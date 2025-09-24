Nitko nije mogao skinuti pogled s nikad tjesnijeg dekoltea prezgodne voditeljice

Maya Jama zasjenila je sve izlaskom iz londonskog kluba u crnoj haljini s dubokim dekolteom koji je istaknuo njezine obline.

Britanska TV i radijska voditeljica Maya Jama ponovno je pokazala zašto se smatra jednom od najatraktivnijih žena s britanske scene.

Paparazzi su je snimili prilikom izlaska iz londonskog kluba The Chiltern Firehouse, gdje je stigla u izazovnoj crnoj haljini koja je istaknula njezine obline.

Haljina dubokog dekoltea i pripijeni kroj privlačili su poglede, a Maya je samouvjereno pozirala ispred fotografa u kombinaciji koju je upotpunila crnim sunčanim naočalama i elegantnom torbicom. Njezin raskošni dekolte bio je u prvom planu, a modni odabir nije prošao nezapaženo.

Maya Jama već godinama gradi uspješnu karijeru u britanskim medijima, a šira publika poznaje je i kao bivšu djevojku repera Stormzyja. Nakon turbulentne veze, Maya se posvetila poslu i često ističe kako joj je samostalnost najvažnija.

Iako uvijek privlači pažnju svojim stilom, ovaj put ponovno je dokazala da je njezino najjače oružje upravo samopouzdanje kojim nosi i najhrabrije modne kombinacije.

