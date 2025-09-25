Seve raspametila fanove prizorima u minjaku: ''Nadam se da si blokirala Cindy Crawford!''

Severina je oduševila fanove vitkim nogama u srebrnim sandalama na posljednjoj objavi na Instagramu.

Pjevačica Severina na Instagramu objavila je svoje nove fotografije koje su malo koga ostavile ravnodušnim.

Na novim fotografijama koje su nastale u opuštenoj atmosferi, lijepa glazbenica pozirala je u kratkoj, sivoj haljini koja je savršeno istaknula njezine iznimno duge i vitke noge.

''Bože! Koliko sija ova žena'', ''Neka kaže k'o šta hoće, ja kažem da je Severina Vučković najljepša žena na svijetu'', ''Nadam se da si blokirala Cindy Crawford (kćer joj isto) i Angelinu Jolie, čisto da te ne hejtaju'', ''Zgodna i bezvremenska ljepota'', ''Totalni ahlelele'', nahvalili su je fanovi.

Inače, Severina je proteklih dana bila u Italiji, a smrznut ćete se kad vidite cijenu noćenja u hotelu u kojem je odsjela. Više pročitajte OVDJE.

Severina otkrila kojem posebnom muškarcu je posvetila koncerte, više OVDJE.

