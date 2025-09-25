Znate li tko je ovo? Kći glumačkog para održala je govor pred UN-om, evo za što se zalaže

Violet Affleck, kći holivudskih zvijezda Jennifer Garner i Bena Afflecka, održala je govor pred UN-om u New Yorku i sve impresionirala.

Violet Affleck, kći holivudskih zvijezda Jennifer Garner i Bena Afflecka, pojavila se u utorak pred Ujedinjenim narodima u New Yorku.

19-godišnja aktivistica govorila je o važnosti maski i drugih preventivnih sredstava pet godina nakon pandemije Covid-19.

Violet Affleck

Violet je sudjelovala na događaju pod nazivom Zdravi unutarnji zrak: Globalni poziv na djelovanje. Studentica prve godine na Yaleovu Davenport Collegeu izjavila je kako je ključno nastaviti nositi maske kako bi se spriječilo širenje Covida.

''To je zanemarivanje najvišeg reda – pogledati djecu u oči i reći: ''Znali smo kako vas zaštititi, a nismo to učinili'', rekla je Violet, prenosi Daily Mail.

Violet Affleck

Studentica prestižnog sveučilišta dodala je da sadašnja generacija pokazuje zabrinjavajući nedostatak odgovornosti povratkom u normalno stanje pet godina nakon što je virus prisilio sve da mjesecima ostanu zatvoreni u kućama.

''Za odrasle, neumoljivi ritam ‘povratka u normalu’, ignoriranje, umanjivanje i prikrivanje i raširenosti prijenosa zrakom i prijetnje dugog Covida, očitovao se kroz niz odluka'', rekla je okupljenima.

Tinejdžerica je dospjela na naslovnice prošle godine kada je zahtijevala uvođenje obaveznih maski u medicinskim ustanovama, pozivajući se na svoje iskustvo s postvirusnim stanjem iz 2019.

Violet Affleck

Na paparazzi fotografijama, najstarija kći poznatog para često je viđena s maskom na licu na obiteljskim događanjima – čak i kada je bila jedina koja ju je nosila.

Držeći svoj strastveni govor u UN-u, Violet je dodala da se naša sadašnjost krade pred našim očima. Rekla je kako su mladi ljudi„ostali bez stvarnog izbora u vezi s tim pitanjem, kao i bez informacija o onome što se odlučivalo u naše ime.

''Možemo prepoznati filtrirani zrak kao ljudsko pravo jednako prirodno kao što prepoznajemo filtriranu vodu. Možemo stvoriti infrastrukturu za čist zrak koja će biti toliko rasprostranjena i očigledno nužna da djeca budućnosti niti neće znati zašto nam je trebala.''

Violet Affleck

Prošlog svibnja Violet je napisala članak objavljen u Yale Global Health Review, koji se fokusirao na organizirani odgovor Los Angelesa na Covid-19, ali i na klimatske promjene.

Violet je istaknula da potpuno uklanjanje virusa uključuje nošenje maski, poslodavce koji osiguravaju plaćeni bolovani i univerzalnu zdravstvenu skrb te poduzimanje ekoloških mjera za održavanje čistog zraka. Također je pozvala ljude da ostanu organizirani i besplatno dijele maske onima kojima su potrebne.

Jennifer Garner i njezina kći Violet (Foto: Profimedia) Foto: profimedia

''Na isti način na koji osobe svjesne Covid-a i osobe s invaliditetom slave svaki prekinuti lanac prijenosa'', napisala je Violet u članku.

Prošle je godine Violet govorila pred Odborom nadzornika okruga Los Angeles nastojeći suočiti se s krizom dugog Covida i iznijeti zahtjeve o tome kako restrukturirati sustav u budućnosti.

''Zahtijevam dostupnost maski, filtraciju zraka i Far-UVC svjetlo u državnim ustanovama, uključujući zatvore i pritvorske centre, te obavezne maske u županijskim medicinskim ustanovama'', rekla je odboru.

Violet je također pozvala javne dužnosnike da ulože sredstva u osobnu zaštitnu opremu pred potencijalnu buduću pandemiju.

''Morate proširiti dostupnost visokokvalitetnih besplatnih testova i liječenja, a najvažnije je da se okrug mora usprotiviti zabranama maski iz bilo kojeg razloga'', rekla je Violet.

Ben Affleck i Jennifer Garner

Ben Affleck i Jennifer Garner

Osim Violet, bivši supružnici Garner i Affleck imaju još dvoje djece, Seraphinu i Samuela.

