Pretraži
ostvarila veliki uspjeh!

Čime je to bivša finalistica MasterChefa očarala poznate Splićane?

Piše Hrvoje Krolo/I.G., Danas @ 18:17 inMagazin komentari
In Magazin: Gorana Bečić In Magazin: Gorana Bečić Foto: In Magazin

Sada odlazimo u Split, gdje ljeto još uvijek traje, a pravi bijeg od vrućina brojni su pronašli u gastro oazi bivše finalistice MasterChefa. Čime je Gorana Bečić očarala svoje goste, kakvog se pravila drži glumica Ana Gruica Uglešić te čije su koke postale prave zvijezde, otkriva naš Hrvoje Krolo.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Neda Ukraden o susretu s bivšim partnerom: ''Mi se vrlo često čujemo''
''naučite, idite na google...''
Znate li što je raštika? Specijalitet Nede Ukraden koji njezina obitelj obožava
Lejdi Perković otkrila detalje svog vjenčanja s plesačem
"moj najveći savjet je..."
Thompsonova nećakinja otkrila dosad nepoznate detalje svog vjenčanja: "Zanimljivo je što sam..."
Kako liječenje životinja približiti običnom čovjeku? Odgovor na to zna veterinar Milan Marić
veliko srce čovjeka
Ozbiljan na poslu, a opušten privatno: Kako je veterinar Milan postao hit na TikToku?
Kolinda Grabar-Kitarović očarala izdanjem u točkastoj haljini
"Veličanstvena!"
Kolinda očarala u točkastoj haljini za koju je izdvojila pozamašnu svotu: "Uh, kakva promjena!"
Glumica Ana Gruica Uglešić otkriva kakav je dogovor sklopila sa sinom Maratom.
ostvarila veliki uspjeh!
Čime je to bivša finalistica MasterChefa očarala poznate Splićane?
Lidija Bačić objavila fotografiju iz kade na kojoj je potpuno gola
''Bila i ostala bomba''
Potpuno gola Lidija Bačić fotkom iz kade zapalila Instagram: ''Prizor za infarkt!''
Jelena Rozga na Instagramu podijelila tužnu vijest
''zlatni moj dječače...''
Jelena Rozga podijelila vijest koja ju je shrvala: ''Zadnjih mjesec dana bilo je teško...''
Marko Perković Thompson podijelio veliki uspjeh kćeri Dive Perković
''pomislio sam...''
Velika vijest stiže iz Thompsonove obitelji, ponosni pjevač se pohvalio!
Bivša supruga Igora Kojića iznenadila objavom na društvenim mrežama
zaokret u karijeri
Mlađahna bivša supruga Igora Kojića iznenadila potezom nakon razvoda: ''Vidimo se uskoro''
Gdje je nestala Emilia, autorica hita "Big Big World"?
miljenica kritičara
Sjećate se ove zvijezde devedesetih? Imala je hit koji je pjevao cijeli svijet
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Velika akcija USKOK-a: U tijeku uhićenja u tri grada
Kaznena djela
Velika akcija USKOK-a: U tijeku uhićenja u tri grada, procurilo tko je sve priveden
Vlasnik otkrio što se dogodilo kad je otvorio vrata ispred kojih je bio sumnjivi dvojac: "Rekao sam im..."
Snimka izazvala strah
Vlasnik otkrio što se dogodilo kad je otvorio vrata ispred kojih je bio sumnjivi dvojac: "Rekao sam im..."
Jeziva snimka uznemirila Zagrepčane: Dvojac prilazio vratima i prisluškivao
Muvali se ispred stanova
VIDEO Jeziva snimka uznemirila Zagrepčane: Dvojac prilazio vratima i prisluškivao. Oglasila se policija
show
Lidija Bačić objavila fotografiju iz kade na kojoj je potpuno gola
''Bila i ostala bomba''
Potpuno gola Lidija Bačić fotkom iz kade zapalila Instagram: ''Prizor za infarkt!''
Bivša supruga Igora Kojića iznenadila objavom na društvenim mrežama
zaokret u karijeri
Mlađahna bivša supruga Igora Kojića iznenadila potezom nakon razvoda: ''Vidimo se uskoro''
Nastavak drame oko para koji je otkriven na koncertu Coldplaya
''nepravedno je''
Bliski izvor preljubnice s koncerta o kojem je pričao cijeli svijet donosi obrat cijeloj priči?
zdravlje
Crte na noktima: Normalna pojava ili razlog za brigu?
Obratite pozornost!
Crte na noktima: Normalna pojava ili razlog za brigu?
Candida auris: Simptomi superinfekcije koja se širi Europom
Stigla je u hrvatske bolnice!
Candida auris: Simptomi superinfekcije koja se širi Europom
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Ne morate ga se odreći!
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
zabava
"Kume, šta si obrisao?": Dopisivanje nasmijalo cijelu regiju, je li se i vama to dogodilo?
LOL
"Kume, šta si obrisao?": Dopisivanje nasmijalo cijelu regiju, je li se i vama to dogodilo?
Kad ti balkanska mafija dođe naplatiti dug: Skeč osvojio regiju, ni snimatelj nije uspio ostati ozbiljan
