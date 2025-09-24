Čime je to bivša finalistica MasterChefa očarala poznate Splićane?

Sada odlazimo u Split, gdje ljeto još uvijek traje, a pravi bijeg od vrućina brojni su pronašli u gastro oazi bivše finalistice MasterChefa. Čime je Gorana Bečić očarala svoje goste, kakvog se pravila drži glumica Ana Gruica Uglešić te čije su koke postale prave zvijezde, otkriva naš Hrvoje Krolo.

Kad se spoje moda, gastronomija i dobra energija, dobije se događaj za pamćenje. U centru pozornosti bila je Gorana Bečić – modna dizajnerica, nekadašnja finalistica MasterChefa, ali i nova gastro zvijezda.



Među prvima stigao je modni dizajner Jurica Pirić. Iako ga znamo po revijama – priznao nam je da se itekako snalazi iza štednjaka.



''Pa ja obožavam rižote, recimo, baš volim rižote. Jedan od omiljenih je meni rižoto sa kozicama i šparogama, koje ja sam radim isto tako. Svi koji volimo modu volimo i jesti definitivno'', govori Jurica.



Jurica kaže da čovjek treba raditi ono što ga ispunjava, pa tako i on, uz modu, obožava svoj mali kokošji raj.



''Nedavni prilog baš kod vas je bio s mojim kokama i moram priznat da je baš ostavio veliki utisak, toliko me ljudi zvalo i komentiralo. Jedan mi je gospodin rekao vi ste mene doveli do sto problema i samo razmišljam o tome i želim si napraviti jedan kokošinjac'', priča nam.



Sličnu životnu filozofiju dijeli i Neda Makjanić Kunić – nekadašnja alfa i omega splitske mode, a danas svjetska putnica i velika gurmanica. Kaže, moda je zahtjevna i iscrpljujuća, ali najvažnije je znati prepoznati trenutak kada treba stati i okrenuti se sebi.



''Sada sam sretna jer kad vidim kako veliki ljudi odlaze evo i Armania, radio je do kraja. I onda je u jednom od posljednjih intervjua rekao – O Bože da sam ovo sve prije znao daleko bi se više posvetio sebi, a malo ostavio posao. U tom intervjuu sam osjetila da su mu to bile iskrene riječi i da mu je ipak bilo žao, da malo više vremena nije posvetio sebi'', govori Neda.

Glumački šarm među splitsko druženje unijela je Ana Gruica Uglešić. Iako je kazališna sezona već krenula u punom jeku, glumica je odvojila malo vremena za prijatelje. A da nije odabrala glumu – ponovno bi, kaže, bila okružena ljudima.''Kunem vam se otvorila bi restoran. To mi i je neki restoran jednoga dana kad ovi vjetrovi i bure prođu. Zamišljam kako sam u Sitnom i da imam restoran i da guštam tako da će vjerojatno to biti i moj put'', otkriva Ana Gruica Uglešić.Osim hrane i glume, Ana se dotaknula i obiteljskih tema, i to jednog posebnog razgovora sa sinom.''On je već počeo bit dječak i rekaol mi je neki dan da ga moram pitat za dozvole za objave i priče o njemu. Pa ćemo to i poštivat, ovo je sad već njegov život tako da nisam samo ja ona koja određuje kako će i šta će tako da o njemu što manje'', govori Ana.A dok novi kandidati Masterchefa tek sanjaju o velikom uspjehu – Gorana svoj već živi. Na novom početku vodi se jednostavnim pravilom, što preporučuje i njima.''Da dođu do finala – samo da budu svoji i opušteni. Kad su nervozni neka to pokažu, kad su sretni neka to pokažu. Samo da budu svoji, ništa drugo'', govori Gorana.Jedan događaj, mnogo različitih priča, o modi, glumi, hrani i životu. Sve ih spaja ista strast i jednostavna istina: najljepši trenuci su oni koji se dijele za stolom.

