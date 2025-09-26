Pretraži
''tada sam išla na konrole...''

Dubri duh Srbije! Prekrasna gesta poznatog vizažista vrijedna je svake hvale

Piše H.L., Danas @ 10:21 Celebrity komentari
Stefan Subotić Stefan Subotić Foto: Instagram

Srpski vizažist podijelio je video na društvenim mrežama jedne djevojka kojoj je prije nekoliko godina poklonio šminiku.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Vizažist Stefan Subotić poklonio šminku djevojci koja je sa 16 godina imala tumor
''tada sam išla na konrole...''
Dubri duh Srbije! Prekrasna gesta poznatog vizažista vrijedna je svake hvale
Internetom kruži presladak video princa Williama i Kate Middleton
''kako se gledaju...''
Internetom kruži presladak video princa Williama i Kate Middleton: ''Baš su srodne duše''
Istinita priča koja se krije iza serije ''Kuća Guinness''
stvarni povijesni događaji
Moć, nasljeđe i sukobi: Koje tajne skriva istinita priča o obitelji Guinness?
Ivana Kindl pozirala s ocem povodom njegovog rođendana
proslavio 79. rođendan
Naša pjevačica podijelila rijetku fotografiju s ocem: ''Vječni dječak...''
Diletta Leotta u nikad kraćoj haljini izazvala raspravu na Instagramu
''zašto si to radiš?''
U čemu se to fatalna novinarka pojavila u izlasku? Nema što joj nisu zamjerili
Lidija Bačić objavila fotografiju iz kade na kojoj je potpuno gola
''Bila i ostala bomba''
Potpuno gola Lidija Bačić fotkom iz kade zapalila Instagram: ''Prizor za infarkt!''
Ela Jerković pokazala lice prije svih operacija
okrenula na šalu!
Splitska influencerica pokazala lice prije svih operacija: "Kao da bi itko htio biti sa mnom ovakvom"
Filip Živojinović iznenadio Aleksandru Prijović za 30. rođendan luksuznim poklonom
rasplakala se
Je li moguće? Poklon koji je Aleksandri Prijović dao suprug vrijedi kao stan u Zagrebu
Nastavak drame oko para koji je otkriven na koncertu Coldplaya
''nepravedno je''
Bliski izvor preljubnice s koncerta o kojem je pričao cijeli svijet donosi obrat cijeloj priči?
Mariacarla Boscono pokazala donje rublje u prozirnoj haljini
sve se vidjelo
Vilice su popadale kada je okrenula leđa u potpuno prozirnoj haljini, evo o kome je riječ!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
PROVJERENO Kupili su automobile, platili porez, registrirali ih, vozili, a onda - šok: Na vrata im je pokucala policija
Provjereno donosi
Prava noćna mora! Kupili su automobile, registrirali ih, vozili, a onda - šok: Na vrata im je pokucala policija
Kapetanica iz Hrvatske o napadu dronova na Sredozemlju
Probijanje prema Gazi
Kapetanica iz Hrvatske za Dnevnik Nove TV o napadu dronova na Sredozemlju: "Pogođeno je mnogo brodova, bio je niz eksplozija"
Ove stvari privlače smrdljive martine u vaš dom! Evo što morate učiniti da bi ih se riješili
Dobro je znati
Ovo privlači smrdljive martine u vaš dom! Evo što morate učiniti kako biste ih se riješili
show
Mariacarla Boscono pokazala donje rublje u prozirnoj haljini
sve se vidjelo
Vilice su popadale kada je okrenula leđa u potpuno prozirnoj haljini, evo o kome je riječ!
Novi detalji o zdravlju Halida Bešlića
novi detalji
Halid Bešlić i supruga zajedno prolaze kroz težak period: "Sreća da nije imao operacije..."
Ela Jerković pokazala lice prije svih operacija
okrenula na šalu!
Splitska influencerica pokazala lice prije svih operacija: "Kao da bi itko htio biti sa mnom ovakvom"
zdravlje
Crte na noktima: Normalna pojava ili razlog za brigu?
Obratite pozornost!
Crte na noktima: Normalna pojava ili razlog za brigu?
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Ajvar: Došlo je to doba godine! Otkrivamo kako i koliko dugo se kuha, a imamo i nekoliko recepata za najbolji domaći ajvar
omiljena zimnica
Ajvar: Došlo je to doba godine! Otkrivamo kako i koliko dugo se kuha, a imamo i nekoliko recepata za najbolji domaći ajvar
zabava
Kad ti balkanska mafija dođe naplatiti dug: Skeč osvojio regiju, ni snimatelj nije uspio ostati ozbiljan
LOL
Kad ti balkanska mafija dođe naplatiti dug: Skeč osvojio regiju, ni snimatelj nije uspio ostati ozbiljan
