U čemu se to fatalna novinarka pojavila u izlasku? Nema što joj nisu zamjerili

Koliko je uživala u večernjem izlasku, dokaz su fotke - ali nije se svima svidjelo njezino izdanje, niti haljina, niti cipele, niti fotke...

Talijanska sportska novinarska Diletta Leotta ponovno je privukla pozornost svojih devet milijuna pratitelja objavom fotografija koje su nastale tijekom večernjeg izlaska.

Na Instagramu je podijelila nekoliko prizora na kojima pozira u zlatnoj, ultra kratkoj haljini koja je istaknula njezine noge i besprijekornu figuru.

''Prošle večeri'', napisala je kratko ispod zanosnih prizora.

Diletta Leotta Foto: Instagram

Ovo nikad kraće izdanje bilo je dovoljno da pokupi brojne komplimente, ali i kritike.

''Naš dijamant'', ''Top'', ''Prekrasna žena'', ''Diletta ti si lijepa, ali te cipele tek privlače pažnju'', ''Jedinstvena'', ''Zvijezda'', ''Kakve noge'', ''Očito je da su fotke uređene, izgledaš potpuno drugačije uživo. Zašto si to radiš?'', ''Vulgarno'', ''Ne sviđa mi se tvoje izdanje'', ''Cipele su kritične'', ''Kakva je ovo haljina'', dio je komentara s Instagrama.

Diletta Leotta Foto: Instagram

Diletta Leotta Foto: Instagram

I nedavno je svojim izdanjem izazvala raspravu na Instagramu. O čemu se radi saznajte OVDJE.

Diletta Leotta - 2 Foto: Instagram

A kako izgleda bez trunke fotošopa pogledajte OVDJE.

Diletta Leotta - 2 Foto: Diletta Leotta/Instagram

