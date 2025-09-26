Dubri duh Srbije! Prekrasna gesta poznatog vizažista vrijedna je svake hvale

Srpski vizažist podijelio je video na društvenim mrežama jedne djevojka kojoj je prije nekoliko godina poklonio šminiku.

Poznati srpski vizažist Stefan Subotić prije nekoliko godina odlučio je svoje znanje i ljubav prema šminki podijeliti s drugima na poseban način – darivanjem šminke. Nedavno se prisjetio tog trenutka kada je na društvenim mrežama osvanula objava djevojke koja je tada bila sretna dobitnica.

Subotić je javno podijelio njezin video.

"O ovim stvarima ne pričam nikada sam. Ovaj put odlučio sam objaviti javno video koji je ova divna djevojka objavila. Prošlo je nekoliko godina od mog velikog darivanja šminke, a ona je bila izvučeni pobjednik. Hvala puno na ovako divnoj objavi. Sve su ovo stvari koje meni kao vizažistu znače. Hvala", napisao je vizažist te u komentaru otkrio da ga je video rasplakao.

A priča ide ovako... Sve se dogodilo prije nekoliko godina, a sretna dobitnica bila je Jovana Kuzmanović. Njezina sestra je ispričala koliko ona voli šminku, ali progovorila je i velikoj životnoj borbi - Jovana je sa 16 godinama imala tumor.

''Stefan mi je poklonio čak sedam kilograma šminke, a ja ću vam sada ispričati kako. Prije svega moram mu zahvaliti i ispričati zato što mu se tak sada zahvaljujem ovako javno jer je od toga prošlo dosta vremena. Stefan je u jednom trenutku objavio na Instagramu kako želi pokloniti svoju šminku nekome od nas. Ja sam to vidjela i ignorirala sam zato što sam vjerovala kako postoji netko kome je trebala šminka više nego meni. Ipak, moja sestra to nije ignorirala i odlučila je Stefanu napisati poruku. Koliko se sjećam, Stefan je htio obrazloženje zašto baš mi zaslužujemo šminku i mislim da je izvlačio dvije pobjednice. I tu dolazimo do moje sestre koja je odlučila napisati mu moju životnu priču o tome kako sam vrlo ambiciozna i kako vidim sebe u svijetu ljepote i šminke, ali i pored toga da sam sa 16 godina imala tumor. S obzirom na to da sam u tom periodu išla na kontrole - Stefan i moja sestra su se dogovorili da se tada vidimo i da ja od njega preuzmem šminku. Nisam znala koliku količinu šminke trebam pokupiti i nisam bila spremna nositi sedam kilograma šminke, ali nekako sam se dogegala do svoje kuće. Moram vam reći da je Stefan vrlo ljubazan, da vrlo lijepo izgleda i da me iznenadio kakvu pozitivnu energiju širi'', ispričala je Jovana na društvenim mrežama.

Video je prikupio brojne pozitivne komentare.

''Prelijepo'', ''Ponosna sam na tebe. Stranac sam, ali imam osjećaj ponosa. Čuvaj tu dušu koju imaš, a mi koji cijenimo takve duše - voljet ćemo te'', ''Prelijep video, bravo djevojko! Pohvale za Stefana i sestru'',''Bravo'', ''Duša od čovjeka'', ''Predivno vidi se na tebi koliko si divno biće, svaka ti čast'', ''Zaista, ali zaista predivno'', ''Hvala Bogu pa još ima ljudi čije srce današnjica nije pretvorila u kamen'', dio je komentara na društvenim mrežama.

Stefan je poznat i po svojim transformacijama, a više o tome pročitajte OVDJE.