Obrijao se nakon 8 godina, ovakvu reakciju supruge nije očekivao
Nezgodno!
Obrijao se nakon 8 godina, ovakvu reakciju supruge nije očekivao
Možete li riješiti ovu jednostavnu, ali uzbudljivu zagonetku? Mnogi su pokušali pa odustali
Zanimljivo
Možete li riješiti ovu jednostavnu, ali uzbudljivu zagonetku? Mnogi su pokušali pa odustali
tech
Novi pristup liječenju mentalnih poremećaja: Umjesto lijekove, liječnici propisuju nešto puno ugodnije
Rezultati su izvrsni
Novi pristup liječenju mentalnih poremećaja: Umjesto lijekove, liječnici propisuju nešto puno ugodnije
Više nego trostruko veći rizik od jednog od najsmrtonosnijih oblika raka se krije u našim ustima
Higijena usta je vrlo važna
Više nego trostruko veći rizik od jednog od najsmrtonosnijih oblika raka se krije u našim ustima
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
Huntingtonova bolest
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
sport
Maribor potvrdio odlazak Radomir Đalovića: Otkrili što se dogodilo na treningu
Službeno potvrđeno
Maribor potvrdio odlazak Đalovića: Otkrili što se dogodilo na treningu
Turci grme o noćnoj mori u Zagrebu: Ovo je nevjerojatno, je li to čudesan znak za Dinamo?
Kakva slučajnost
Turci grme o noćnoj mori u Zagrebu: Ovo je nevjerojatno, je li to čudesan znak za Dinamo?
Europska liga: Dinamo je nakon prvog kola na drugom mjestu
Velika pobjeda
Gotovo je prvo kolo Europske lige: Dinamo na drugom mjestu, pogledajte tko vodi
tv
MasterChef: Kandidatkinja svojim postupkom šokirala chefa Stjepana! Jeste li vi znali da se ovo nikako ne smije raditi?!
VAŽNA STVAR!
Kandidatkinja svojim postupkom šokirala chefa Stjepana! Jeste li vi znali da se ovo nikako ne smije raditi?!
MasterChef: Jedan gaf posebno će zbuniti Stjepana! Znate li vi ovu razliku?
POTRAGA SE NASTAVLJA
Jedan gaf posebno će zbuniti Stjepana! Znate li vi ovu razliku?
Skrivena sudbina: Sutra svi moraju ostati doma - čeka ih važan razgovor
SKRIVENA SUDBINA
Sutra svi moraju ostati doma - čeka ih važan razgovor
putovanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju odgovor u rukavu
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju odgovor u rukavu
Doviđorno, klasični tiramisu: Inačica talijanskog deserta s pistacijama je - neodoljiva
Ovo još niste probali
Doviđorno, klasični tiramisu: Inačica talijanskog deserta s pistacijama je - neodoljiva
Kako napraviti savršen rižoto? "Masterchef" Mario Mihelj otkriva koje sve korake ne smijete preskočiti
Škola kuhanja
Kako napraviti savršen rižoto? "Masterchef" Mario Mihelj otkriva koje sve korake ne smijete preskočiti
novac
Gordana Kovačević nakon 20 godina odlazi s čela tvrtke Ericsson Nikola Tesla. Zna se i nasljednik
Odluka NO-a
Gordana Kovačević nakon 20 godina odlazi s čela tvrtke Ericsson Nikola Tesla. Zna se i nasljednik
Najvećem svjetskom proizvođaču bicikala zabranjen uvoz u SAD. "Zlostavljaju radnike, drže ih u dužničkom ropstvu"
sad reagirao
Najvećem svjetskom proizvođaču bicikala zabranjen uvoz u SAD. "Zlostavljaju radnike, drže ih u dužničkom ropstvu"
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
lifestyle
Domaća glumica s najviše stila
the diva
Njezin stil oduševi sve redom: Ovu hrvatsku glumicu proglasile ste modnom kraljicom
Variva, juhe i gulaši: Popis recepat za jela na žlicu
Jesenski klasici
25 recepata za jela na žlicu: Ako se pitate što kuhati za ručak, ovaj popis bit će vam spas
Ponuda crnih gležnjača u trgovinama za jesen 2025.
MODNI KLASIK
Ravne i na petu: 15 modela gležnjača koje se uvijek isplati dodati u ormar
sve
Maribor potvrdio odlazak Radomir Đalovića: Otkrili što se dogodilo na treningu
Službeno potvrđeno
Maribor potvrdio odlazak Đalovića: Otkrili što se dogodilo na treningu
Mariacarla Boscono pokazala donje rublje u prozirnoj haljini
sve se vidjelo
Vilice su popadale kada je okrenula leđa u potpuno prozirnoj haljini, evo o kome je riječ!
Novi detalji o zdravlju Halida Bešlića
novi detalji
Halid Bešlić i supruga zajedno prolaze kroz težak period: "Sreća da nije imao operacije..."
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene