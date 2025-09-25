Pretraži
Duge noge za igranje!

Seve raspametila fanove prizorima u minjaku: ''Nadam se da si blokirala Cindy Crawford!''

Piše J. C. , Danas @ 08:51 Celebrity komentari
Severina - 3 Severina - 3 Foto: Instagram

Severina je oduševila fanove vitkim nogama u srebrnim sandalama na posljednjoj objavi na Instagramu.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Miroslav Škoro na društvenim mrežama obilježio tužnu godišnjicu smrti prijatelja
''Od smrti roditelja...''
Miroslav Škoro se s tugom prisjetio voljene osobe: ''Nema dana da na te ne pomislim...''
Severina na novim fotografijama pokazala svoje duge vitke noge
Duge noge za igranje!
Seve raspametila fanove prizorima u minjaku: ''Nadam se da si blokirala Cindy Crawford!''
Rihanna je rodila djevojčicu
prizor od 7 milijuna lajkova
Rodila je Rihanna! Trećem djetetu dala je ime s posebnim značenjem
William Shatner završio u bolnici
"sad se odmara"
Legenda "Zvjezdanih staza" završila u bolnici, pozlilo mu je u njegovu domu
Martina Stjepanović glumila je u spotu TS Vranac za pjesmu ''Neću ti lagat mala''
Prije devet godina
Znate li da je zvijezda U dobru i zlu glumila u spotu omiljenog hrvatskog tamburaškog sastava?
Nastavak drame oko para koji je otkriven na koncertu Coldplaya
''nepravedno je''
Bliski izvor preljubnice s koncerta o kojem je pričao cijeli svijet donosi obrat cijeloj priči?
Lidija Bačić objavila fotografiju iz kade na kojoj je potpuno gola
''Bila i ostala bomba''
Potpuno gola Lidija Bačić fotkom iz kade zapalila Instagram: ''Prizor za infarkt!''
Filip Živojinović iznenadio Aleksandru Prijović za 30. rođendan luksuznim poklonom
rasplakala se
Je li moguće? Poklon koji je Aleksandri Prijović dao suprug vrijedi kao stan u Zagrebu
Bivša supruga Igora Kojića iznenadila objavom na društvenim mrežama
zaokret u karijeri
Mlađahna bivša supruga Igora Kojića iznenadila potezom nakon razvoda: ''Vidimo se uskoro''
Maja Šuput osim rođendana slavila i razvod
''Ni sada mi nije dobro...''
Maja Šuput je osim rođendana imala još jedan veliki razlog za slavlje, sama se pohvalila
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Ove stvari privlače smrdljive martine u vaš dom! Evo što morate učiniti da bi ih se riješili
Dobro je znati
Ovo privlači smrdljive martine u vaš dom! Evo što morate učiniti kako biste ih se riješili
Velika akcija USKOK-a: U tijeku uhićenja u tri grada
Kaznena djela
Velika akcija USKOK-a: U tijeku uhićenja u tri grada, procurilo tko je sve priveden
Vlasnik otkrio što se dogodilo kad je otvorio vrata ispred kojih je bio sumnjivi dvojac: "Rekao sam im..."
Snimka izazvala strah
Vlasnik otkrio što se dogodilo kad je otvorio vrata ispred kojih je bio sumnjivi dvojac: "Rekao sam im..."
show
Nastavak drame oko para koji je otkriven na koncertu Coldplaya
''nepravedno je''
Bliski izvor preljubnice s koncerta o kojem je pričao cijeli svijet donosi obrat cijeloj priči?
Lidija Bačić objavila fotografiju iz kade na kojoj je potpuno gola
''Bila i ostala bomba''
Potpuno gola Lidija Bačić fotkom iz kade zapalila Instagram: ''Prizor za infarkt!''
Filip Živojinović iznenadio Aleksandru Prijović za 30. rođendan luksuznim poklonom
rasplakala se
Je li moguće? Poklon koji je Aleksandri Prijović dao suprug vrijedi kao stan u Zagrebu
zdravlje
Crte na noktima: Normalna pojava ili razlog za brigu?
Obratite pozornost!
Crte na noktima: Normalna pojava ili razlog za brigu?
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Ne morate ga se odreći!
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
zabava
Kad ti balkanska mafija dođe naplatiti dug: Skeč osvojio regiju, ni snimatelj nije uspio ostati ozbiljan
LOL
Kad ti balkanska mafija dođe naplatiti dug: Skeč osvojio regiju, ni snimatelj nije uspio ostati ozbiljan
Obrijao se nakon 8 godina, ovakvu reakciju supruge nije očekivao
Nezgodno!
Obrijao se nakon 8 godina, ovakvu reakciju supruge nije očekivao
Dalmatinci bez dlake na jeziku: Poslali upozorenje vozačima i pogodili u sridu
