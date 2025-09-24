Najbolja promjena dosad? Nika Turković pokazala potpuno novi imidž!

Nika Turković ponovno je promijenila imidž te sada nosi najdužu kosu do sada u zlatno plavoj nijansi.

Nika Turković poznata je po čestim transformacijama svog stila.

U javnosti se prvo pojavila kao plavuša, zatim je iznenadila publiku kada je skratila kosu na kratko i obojila je u smeđu.

Nakon toga isprobala je bob frizuru, a sada je odlučila pustiti kosu te je na društvenim mrežama objavila video u kojem pjeva s najdužom kosom do sada, i to u zlatno plavoj nijansi.

Nika Turković Foto: Instagram

Ova medeno plava boja odlično joj pristaje, jednako kao i platinasta koju je nosila u spotu za pjesmu "Glupan".

Nika Turković Foto: Tisa Gudžulić

Nika Turković Foto: TikTok

"Povratak u zlatno plavu je krenuo prije nekoliko mjeseci i sada smo je dostigli! Jako smo zadovoljni, divan #scandinavianblonde vibe Niki stoji savršeno“, poručili su iz salona u kojem redovito održava frizuru.

Inače, Nika Turković više ne skriva svoju ljubav s dečkom Zoranom Zarubicom, članom popularnog srpskog benda Buč Kesidi, a OVDJE pogledajte nedavni romantični video koji je zapalio društvene mreže.

