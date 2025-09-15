Romantični video naše glazbenice i dečka iz Srbije zapalio društvene mreže!

Naša glazbenica na TikToku je podijelila video romantičnog trenutka sa svojim partnerom.
Pjevačica Nika Turković više ne skriva svoju ljubav s dečkom Zoranom Zarubicom, članom popularnog srpskog benda Buč Kesidi. Tome u prilog ide i romantični video koji je podijelila na društvenim mrežama.3 vijesti o kojima se priča potpuno uronjen u ulogu! Poslušajte Balaševićevu Oliveru u izvedbi Majina Blooma: "Bit će velika zvijezda!" slavila se ljubav Nastalo je pravo veselje kada je još jedno poznato lice zapjevalo na svadbi Thompsonove nećakinje! prekrasan interijer Zavirite u raskošan dom bivšeg dinamovca i lijepe supruge, luksuz je mala riječ!
U pitanju je popularni viralni trend – par hoda jedno uz drugo, a onda je Zoran podigne u naručje i poljubi.
Galerija 25 25 25 25 25
''Kad znaš, onda znaš'', napisala je Nika uz video.
@nika.turkovic when ya know ya know #fyp #balkantok #viral #allnightlong ♬ original sound - Nika Turković
Video je odmah izazvao mnoštvo reakcija, a Nika je od svojih pratitelja na TikToku dobila samo riječi hvale i podrške.
Nika Turković, Zoran Zarubica Foto: TikTok
''Ne mogu s vama'', ''Najdraži par'', ''Najnajnaj'', ''A slatkiii'', dio je komentara na društvenim mrežama.
Romantični trenutak u kojem su pokazali koliko uživaju jedno u drugome mnoge je raznježio, a jasno je da pjevačica i glazbenik uživaju u svakom zajedničkom trenutku.
Nika Turković, Zoran Zarubica Foto: Instagram
Nika Turković - 1 Foto: Instagram
1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Čizme na nogama, a ispod prozirnog topa nije imala ama baš ništa!
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Sjećate se svih pobjednika MasterChefa? Jedan kuha daleko od Hrvatske, a neki su od kuhače ipak odustali!
Pogledaji ovo Celebrity Ovo su mama i kći: Jedna ima 46, druga 28 godina, a iza njih je turbulentna priča