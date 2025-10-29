Tko je žena sa slušalicama uz nogometni teren? Vlasnica kluba ruši sve stereotipe u ovom sportu!

Fanovi američkog nogometa posljednjih tjedana su primijetili kako jedna od suvlasnica Indianapolis Coltsa Carlie Irsay-Gordon stoji uz teren i bilježi situacije.

Američki nogomet lagano poprima svjetsku popularnost, a najjača liga NFL sve više održava utakmice izvan teritorija SAD-a. Za nekoliko tjedana u Berlinu će snage odmjeriti Atlanta Falcons i Indianapolis Colts, koji su trenutno vodeći u diviziji AFC.

Tijekom utakmica Coltsa, mnogi fanovi američkog nogometa uočili su uz teren ženu sa slušalicama i bilježnicom u kojoj sve zapisuje, no neki od njih ne znaju kako se radi o vlasnici momčadi.

Galerija 6 6 6 6 6

45-godišnja Carlie Irsay-Gordon treća je generacija vlasnika kluba, a momčad je naslijedila zajedno sa sestrama Casey Foyt i Kalen Jackson, nakon što je njihov otac Jim Irsay, milijarder čija je vrijednost bila procijenjena na 4,8 milijardi dolara, preminuo u svibnju u 66. godini.

Djetinjstvo je provela doslovno na tribinama — među igračima, trenerima i sportskim legendama, učeći ne samo pravila igre nego i poslovnu filozofiju NFL-a. Zahvaljujući tome što je prvo njezin djed Robert, pa kasnije i otac bio vlasnik Coltsa, Carlie je vrlo rano počela raditi u klubu u trgovini ulaznica, da bi kasnije bila uključena u odjel marketinga i strategije prodaje. Paraleno s radom u klubu, u kojem je sa samo 28 godina postala potpredsjednica, diplomirala je psihologiju te poslovni menadžment i financije.

Carlie Irsay-Gordon - 5 Foto: Profimedia

Carlie Irsay-Gordon - 7 Foto: Profimedia

U vremenima dok se njihov otac borio s ovisnošću o drogama i alkoholu, zbog čega je bio uhićen 2014. i stvorio krizu, Carlie, Casey i Kalen su imenovane suvlasnicama kluba, a najstarija od triju sestara je preuzela predsjedništvo. Svoju ekspertizu u marketingu prenijela je i u samu organizaciju NFL-a, gdje je bila imenovana u Odbor za digitalne medije.

"Nogomet je uvijek bio dio našeg obiteljskog DNK-a. Tata nas je učio da klub nije samo biznis, nego zajednica", rekla je jednom prilikom Carlie, koja je pomogla i u uspostavljanju organizacije Harriet P. Irsay za žene u američkom nogometu, nazvavši ju po svojoj baki.

I za vrijeme krize izazvane Covidom-19, sa sestrom Kalen se fokusirala na stvaranje platforme za inicijativu mentalnog zdravlja Kicking the Stigma, a u Indianapolisu, gdje su se Coltsi preselili 1984., poznata je po svom humanitarnom radu.

Iako rijetko govori o privatnom životu, poznato je da je udana za Zacha Gordona s kojim ima troje djece, kojima posvećuje veliku pažnju i da teži ravnoteži između karijere i majčinstva. U slobodno vrijeme bavi se jahanjem i volontiranjem, posebno u organizacijama koje pomažu djeci s mentalnim poteškoćama — što povezuje s njezinim obrazovanjem iz psihologije.

Za Carlie Irsay-Gordon, Coltsi nisu samo sportski brend — oni su srce Indianapolisa.

Aktivno radi na povezivanju kluba s lokalnom zajednicom kroz humanitarne projekte, donacije i razvoj sporta među mladima.

Carlie Irsay-Gordon - 2 Foto: Afp

Carlie Irsay-Gordon - 1 Foto: Profimedia

Pod njezinim vodstvom klub je zadržao reputaciju jednog od najstabilnijih i najprofesionalnijih u NFL-u, a navijači je cijene zbog iskrenosti, transparentnosti i ljudskog pristupa.

"Sport je više od pobjeda. To je način na koji gradimo karakter i vraćamo zajednici ono što nam daje", istaknula je u razgovoru za Indianapolis Star.

Pogledaji ovo Celebrity Hlače pukle na zanimljivom mjestu! Nives Celzijus doživjela urnebesni peh usred trgovine

Iako ime Carlie Irsay-Gordon možda nije poznato svima izvan SAD-a, u svijetu američkog nogometa ono nosi težinu — i tradiciju dugu gotovo 50 godina. Kao jedna od vlasnica NFL kluba Indianapolis Colts, Carlie je nastavila nasljeđe jedne od najpoznatijih obitelji u sportu, ali i dokazala da mjesto u upravljačkoj loži ne mora biti rezervirano samo za muškarce, zbog čega je mnogima bilo zanimljivo vidjeti kako stoji uz teren i zapisuje.

"Moram biti u stanju reći: "Je li ta osoba puna gluposti? Zna li uopće o čemu govori?" Nogometna momčad je tako složen organizam, kao i način na koji funkcionira. Možeš reći: "Oh, taj igrač je krivo odradio rutu." A onda saznaš: "Oh, netko je pogrešno označio hvatača i zapravo nije bila igračeva krivnja, nego onoga tko je to pozvao"", obrazložila je Carlie razlog zašto je uz igrače i trenera, dodavši kako bi to trebao svaki vlasnik raditi. "Preporučila bih to svakome tko mora plaćati trenere i generalne menadžere milijune i milijune dolara. To ti može pomoći da napraviš manje skupu pogrešku, potencijalno."

Carlie Irsay-Gordon - 1 Foto: Afp

Carlie Irsay-Gordon - 8 Foto: Profimedia

Danas je ona jedna od najutjecajnijih žena u američkom sportu. U svijetu u kojem dominiraju muškarci, ona je dokaz da se strast, znanje i obiteljska vizija mogu spojiti u uspješan recept za vođenje sportskog imperija te dokak da se naslijeđe ne nasljeđuje samo po krvi, već i po odgovornosti, radu i ljubavi prema onome što radiš.

"Coltsi su obitelj. A obitelj znači brinuti, dijeliti i uvijek vjerovati u novi početak", zaključila je Carlie Irsay-Gordon, žena koja je pokazala da snaga i empatija mogu zajedno voditi tim do pobjede.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Nema glamura bez kaosa: Meri Goldašić otkrila kako stvarno izgleda dan influencera

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Velika srpska zvijezda hvali našeg Slavonca koji je pokorio Beograd: "Bog mu je dao karizmu!"

Pogledaji ovo Celebrity Helena Minić uklonila prezime Matanić, par već dulje vrijeme ne živi na istoj adresi

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda zgodni brat Vedrana Ćorluke? Snimljen je u javnosti samo jednom