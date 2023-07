Ivana Kindl nikad iskrenije o borbi s depresijom, prekidu dugogodišnje veze i jednoj neostvarenoj želji: ''Uvijek sam imala osjećaj da neću biti majka...''

Ivana Kindl ugostila je Sanju Doležal na svojem omiljenom kupalištu - jezeru Čiče u Velikoj Gorici. U debelom hladu sasvim iskreno je progovorila o depresiji s kojom se borila, prekidu dugogodišnje veze, neostvarenom majčinstvu te zašto je mnogi neopravdano svrstavaju na margine domaće estrade.

Pjevačica Ivana Kindl Sanju Doležal odvela je na svoje najdraže mjesto, jezero Čiče u Velikoj Gorici, a na dekici u hladu našoj je voditeljici otvorila dušu i progovorila o dugogodišnjoj vezi koju je prekinula, neostvarenom majčinstvu i depresiji s kojom se borila.

Posebno mjesto u njenom srcu ima pjesma ''Netko k'o me čuva'', a Ivana je otkrila i zašto.

''Stihove sam sama napisala i dio glazbe. Moram ti priznati da mi je to jedna od najdražih pjesama baš zbog teksta. Samo odjednom je došao nalet inspiracije i to je neka sjajna pjesma o savršenoj ljubavi'', govori Kindl.

Savršena ljubav njoj se još nije dogodila, ali Ivana ne gubi nadu.

''Jednog dana vjerujem da će se takva ljubav i dogoditi'', govori.

Ivanina posljednja veza trajala je 14 dugih godina, a Sanji je ispričala kako je to sve prebrodila nakon prekida.

''Nije lako, ali je lakše u ovim godinama podnijeti ljubavne padova i prekide. Zbog čega dođe do prekida, pa ne znam, ljudi se valjda zasite, padnu li maske, nisam više sigurna da su ljudi monogamna bića uopće'', kazala je.

Iako je bilo teško, partner joj, kaže, ne nedostaje.

''Kad si dugo u vezi misliš da više nećeš moć sam, ali to je varka. U fazi sam da mi ne nedostaje partner, super mi je sa samom sobom i ljudima koji su mi bliski i sa svojim macama, bio mi je prekopotreban taj mir kojeg sad imam'', priznala je.

45-godišnja Ivana jednu želju ipak još nije ostvarila, a to je majčinstvo. Međutim, mišljenja je da to ne obilježava ženu i njezine sposobnosti.

''Naravno da žena može biti ispunjena bez djece, to su neki isprogramirani načini koji su nam nametnuti, ja živim život kako ja hoću i to je tako oduvijek. Uvijek sam imala osjećaj da neću imati djecu, brak mi je uvijek bio na li-la, treba biti na čisto sam sa sobom, a što drugi misle ne obazirati se'', govori iskreno.

Kindl se godinama borila s depresijom, ali bila je dovoljno čvrsta i snažna da samu sebe spasi.

''Pad energije totalni, oscilacije, razne emocije i to te sruši. E sad je do tebe, neće tebi nitko pomoći, moraš se sam osvijestiti i izvući iz sebe ono najbolje'', kaže Ivana.

''Sama sebi sam najviše pomogla, trebaš biti kao Feniks iz pepela, normalno je pasti, ali naći snagu u sebi i podići se, to je važno. Ja sam jako hipersenzibilna, ali sam s druge strane i stvarno jaka'', govori.

A što je rekla o karijeri u kojoj ju često ljudi stavljaju na margine, pogledajte u videu.



