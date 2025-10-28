Koje vam je najbolje? Pogledajte dosadašnja izdanja Martine Tomčić u Supertalentu

Pogledajte dosadašnja izdanja Martine Tomčić u Supertalentu, u anketi nam recite koje vam je najbolje.

Martina Tomčić već je godinama jedno od prepoznatljivih lica žirija Supertalenta, a uz Maju Šuput puno pozornosti svaki put privuče svojim stajlingom.

Na svom Instagramu Martina je dosad podijelila outfite iz prvih pet epizoda, a koji je vama najljepši recite nam u anketi.

''Prelijepo vam stoje bojice'', ''Kakva ljepotica, ovakve crte lica se rijetko viđaju'', ''Baš ste jako zgodna žena'', ''Lijepi ste prirodno, ne treba vam uljepšavanje'', ''Divna dama'', ''Stroga i lijepa Martina'', samo su neki od komentara njenih pratitelja.

Koja vam je haljina najljepša? Crna s pernatim rukavima

Crna s plavim detaljem

Maslinasto zlatna

Ljubičasta

''Mislim da je najveća snaga što se, s jedne strane, svi mi možemo identificirati na ovaj ili onaj način s kandidatima. Svi mi imamo skrivene talente, svi mi imamo definirane talente i želju da oni budu viđeni, a opet imamo i potrebu zaviriti u tuđe živote, a neminovno je da se svi kandidati javno izlažu. Mi pratimo njihove priče, pratimo njihovu osobnu i životnu motivaciju, zašto su došli u show, je li u pitanju samo talent ili nešto više, dokazivanje drugima, dokazivanje samom sebi… Emotivni naboj je strašno snažan, motivacije su najrazličitije i sve to nekako ovaj show čini toliko životnim da je ono neiscrpljujuće. Ja ne mogu zamisliti da će ovaj show doći do trenutka kad ćemo reći - e sad smo se zasitili. Jer čega bi se konkretno trebalo zasititi? Ljudi, života? Supertalent je naprosto preslika svega onog što mi ljudi jesmo i zato je njegova dugovječnost zagarantirana'', rekla nam je u intervjuu uoči nove sezone.

Davor Bilman i Martina Tomčić - 2 Foto: Instagram

Maja Šuput, Martina Tomčić, Fabijan Pavao Medvešek i Davor Bilman - 2 Foto: Instagram

Martina Tomčić - 2 Foto: Instagram

