Naša pjevačica podijelila rijetku fotografiju s ocem: ''Vječni dječak...''

Ivana Kindl dirnula je fanove novom objavom posvećenom njenom ocu povodom njegovog rođendana.

Pjevačica Ivana Kindl raznježila je svoje pratitelje emotivnom objavom na društvenim mrežama.

Na fotografiji je pozirala u društvu svog oca koji je upravo proslavio veliki jubilej – 79. rođendan.

Ivana je poznata po tome da svoj privatni život uglavnom drži dalje od očiju javnosti, no ovoga puta odlučila je napraviti iznimku i pokazati koliko je ponosna i sretna zbog važnog dana u obitelji. Fotografija na kojoj pozira sa svojim ocem odmah je izazvala lavinu pozitivnih komentara i čestitki obožavatelja.

''Moj tatek danas slavi 79 rođendan i riječima ne mogu opisati koliko ga volim. Vječni dječak, pozitiva na kub, veseljak, duša od čovjeka. Samo nek je zdravlja da nam živi dugo jer on voli život'', poželjela mu je Ivana.

Ivana Kindl već godinama slovi za jednu od najcjenjenijih domaćih vokalistica, a svojim glazbenim uspjesima i iskrenošću u objavama redovito osvaja srca publike.

2023. godine nikad iskrenije progovorila je o borbi s depresijom, prekidu dugogodišnje veze i jednoj neostvarenoj želji u intervjuu za IN magazin. Pogledajte ga OVDJE.

