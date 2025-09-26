Znate li čija je ovo kći? Zbog provokativnih izdanja paparazzi je prate u stopu

Među uzvanicima na glamuroznoj reviji u Milanu pojavila se mlada dama koja je odmah privukla pažnju fotografa, a kad otkrijete čija je kći, bit će vam jasno zašto je svjetla reflektora prate gdje god se pojavi.

Milano je ovih dana epicentar mode, a na jednom od najglamuroznijih događaja pojavila se mlada dama koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.

U crnoj haljini s odvažnim izrezima i visokim prorezom na nozi, samouvjereno je pozirala pred fotografima i sjedila u prvom redu modne revije.

Riječ je o Lourdes Leon, kćeri pop kraljice Madonne.

Svojim modnim odabirom ponovno je dokazala da hrabrost i eksperimentiranje s modom ima u genima. Lourdes je nosila crnu haljinu koja naglašava figuru, a kombinirala ju je s minimalističkim sandalama, zlatnim nakitom i upečatljivom torbicom s metalnim detaljima.

Tijekom revije sjedila je u društvu kolegice iz svijeta showbiza, a svojim stylingom i osmijehom privukla je pažnju baš kao i njezina slavna majka nekad.

Mnogi su komentirali kako Lourdes, iako tek gradi svoje ime u modnom svijetu, sve više pokazuje karizmu zbog koje bi uskoro mogla postati jednako neizostavna na crvenim tepisima kao i Madonna u glazbi.

Kao kći jedne od najvećih pop-zvijezda, Lourdes je odrastala pod povećalom javnosti, a u medijima su je kao malu često nazivali ružnim pačetom i drugim pogrdnim nazivima.

Pozornost javnosti privlači i svojim buntovnim ponašanjem, što je još jedna zajednička stvar koju ima s majkom, pa se tako pobunila protiv nametnutih standarda ljepote neobrijanim nogama i pazusima.

Lourdes Leon Foto: Afp

Inače, Lourdes je najstarija od Madonnine djece, a otac joj je Carlos Leon. Pjevačica ima još ima petero djece, od kojih je četvero posvojeno, a biološkog sina Rocca dobila je s redateljem Guyem Ritchiejem.

Madonna Foto: Profimedia