LOL
Kad ti balkanska mafija dođe naplatiti dug: Skeč osvojio regiju, ni snimatelj nije uspio ostati ozbiljan
Obrijao se nakon 8 godina, ovakvu reakciju supruge nije očekivao
Nezgodno!
Obrijao se nakon 8 godina, ovakvu reakciju supruge nije očekivao
tech
Amerikanci već grade F-47, a prvi let se planira za 2028. godinu: "Spremni smo ići brzo. Moramo ići brzo”
U svega tri godine?
Amerikanci već grade F-47, a prvi let se planira za 2028. godinu: "Spremni smo ići brzo. Moramo ići brzo”
Jeftin i posvuda dostupan lijek može spriječiti povratak raka debelog crijeva
Otkriće švedskih znanstvenika
Jeftin i posvuda dostupan lijek može spriječiti povratak raka debelog crijeva
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
Huntingtonova bolest
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
sport
FOTO Poznati glumac u društvu Dalića, Kustića i Miškovića: Za tu prigodu pripremio je posebnu majicu
Veliko slavlje u Istri
FOTO Poznati glumac pozirao uz Dalića i Kustića, ali svi pričaju o njegovoj majici
Hajduk uz velike muke srušio četvrtoligaše: Koprivničani s igračem manje većinu susreta
Na kraju prolaz
Hajduk uz velike muke srušio četvrtoligaše: Koprivničani s igračem manje većinu susreta
Đani Barbir izgubio borbu za UFC ugovor: Sudac prekinuo meč
Šteta!
VIDEO Hrvatski MMA borac izgubio borbu za UFC ugovor: Sudac prekinuo meč
tv
U dobru i zlu: Sve je sjelo na svoje osim jednoga - koje su im opcije?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Sve je sjelo na svoje osim jednoga - koje su im opcije?
MasterChef: Tko rano rani, pregaču ne grabi! Žiri je itekako šokirao Petru svojom odlukom
ŠTO MISLITE O TOME?
Tko rano rani, pregaču ne grabi! Žiri je itekako šokirao Petru svojom odlukom
Skrivena sudbina: Došao je pokazati da se ne boji, a zauzvrat je dobio još jednu prijetnju
SKRIVENA SUDBINA
Došao je pokazati da se ne boji, a zauzvrat je dobio još jednu prijetnju
putovanja
7 slasnih jela za ovaj tjedan: Jelovnik koji će vam pojednostaviti život i uštedjeti vrijeme na planiranje
Tjedni jelovnik
7 slasnih jela za ovaj tjedan: Jelovnik koji će vam pojednostaviti život i uštedjeti vrijeme na planiranje
Istucite grčki jogurt: Recept za kremasto savršenstvo s manje masti, a više proteina od šlaga
Gotovo za 5 minuta
Istucite grčki jogurt: Recept za kremasto savršenstvo s manje masti, a više proteina od šlaga
Jedna od najboljih pizzerija u Hrvatskoj: Slasna "pjegavica" zbog koje vrijedi sići s autoputa
Prava talijanska...
Jedna od najboljih pizzerija u Hrvatskoj: Slasna "pjegavica" zbog koje vrijedi sići s autoputa
novac
Istraživanje ECB-a: Svaki četvrti Europljanin više ne kupuje proizvode iz jedne zemlje
pukla ljubav
Istraživanje ECB-a: Svaki četvrti Europljanin više ne kupuje proizvode iz jedne zemlje
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
Gdje je bogatstvo?
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
Evo koliko su Trumpova djeca (i uža obitelj) zaradila zahvaljujući njegovoj predsjedničkoj funkciji
Blagodati vlasti
Evo koliko su Trumpova djeca (i uža obitelj) zaradila zahvaljujući njegovoj predsjedničkoj funkciji
lifestyle
Variva, juhe i gulaši: Popis recepat za jela na žlicu
Jesenski klasici
25 recepata za jela na žlicu: Ako se pitate što kuhati za ručak, ovaj popis bit će vam spas
Joan Collins na mjuziklu "Producenti" u londonskom The Garrick Theatreu
kakva diva!
A tek joj je 91: Joan Collins pokazala što znači biti dama, savršena je od glave do pete
Dugodlake pasmine koje se najmanje linjaju
MNOGI IH VOLE
Sedam dugodlakih pasmina pasa koje se ne linjaju ili se linjaju jako malo
sve
Lidija Bačić objavila fotografiju iz kade na kojoj je potpuno gola
''Bila i ostala bomba''
Potpuno gola Lidija Bačić fotkom iz kade zapalila Instagram: ''Prizor za infarkt!''
Bivša supruga Igora Kojića iznenadila objavom na društvenim mrežama
zaokret u karijeri
Mlađahna bivša supruga Igora Kojića iznenadila potezom nakon razvoda: ''Vidimo se uskoro''
Nastavak drame oko para koji je otkriven na koncertu Coldplaya
''nepravedno je''
Bliski izvor preljubnice s koncerta o kojem je pričao cijeli svijet donosi obrat cijeloj priči?
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene