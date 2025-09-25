Ona će uskoro imati 70 godina?! Mladolikost kraljice reality klana tema je svjetskih tabloida

Kris Jenner ponovno je iznenadila javnost svojim besprijekornim izgledom, na najnovijim fotografijama izgleda toliko mladoliko da je teško povjerovati koliko će godina napuniti.

Kris Jenner, začetnica reality klana Kardashian-Jenner, ponovno je dokazala da za nju vrijeme kao da stoji.

Reality zvijezda i poslovna žena snimljena je na ulicama New Yorka u sportskom, ali itekako glamuroznom izdanju koje je privuklo pažnju prolaznika i fotografa.

Kris Jenner - 4 Foto: Profimedia

Kris Jenner - 7 Foto: Profimedia

Kris je za šetnju odabrala crnu usku sportsku majicu s kapuljačom koju je kombinirala s efektim, sjajnim cargo hlačama širokog kroja. Look je upotpunila oversized sunčanim naočalama i minimalističkim naušnicama, dok je kosu nosila u modernom kratkom bobu.

Kris Jenner - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Futuristički prozirni kombinezon Kim Kardashian savršeno je stisnuo obline po kojima je poznata

Najviše iznenađuje činjenica da će Kris Jenner u studenom napuniti 70 godina. Njezino mladoliko lice, fit figura i energija koju odiše učinili su da mnogi komentiraju kako izgleda barem dvadeset godina mlađe.

Kris Jenner - 6 Foto: Profimedia

Kris Jenner - 2 Foto: Profimedia

Obožavatelji već neko vrijeme komentiraju njezinu vidno vitkiju liniju, a navodno je riječ o konfekcijskom broju 36, što dodatno potpiruje glasine da koristi Ozempic - lijek koji se sve češće povezuje s brzom i učinkovitom kontrolom tjelesne težine među slavnim osobama. Izvor blizak obitelji potvrdio je kako je Kris u potpunosti promijenila garderobu i prilagodila je novoj figuri.

Kris Jenner - 16 Foto: Profimedia

Kris Jenner - 15 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Veliko slavlje u obitelji naše glumice! Emotivnu objavu posvetila je suprugu

Tijekom godina Kris nikada nije krila da koristi usluge estetske medicine, kao što su botoks, fileri i razni tretmani koji su postali sastavni dio njezinog javnog imidža.

Kris Jenner - 14 Foto: Profimedia

Kris Jenner - 9 Foto: Profimedia

Galerija 20 20 20 20 20

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Nesvakidašnja rođendanska torta naše pjevačice ukrala je sav show na intimnoj proslavi

1/38 >> Pogledaji ovu galeriju +33 Celebrity Rodila je Rihanna! Trećem djetetu dala je ime s posebnim značenjem

Pogledaji ovo Celebrity Znate li tko je ovo? Kći glumačkog para održala je govor pred UN-om, evo za što se zalaže