Martina Tomčić o tajni dugovječnosti Supertalenta: ''To je preslika svega onog što mi ljudi jesmo...''

Martina Tomčić već je godinama jedno od prepoznatljivih lica žirija Supertalenta, a njezini komentari jednako su oštri koliko i poticajni. U razgovoru otkriva što za nju znači dugogodišnji angažman u showu, kako balansira između ozbiljne glazbene karijere i zabavnog formata te zašto vjeruje da je dugovječnost Supertalenta – zagarantirana.

Godinama je neizostavan dio žirija Supertalenta, a njezini komentari uvijek donesu ozbiljnost, strukturu i motivaciju kandidatima.

Martina Tomčić na pitanje što za nju znači biti već toliko sezona važan dio showa, Martina naglašava dvostruki osjećaj – veselje i odgovornost.

''Prvenstveno veliko veselje i velika odgovornost istovremeno. Veselje, jer unatoč napornom tempu i showu koji je ipak zahtjevan, to veselje, te interne šale između naš četvero i komunikacije s različitim kandidatima, to je toliko životno, toliko šareno, toliko inspirirajuće da doista mogu samo ponoviti uvijek iznova - jedva čekam početak nove sezone. S druge strane, tu je i odgovornost, jer ipak upućujemo riječi ljudima koje ne poznajemo i ne znamo na kakvo tlo će te riječi pasti, da li plodno ili neplodno, pa samim time, evo iz godine u godinu, meni svijest o odgovornosti izgovorenog samo raste''.

Kada opisuje svoju ulogu u žiriju, kaže da svi članovi podjednako doprinose, ali svatko na svoj način.

Martina Tomčić Moskaljov - 5 Foto: Nova TV

''Ja bih rekla da svo četvero imamo podjednaku ulogu u žiriju, samo što svatko boja tu ulogu na sebi svojstven način i u skladu s karakterom i osobnošću. Ja mogu djelovati kao ''stroži'', najozbiljniji član žirija. Voljela bih reći da jesam prilično strukturirana i organizirana, da volim imati osjećaj kontrole protoka vremena, ne volim da se stvari odrađuju površno, volim se svim kandidatima podjednako posvetiti, trudim se uvijek iznova sagledati možda i nešto što sami kandidati ne vide kod sebe. Volim biti poticajna, motivirajuća i ohrabrujuća, pogotovo kad vidim kandidate kojima pozornica, možda nije komfort zona…''.

Svoje glazbeno iskustvo smatra ključnim u procjenjivanju kandidata.

“Iznimno. Nisam sigurna da li bih se uopće osjećala kvalificiranom raditi ovaj posao, da nemam godine i godine, odnosno sada već desetljeća i desetljeća, iskustva bavljenja ovim poslom. Znam što znači biti u cipelama kandidata, znam što znači biti na pozornici i biti ocijenjivan, procijenjivan, kritiziran, pohvaljivan. Sve su to emocije koje su meni itekako poznate, a s druge strane iskustvo rada na različitim projektima mi daje upravo tu jednu široku sliku da mogu donijeti sud je li određen talent, vještina i iskustvo na pozornici, koju kandidati donose, ono što je dostatno i dovoljno za baviti se ovim poslom ili je samo nekakav blitz moment na koji će se naša publika zainteresirati, ali već idući dan navedeno zaboraviti. Tu je važna ta naša uloga.”

Martina Tomčić Moskaljov - 4 Foto: Nova TV

Iako show nije bitno mijenjao njezinu glazbenu karijeru, donio joj je veliku vidljivost.

“Na karijeru ne nužno, ali svakako jest na ono što se danas popularno zove vidljivost i prepoznatljivost, što bih katkad čak voljela da je drugačije. Ponekad poželim biti manje prepoznatljiva i manje vidljiva kada sam privatno na cesti, ali to je ta jedna strana ovog posla koju uzimam u paketu i ne bunim se.”

Za nju nema teškoća u spajanju ozbiljnog glazbenog svijeta i zabavnog formata.

“Fenomenalno i jednostavno. Život nije samo jedna stvar. Život, barem moj, je šarenilo svega. Šarenilo različitih poslova, šarenilo različitih emocija, različitih dinamika odvijanja svakodnevnih obaveza. Nemam apsolutno nikakvih problema u savladavanju, odnosno balansiranju i spajanju različitosti.”

Posebno naglašava što po njoj čini snagu i dugovječnost showa.

Martina Tomčić Moskaljov - 3 Foto: Nova TV

''Mislim da je najveća snaga što se, s jedne strane, svi mi možemo identificirati na ovaj ili onaj način s kandidatima. Svi mi imamo skrivene talente, svi mi imamo definirane talente i želju da oni budu viđeni, a opet imamo i potrebu zaviriti u tuđe živote, a neminovno je da se svi kandidati javno izlažu. Mi pratimo njihove priče, pratimo njihovu osobnu i životnu motivaciju, zašto su došli u show, je li u pitanju samo talent ili nešto više, dokazivanje drugima, dokazivanje samom sebi… Emotivni naboj je strašno snažan, motivacije su najrazličitije i sve to nekako ovaj show čini toliko životnim da je ono neiscrpljujuće. Ja ne mogu zamisliti da će ovaj show doći do trenutka kad ćemo reći - e sad smo se zasitili. Jer čega bi se konkretno trebalo zasititi? Ljudi, života? Supertalent je naprosto preslika svega onog što mi ljudi jesmo i zato je njegova dugovječnost zagarantirana''.

Kad je riječ o tipu kandidata koji je najviše impresionira, Martina otkriva da ju često oduševe neočekivani momenti.

Martina Tomčić Moskaljov - 2 Foto: Nova TV

''Najviše volim one wow momente kad na scenu zakorači netko za koga nemam onaj feeling na prvu da će isporučiti fenomenalnu izvedbu i onda se dogodi preokret i obuzmu me emocije od snage i siline ljepote nečijeg talenta. S druge strane, volim i one isprofilirane, pripremljene, profesionalne, talente koji znaju po što dolaze, jer takvima je definitivno također mjesto u našem showu''.

No, i kad talent nije savršen, ona uvijek traži način da pruži podršku.

''Emocija je nešto što je definitivno važno i što mislim da većinu ljudi na ovom svijetu pokreće. Može biti snažan motivator za ostvariti stvari za koje možda i nemamo u datom trenutku snagu, sposobnost i vještinu. Svakako sam u takvim trenutcima poticajna, motivirajuća i nekako dajem dodatan vjetar u leđa kandidatima da se nastave baviti onime što vole, da steknu određene tehničke vještine bez kojih ne može ni jedan talent preživjeti dugoročno i da nam se onda u konačnici vrate za godinu, dvije i izazovu wow efekt''.

Martina Tomčić Moskaljov - 1 Foto: Nova TV

Na kraju, dotaknuli smo se i njezinog odnosa s kolegom Davorom Bilmanom, koji uvijek izaziva pažnju publike.

“Disfunkcionalan odnos prepun ljubavi i međusobnog…”

Najgledaniji talent show na svijetu samo što nije počeo, a prva epizoda dvanaeste sezone gledatelje očekuje u nedjelju, 28. rujna, od 20:15 na Novoj TV. Prva audicijska večer donosi deset kandidata koji će publiku oduševiti, iznenaditi, šokirati i dirnuti svojim jedinstvenim talentima. Svaki kandidat na pozornici ima svoj cilj: osvojiti prolaz u daljnje natjecanje, a žiri je spreman upotrijebiti svu svoju stručnost i iskustvo kako bi prepoznao najbolje i najposebnije nastupe.

