Kako izgleda zgodni brat Vedrana Ćorluke? Snimljen je u javnosti samo jednom

Stariji brat Vedrana Ćorluke snimljen je samo jednom u javnosti, i to na vrlo posebnom događanju.
Jedan od manje poznatih detalja iz njegova privatnog svijeta jest činjenica da ima starijeg brata – Hrvoja Ćorluku. Za razliku od slavnog Vedrana, Hrvoje ne voli medijsku pažnju i vješto izbjegava javne nastupe.
Hrvoje Ćorluka Foto: Goran Sebelic / CROPIX
Vedran i Hrvoje samo su jednom snimljeni zajedno u javnosti, i to na vjenčanju s Frankom, kada je Vedranu kum bio upravo njegov četiri godine stariji brat Hrvoje.
Vedran Ćorluka i brat Hrvoje Foto: Nel Pavletic /Pixsell
Vedran Ćorluka i brat Hrvoje Foto: Borna Filic/PIXSELL
Vedran Ćorluka i brat Hrvoje Foto: Nel Pavletic /Pixsell
Bilo je to još 2018. godine u Balama i tada su prošetali ispred objektiva fotografa, a obojica su nosila tamnoplava odijela.
Vedran Ćorluka i brat Hrvoje Foto: Borna Filic/PIXSELL
Vedran Ćorluka i brat Hrvoje Foto: Borna Filic/PIXSELL
Samozatajni brat našeg bivšeg reprezentativca bavi se građevinom, a u jednom od rijetkih intervjua našalio se da je upravo on zaslužan za bratov uspjeh.
''Nitko ne zna da sam zapravo ja zaslužan za Vedranov uspjeh. Rekao sam mu: 'Kreni u ovaj svijet jer ja ne mogu''', ispričao je Hrvoje za Večernji list 2018. godine.
Otkrio je svojedobno i kako su on i Vedran dobili imena.
''Naš otac oduvijek je bio šaljivdžija... Čak i kad su nam birali imena, našalili su se. Majka, koja je navijala za Sarajevo, dala je Vedranu ime po igraču tog kluba, dok je otac, dinamovac, meni nadjenuo ime. A možete misliti kako je to bilo zvati se Hrvoje u Derventi, gdje je bilo samo deset posto Hrvata'', rekao je ranije Hrvoje.
Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Instagram
Franka Batelić i Vedran Ćorluka Foto: Instagram
