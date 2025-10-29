Biste li kupili nešto s popisa? Meghan Markle predstavila božićnu kolekciju svog brenda

Uoči Dana zahvalnosti i božićnog razdoblja, Meghan Markle je predstavila prvu blagdansku kolekciju svog brenda As Ever.

Meghan Markle pridružila se trendu mnogih kompanija i predstavila prvu božićnu kolekciju svog brenda As Ever.

U videu koji prikazuje kako ukrašava dom u maslinastozelenoj haljini, Meghan priprema deserte s vlastitim voćnim namazima i prelijeva puretinu medom iz svoje kolekcije.

Galerija 39 39 39 39 39

Meghan Markle - 5 Foto: Instagram

Meghan Markle - 4 Foto: Instagram

Meghan Markle - 3 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Nekad i sad Nikad mršavije izdanje pjevačice šokiralo njezine fanove: ''Slama mi se srce zbog nje''

Kolekcija uključuje nekoliko novih proizvoda, među njima dvije svijeće inspirirane njezinim vjenčanjem i rođendanom, kao i pjenušavo vino 2021 Vintage Napa Valley Brut po cijeni od 89 dolara.

Signature Candle No. 519, mirisa marokanske mente, kardamoma i listića čaja, prema opisu na službenoj stranici, budi svježinu dana na engleskom selu i dočarava dragocjene uspomene na lakoću i radost njezina vjenčanja 19. svibnja 2018. godine.

Biste li vi kupili nešto iz ove kolekcije? Da, razmišljam o tome

Ne, nađem jeftinije u obližnjem dućanu Da, razmišljam o tome

Ne, nađem jeftinije u obližnjem dućanu Ukupno glasova:

Meghan Markle - 6 Foto: Profimedia

Meghan Markle Foto: Profimedia

Meghan Markle Foto: Profimedia

Druga svijeća, Signature Candle No. 084, nosi datum njezina rođenja (4. kolovoza) i miriše na lotus, sandalovinu i kalifornijski mak. Meghan navodi da je to miris koji grije njezin obiteljski dom i osjeća se poput zagrljaja, po cijeni od 64 dolara.

Meghan Markle - 1 Foto: Instagram

Meghan Markle - 2 Foto: Instagram

U božićnoj kolekciji se nalazi i novo pjenušavo vino iz doline Napa, proizvedeno od sorti pinot noir i chardonnay. Boca stoji 89 dolara, a kupci moraju naručiti više od 12 boca kako bi izbjegli dodatnu poštarinu od 20 dolara. Osim toga, proširila je i svoju liniju voćnih namaza novim okusom jagode, koji dolazi u poklon-paketu Signature Fruit Spread Gift Set (42 dolara), uz marmeladu od naranče i malinu, kao i med Sage Honey With Honeycomb po cijeni od 32 dolara, kojeg je opisala kao proizvod koji "ima posebno mjesto u njezinu srcu".

Meghan Markle - 1 Foto: Instagram

Meghan Markle - 1 Foto: Meghan Markle/Instagram

Meghan Markle i Lilibet - 2 Foto: Instagram

Iako se bivša glumica voli hvaliti kako joj je pčelarstvo hobi, što je pokazala i u jednom videu s kćeri Lilibet, treba naglasiti da kupci neće kupovati med iz Meghanine dvije osobne košnice koje ne proizvode dovoljno meda za komercijalnu prodaju.

Kolekcija uključuje i blagdanske začinske mješavine Hot Toddy Mulling Spice Kit te Spiced Cider Mulling Spice Kit, oba po cijeni od 16 dolara. Kupci trebaju sami dodati alkohol po izboru ili svježi jabučni sok kako bi začini došli do izražaja.

Obitelj Sussex je nedavno napustila jedna bliska osoba, o čemu više čitajte OVDJE.

Meghan je pokazala lica svoje djece Archieja i Lilibet, a više pogledajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Velika srpska zvijezda hvali našeg Slavonca koji je pokorio Beograd: "Bog mu je dao karizmu!"

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Koje vam je najbolje? Pogledajte dosadašnja izdanja Martine Tomčić u Supertalentu

Pogledaji ovo Nekad i sad Nekoć je bio najzgodniji glumac, a prirodna promjena samo je pojačala njegov šarm

Pogledaji ovo Celebrity Fanovi nezadovoljni organizacijom prodaje Thompsonovih ulaznica: ''Čekam 3 sata i automatski mi se ulaznice brišu!''