U 2025. godini potvrđeno je da je u vezi s glumcem Jeffreyjem Nordlingom, s kojim je prvi put bila zajedno 1988., a ponovno su se spojili mnogo godina poslije.

Hunt je u više intervjua govorila o pritisku koji su estetski i industrijski standardi Hollywooda imali na nju, te kako je odlučila postaviti granice za vlastiti mir.

Iako nije toliko pred svjetlima refletkora, Helen Hunt i dalje radi: glumi, režira, sudjeluje u televizijskim i kazališnim projektima. Nedavno je bila angažirana u seriji Hacks te u kazališnim predstavama.