Tako se to radi
Dalmatinci bez dlake na jeziku: Poslali upozorenje vozačima i pogodili u sridu
tech
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
Huntingtonova bolest
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
Amerikanci već grade F-47, a prvi let se planira za 2028. godinu: "Spremni smo ići brzo. Moramo ići brzo”
U svega tri godine?
Amerikanci već grade F-47, a prvi let se planira za 2028. godinu: "Spremni smo ići brzo. Moramo ići brzo”
Novi pristup liječenju mentalnih poremećaja: Umjesto lijekove, liječnici propisuju nešto puno ugodnije
Rezultati su izvrsni
Novi pristup liječenju mentalnih poremećaja: Umjesto lijekove, liječnici propisuju nešto puno ugodnije
sport
Ogromna pobjeda Dinama na Maksimiru: Pao je Fenerbahče golovima Belje i Bakrara
Prva tri boda
Ogromna pobjeda Dinama na Maksimiru: Pao je Fenerbahče na otvaranju Europske lige
Kovačević sve nasmijao: "Zahvaljujem se struci Fenera što ga nije prepoznala"
Uz bučan pljesak
Kovačević sve nasmijao: "Zahvaljujem se struci Fenera što ga nije prepoznala"
FOTO Zlatna Hrvatica objavila kako joj izgledaju noge, prizor će vas šokirati
cijena uspjeha
FOTO Zlatna Hrvatica objavila kako joj izgledaju noge, prizor će vas šokirati
tv
MasterChef: Mislili su da su sigurni, a onda je uslijedilo iznenađenje!
TIM MARIO
Mislili su da su sigurni, a onda je uslijedilo iznenađenje!
U dobru i zlu: Sve je sjelo na svoje osim jednoga - koje su im opcije?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Sve je sjelo na svoje osim jednoga - koje su im opcije?
MasterChef: Chef Stjepan bira kandidate za svoj tim! Koga će odabrati?
VEČERAS!
Chef Stjepan bira kandidate za svoj tim! Koga će odabrati?
putovanja
Kako napraviti savršen rižoto? "Masterchef" Mario Mihelj otkriva koje sve korake ne smijete preskočiti
Škola kuhanja
Kako napraviti savršen rižoto? "Masterchef" Mario Mihelj otkriva koje sve korake ne smijete preskočiti
10 najskupljih gradova za podstanare u Europi: Niti London, a niti Pariz nije prvi na listi
Gdje su Split i Zagreb?
10 najskupljih stanarina u Europi: Prvi grad na listi nije niti London, a niti Pariz
7 slasnih jela za ovaj tjedan: Jelovnik koji će vam pojednostaviti život i uštedjeti vrijeme na planiranje
Tjedni jelovnik
7 slasnih jela za ovaj tjedan: Jelovnik koji će vam pojednostaviti život i uštedjeti vrijeme na planiranje
novac
Istraživanje ECB-a: Svaki četvrti Europljanin više ne kupuje proizvode iz jedne zemlje
pukla ljubav
Istraživanje ECB-a: Svaki četvrti Europljanin više ne kupuje proizvode iz jedne zemlje
Novi početak nakon karijere u bankarstvu. Sada će kreirati strategije financiranja svih divizija Bosqara
velika odluka
Novi početak nakon karijere u bankarstvu. Sada će kreirati strategije financiranja svih divizija Bosqara
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
Gdje je bogatstvo?
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
lifestyle
Variva, juhe i gulaši: Popis recepat za jela na žlicu
Jesenski klasici
25 recepata za jela na žlicu: Ako se pitate što kuhati za ručak, ovaj popis bit će vam spas
Danijela Martinović u skinny trapericama i gležnjačama na petu
PREDOBRO IZDANJE
Danijela Martinović: Dokaz da su skinny traperice i gležnjače na petu pobjednička jesenska kombinacija
Milanski street style: Tjedan mode u Milanu
TJEDAN MODE
Pogledajte što se sada nosi u Milanu i kojim su trendovima Talijanke dale svoj blagoslov
sve
Kad ti balkanska mafija dođe naplatiti dug: Skeč osvojio regiju, ni snimatelj nije uspio ostati ozbiljan
LOL
Kad ti balkanska mafija dođe naplatiti dug: Skeč osvojio regiju, ni snimatelj nije uspio ostati ozbiljan
Nastavak drame oko para koji je otkriven na koncertu Coldplaya
''nepravedno je''
Bliski izvor preljubnice s koncerta o kojem je pričao cijeli svijet donosi obrat cijeloj priči?
Lidija Bačić objavila fotografiju iz kade na kojoj je potpuno gola
''Bila i ostala bomba''
Potpuno gola Lidija Bačić fotkom iz kade zapalila Instagram: ''Prizor za infarkt!''
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene